https://sarabic.ae/20240809/الجيش-الروسي-يحبط-هجوما-أوكرانيا-لعبور-نهر-دنيبر-1091559446.html
الجيش الروسي يحبط محاولة عسكرية أوكرانية لعبور نهر دنيبر
الجيش الروسي يحبط محاولة عسكرية أوكرانية لعبور نهر دنيبر
سبوتنيك عربي
أكد أحد جنود مجموعة قوات "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أن القوات الروسية أحبطت محاولة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، لعبور نهر دنيبر في اتجاه... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T07:25+0000
2024-08-09T07:25+0000
2024-08-09T07:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال الجندي لوكالة "سبوتنيك": "قام العدو في حوالي الساعة 4 صباحًا، بمحاولة واسعة النطاق لاختراق الحاجز المائي في اتجاه كينبورن سبيت، ورصدت استخباراتنا تحركات العدو، في وقت مبكر، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر".وفي وقت سابق، أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولات الجيش الأوكراني للإنزال على لسان "تندروفسكايا" البحري في مقاطعة خيرسون.مقاطعة خيرسون هي إحدى مقاطعات روسيا، وتقع في الروافد السفلية لنهر الدنيبر، وتطل على بحر آزوف والبحر الأسود. وأصبحت المقاطعة جزءًا من روسيا، بعد استفتاء أجري في سبتمبر/ أيلول 2022. حاليًا، يقع 75% من خيرسون تحت السيطرة الروسية، وتسيطر القوات المسلحة الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.
https://sarabic.ae/20240807/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يواصل-عملياته-ضد-القوات-الأوكرانية-في-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-1091501938.html
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روسيا, العالم
الجيش الروسي يحبط محاولة عسكرية أوكرانية لعبور نهر دنيبر
07:25 GMT 09.08.2024 (تم التحديث: 07:30 GMT 09.08.2024)
أكد أحد جنود مجموعة قوات "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، أن القوات الروسية أحبطت محاولة من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، لعبور نهر دنيبر في اتجاه كينبورن في مقاطعة خيرسون، بواسطة نحو 20 زورق إنزال.
وقال الجندي لوكالة "سبوتنيك": "قام العدو في حوالي الساعة 4 صباحًا، بمحاولة واسعة النطاق لاختراق الحاجز المائي في اتجاه كينبورن سبيت، ورصدت استخباراتنا تحركات العدو، في وقت مبكر، على الضفة اليمنى لنهر دنيبر".
وأضاف: "تم إحباط محاولة الإنزال، وتكبد العدو خسائر كبيرة"، مشيرًا إلى أن الجيش الأوكراني استخدم نحو 20 زورق إنزال في العملية، وقد تم تدمير بعض زوارق القوات المسلحة الأوكرانية، وتم تفجير بعضها بالألغام المائية، في القرب من خط الدفاع على النهر".
وفي وقت سابق، أفاد حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، أن القوات المسلحة الروسية أحبطت محاولات الجيش الأوكراني للإنزال على لسان "تندروفسكايا" البحري في مقاطعة خيرسون.
مقاطعة خيرسون هي إحدى مقاطعات روسيا، وتقع في الروافد السفلية لنهر الدنيبر، وتطل على بحر آزوف والبحر الأسود. وأصبحت المقاطعة جزءًا من روسيا، بعد استفتاء أجري في سبتمبر/ أيلول 2022. حاليًا، يقع 75% من خيرسون تحت السيطرة الروسية، وتسيطر القوات المسلحة الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر الدنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.