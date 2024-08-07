https://sarabic.ae/20240807/كا-52-تستهدف-قوات-ومعدات-كييف-بصواريخ-إس-8-عند-حدود-مقاطعة-كورسك-1091523722.html
كا-52" تستهدف قوات ومعدات كييف بصواريخ "إس-8" عند حدود مقاطعة كورسك... فيديو
كا-52" تستهدف قوات ومعدات كييف بصواريخ "إس-8" عند حدود مقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لهجمات شنتها مروحيات "كا-52" بصواريخ "إس-8" على معدات القوات المسلحة الأوكرانية على الحدود مع مقاطعة كورسك. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T18:50+0000
2024-08-07T18:50+0000
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت أطقم طيران الجيش على متن مروحيات "كا-52" ضربات جوية ضد أفراد ومعدات عسكرية لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية على الحدود مع مقاطعة كورسك".وأكد البيان أنه وبعد استخدام أسلحة الطيران، قامت الطواقم بمناورة مضادة للصواريخ، وأطلقت مصائد حرارية وعادت إلى مطار المغادرة، وفقًا لتقارير قائد الطائرة، تم إصابة جميع الأهداف المحددة بنجاح".وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 آب\أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".وتابع: "بلغت خسائر العدو (القوات الأوكرانية) 315 عسكريا، بينهم ما لا يقل عن مائة قتيل و215 جريحاً، وتم تدمير 54 عربة مدرعة، بينها 7 دبابات".وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ما زالت تقوم بمهامها في اتجاه كورسك، مؤكدة أن "عملية القضاء على القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".
https://sarabic.ae/20240807/بوتين-يعقد-اجتماعا-مع--بيلاؤسوف-وشويغو-وبورتنيكوف-وغيراسيموف-لمناقشة-الوضع-في-مقاطعة-كورسك-1091515461.html
https://sarabic.ae/20240807/بوتين-هجوم-نظام-كييف-على-حدود-كورسك-استفزاز-واسع-النطاق-1091507355.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
كا-52" تستهدف قوات ومعدات كييف بصواريخ "إس-8" عند حدود مقاطعة كورسك... فيديو
18:50 GMT 07.08.2024 (تم التحديث: 18:57 GMT 07.08.2024)
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لهجمات شنتها مروحيات "كا-52" بصواريخ "إس-8" على معدات القوات المسلحة الأوكرانية على الحدود مع مقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت أطقم طيران الجيش على متن مروحيات "كا-52" ضربات جوية ضد أفراد ومعدات عسكرية لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية على الحدود مع مقاطعة كورسك".
وأوضح البيان أن الضربة نفذت بصواريخ طيران "إس 8" غير الموجهة وصواريخ طيران "فيخر" الموجهة ضد أهداف استطلاعية.
وأكد البيان أنه وبعد استخدام أسلحة الطيران، قامت الطواقم بمناورة مضادة للصواريخ، وأطلقت مصائد حرارية وعادت إلى مطار المغادرة، وفقًا لتقارير قائد الطائرة، تم إصابة جميع الأهداف المحددة بنجاح".
وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 آب\أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء
على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".
وتابع: "بلغت خسائر العدو (القوات الأوكرانية) 315 عسكريا، بينهم ما لا يقل عن مائة قتيل و215 جريحاً، وتم تدمير 54 عربة مدرعة، بينها 7 دبابات".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي يواصل عملياته ضد وحدات القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ما زالت تقوم بمهامها في اتجاه كورسك، مؤكدة أن "عملية القضاء على القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".