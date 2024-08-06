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"حماس": السنوار رئيسا للحركة خلفا لهنية
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
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تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240806/جنرال-أوكراني-سابق-روسيا-حققت-نجاحًا-عملياتيًا-على-الجبهة-1091486328.html
جنرال أوكراني سابق: روسيا حققت نجاحًا عملياتيًا على الجبهة
جنرال أوكراني سابق: روسيا حققت نجاحًا عملياتيًا على الجبهة
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية سيرغي كريفونوس، إن تقدم روسيا في قطاعات مختلفة من الجبهة يشير إلى نجاح عملياتي. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T17:50+0000
2024-08-06T17:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف كريفونوس في مقابلة مع قناة "نيوز فاكتوري" على يوتيوب، أن "القوات الروسية لديها زمام المبادرة في منطقة خاركوف باتجاه فولشانسك، وتتقدم في توريتسك، وتشاسوفوي يار، في منطقة بوكروفسك"، وتساءل عما إذا كانت هناك إمكانية لاستسلام القوات المسلحة الأوكرانية لمواقعها.وبحسب الضابط فإن تقدم الجيش الروسي في هذه الاتجاهات يمكن اعتباره انتصارات تكتيكية، في حين أن مجمله في قطاعات مختلفة من الجبهة يشير إلى نجاح عملياتي.أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي، اليوم الثلاثاء، أن العمليات القتالية قد بدأت في توريتسك، و المدينة أصبحت في " كماشة" من كلا الجانبين.ووفقا له، يتم اقتحام البلدة "ليس وجها لوجه، بل من اليمين واليسار – أي أصبحت في" كماشة".وأضاف كيماكوفسكي، أن العدو [ الأوكراني] موجود الآن في موقع محصن في منطقة منجم "سيفيرنايا".وأردف كيماكوفسكي: "نحن نحرك [ندفع به إلى الخلف] العدو بشكل كبير على هذا المحور، في بعض الأحيان يمكننا أن نقطع مسافة كيلومترات في منطقة توريتسك، أعتقد أنه في المستقبل القريب، وسنسمع عن عمليات قتالية جدية في المدينة نفسها، وأعتقد أننا سنحرر هذه البلدة في المستقبل القريب، ...وأعتقد أنه سيكون نجاحًا جيدًا جدًا هذا الصيف" .
https://sarabic.ae/20240806/الدفاع-الروسية-فلول-وحدات-التخريب-الأوكرانية-تنسحب-باتجاه-أوكرانيا-وقواتنا-تواصل-ضربهم-1091485522.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

جنرال أوكراني سابق: روسيا حققت نجاحًا عملياتيًا على الجبهة

17:50 GMT 06.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية سيرغي كريفونوس، إن تقدم روسيا في قطاعات مختلفة من الجبهة يشير إلى نجاح عملياتي.
وأضاف كريفونوس في مقابلة مع قناة "نيوز فاكتوري" على يوتيوب، أن "القوات الروسية لديها زمام المبادرة في منطقة خاركوف باتجاه فولشانسك، وتتقدم في توريتسك، وتشاسوفوي يار، في منطقة بوكروفسك"، وتساءل عما إذا كانت هناك إمكانية لاستسلام القوات المسلحة الأوكرانية لمواقعها.
وقال الجنرال: "إننا نخسر مواقعنا كل يوم في اتجاهات مختلفة، بعضها أكثر، وأحياناً أقل".
وبحسب الضابط فإن تقدم الجيش الروسي في هذه الاتجاهات يمكن اعتباره انتصارات تكتيكية، في حين أن مجمله في قطاعات مختلفة من الجبهة يشير إلى نجاح عملياتي.
القوات المسلحة الروسية تقصف مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: فلول وحدات التخريب الأوكرانية تنسحب باتجاه أوكرانيا وقواتنا تواصل ضربهم
17:36 GMT
أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي، اليوم الثلاثاء، أن العمليات القتالية قد بدأت في توريتسك، و المدينة أصبحت في " كماشة" من كلا الجانبين.

وقال كيماكوفسكي عبر القناة الروسية الأولى: "في توريتسك نفسها، بدأت العمليات القتالية بالفعل، ويحرك العدو مواقعه الأمامية نحو وسط المدينة".

ووفقا له، يتم اقتحام البلدة "ليس وجها لوجه، بل من اليمين واليسار – أي أصبحت في" كماشة".
وأضاف كيماكوفسكي، أن العدو [ الأوكراني] موجود الآن في موقع محصن في منطقة منجم "سيفيرنايا".
وأردف كيماكوفسكي: "نحن نحرك [ندفع به إلى الخلف] العدو بشكل كبير على هذا المحور، في بعض الأحيان يمكننا أن نقطع مسافة كيلومترات في منطقة توريتسك، أعتقد أنه في المستقبل القريب، وسنسمع عن عمليات قتالية جدية في المدينة نفسها، وأعتقد أننا سنحرر هذه البلدة في المستقبل القريب، ...وأعتقد أنه سيكون نجاحًا جيدًا جدًا هذا الصيف" .
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