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القوات الروسية تستهدف احتياطي القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240807/مصدر-القوات-الروسية-تستهدف-سيارة-عسكرية-تقل-أحد-كبار-الضباط-الأوكرانيين-في-أوتشاكوف-1091499763.html
مصدر: القوات الروسية تستهدف سيارة عسكرية تقل أحد كبار الضباط الأوكرانيين في أوتشاكوف
مصدر: القوات الروسية تستهدف سيارة عسكرية تقل أحد كبار الضباط الأوكرانيين في أوتشاكوف
سبوتنيك عربي
أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت سيارة أوكرانية تحمل لوحات عسكرية في مدينة أوتشاكوف في... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T08:52+0000
2024-08-07T08:52+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأضاف ليبيديف: "الساعة الـ8 صباحا، تم ضرب سيارة ركاب تحمل لوحات ترخيص عسكرية بطائرة مسيرة من طراز "FPV" في مدينة أوتشاكوف. ومن المفترض تصفية أحد كبار الضباط".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.جنرال أوكراني سابق: روسيا حققت نجاحًا عملياتيًا على الجبهة
https://sarabic.ae/20240807/القوات-الروسية-تستهدف-وحدة-عسكرية-أوكرانية-قوامها-400-جندي-بالقرب-من-مدينة-سومي-1091497482.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

مصدر: القوات الروسية تستهدف سيارة عسكرية تقل أحد كبار الضباط الأوكرانيين في أوتشاكوف

08:52 GMT 07.08.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© Sputnik
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أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت سيارة أوكرانية تحمل لوحات عسكرية في مدينة أوتشاكوف في مقاطعة نيكولايفسك الأوكرانية، ومن المتوقع أنه تمت تصفية أحد كبار ضباط القوات الأوكرانية.
وأضاف ليبيديف: "الساعة الـ8 صباحا، تم ضرب سيارة ركاب تحمل لوحات ترخيص عسكرية بطائرة مسيرة من طراز "FPV" في مدينة أوتشاكوف. ومن المفترض تصفية أحد كبار الضباط".
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستهدف وحدة عسكرية أوكرانية قوامها 400 جندي بالقرب من مدينة سومي
08:31 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
جنرال أوكراني سابق: روسيا حققت نجاحًا عملياتيًا على الجبهة
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