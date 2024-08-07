https://sarabic.ae/20240807/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يواصل-عملياته-ضد-القوات-الأوكرانية-في-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-1091501938.html
الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك
الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي يواصل عملياته ضد وحدات القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T09:57+0000
2024-08-07T09:57+0000
2024-08-07T10:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ما زالت تقوم بمهامها في اتجاه كورسك، مؤكدة أن "عملية القضاء على القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن وحدات من الجيش الروسي تواصل، بالتعاون مع وكالات الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، القضاء على التشكيلات المسلحة للقوات الأوكرانية في مناطق مقاطعة كورسك الروسية المتاخمة مباشرة للحدود الأوكرانية.وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن استهداف القوات الأوكرانية لمقاطعة كورسك هو هجوم إرهابي آخر ضد المدنيين.وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، فجر اليوم الأربعاء، إسقاط الدفاعات الجوية ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت المقاطعة.وكتب سميرنوف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "في مقاطعة كورسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات دون طيار أوكرانية"، داعيا السكان لعدم الاقتراب من حطام المسيرات ولمسها في حال العثور عليها.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240807/مصدر-القوات-الروسية-تستهدف-سيارة-عسكرية-تقل-أحد-كبار-الضباط-الأوكرانيين-في-أوتشاكوف-1091499763.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك
09:57 GMT 07.08.2024 (تم التحديث: 10:09 GMT 07.08.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن الجيش الروسي يواصل عملياته ضد وحدات القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ما زالت تقوم بمهامها في اتجاه كورسك، مؤكدة أن "عملية القضاء على القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".
ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن وحدات من الجيش الروسي تواصل، بالتعاون مع وكالات الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، القضاء على التشكيلات المسلحة للقوات الأوكرانية في مناطق مقاطعة كورسك
الروسية المتاخمة مباشرة للحدود الأوكرانية.
وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن استهداف القوات الأوكرانية لمقاطعة كورسك هو هجوم إرهابي آخر ضد المدنيين.
وقالت زاخاروفا على أثير إذاعة "سبوتنيك": "سأذكركم فقط بما نتحدث عنه، نحن نتحدث عن عمل إرهابي آخر. ومن الواضح أنها موجهة ضد السكان المسالمين، ضد السكان المدنيين".
وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، فجر اليوم الأربعاء، إسقاط الدفاعات الجوية ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت المقاطعة.
وكتب سميرنوف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "في مقاطعة كورسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات دون طيار أوكرانية"، داعيا السكان لعدم الاقتراب من حطام المسيرات ولمسها في حال العثور عليها.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.