https://sarabic.ae/20240806/جنرال-أوكراني-سابق-روسيا-حققت-نجاحًا-عملياتيًا-على-الجبهة-1091486328.html
جنرال أوكراني سابق: روسيا حققت نجاحًا عملياتيًا على الجبهة
جنرال أوكراني سابق: روسيا حققت نجاحًا عملياتيًا على الجبهة
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية سيرغي كريفونوس، إن تقدم روسيا في قطاعات مختلفة من الجبهة يشير إلى نجاح عملياتي. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T17:50+0000
2024-08-06T17:50+0000
2024-08-06T17:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086649243_0:0:3123:1757_1920x0_80_0_0_eed0172b91a299c592a1932600ec2fcf.jpg
وأضاف كريفونوس في مقابلة مع قناة "نيوز فاكتوري" على يوتيوب، أن "القوات الروسية لديها زمام المبادرة في منطقة خاركوف باتجاه فولشانسك، وتتقدم في توريتسك، وتشاسوفوي يار، في منطقة بوكروفسك"، وتساءل عما إذا كانت هناك إمكانية لاستسلام القوات المسلحة الأوكرانية لمواقعها.وبحسب الضابط فإن تقدم الجيش الروسي في هذه الاتجاهات يمكن اعتباره انتصارات تكتيكية، في حين أن مجمله في قطاعات مختلفة من الجبهة يشير إلى نجاح عملياتي.أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي، اليوم الثلاثاء، أن العمليات القتالية قد بدأت في توريتسك، و المدينة أصبحت في " كماشة" من كلا الجانبين.ووفقا له، يتم اقتحام البلدة "ليس وجها لوجه، بل من اليمين واليسار – أي أصبحت في" كماشة".وأضاف كيماكوفسكي، أن العدو [ الأوكراني] موجود الآن في موقع محصن في منطقة منجم "سيفيرنايا".وأردف كيماكوفسكي: "نحن نحرك [ندفع به إلى الخلف] العدو بشكل كبير على هذا المحور، في بعض الأحيان يمكننا أن نقطع مسافة كيلومترات في منطقة توريتسك، أعتقد أنه في المستقبل القريب، وسنسمع عن عمليات قتالية جدية في المدينة نفسها، وأعتقد أننا سنحرر هذه البلدة في المستقبل القريب، ...وأعتقد أنه سيكون نجاحًا جيدًا جدًا هذا الصيف" .
https://sarabic.ae/20240806/الدفاع-الروسية-فلول-وحدات-التخريب-الأوكرانية-تنسحب-باتجاه-أوكرانيا-وقواتنا-تواصل-ضربهم-1091485522.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/04/1086649243_44:0:2773:2047_1920x0_80_0_0_cda169b6e3de8740dee3fd89fcac247c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
جنرال أوكراني سابق: روسيا حققت نجاحًا عملياتيًا على الجبهة
صرح الجنرال المتقاعد في القوات المسلحة الأوكرانية سيرغي كريفونوس، إن تقدم روسيا في قطاعات مختلفة من الجبهة يشير إلى نجاح عملياتي.
وأضاف كريفونوس في مقابلة مع قناة "نيوز فاكتوري" على يوتيوب، أن "القوات الروسية لديها زمام المبادرة في منطقة خاركوف باتجاه فولشانسك، وتتقدم في توريتسك، وتشاسوفوي يار، في منطقة بوكروفسك"، وتساءل عما إذا كانت هناك إمكانية لاستسلام القوات المسلحة الأوكرانية لمواقعها.
وقال الجنرال: "إننا نخسر مواقعنا كل يوم في اتجاهات مختلفة، بعضها أكثر، وأحياناً أقل".
وبحسب الضابط فإن تقدم الجيش الروسي في هذه الاتجاهات يمكن اعتباره انتصارات تكتيكية، في حين أن مجمله في قطاعات مختلفة من الجبهة يشير إلى نجاح عملياتي.
أعلن مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية إيغور كيماكوفسكي، اليوم الثلاثاء، أن العمليات القتالية قد بدأت في توريتسك، و المدينة أصبحت في " كماشة" من كلا الجانبين.
وقال كيماكوفسكي عبر القناة الروسية الأولى: "في توريتسك نفسها، بدأت العمليات القتالية بالفعل، ويحرك العدو مواقعه الأمامية نحو وسط المدينة".
ووفقا له، يتم اقتحام البلدة "ليس وجها لوجه، بل من اليمين واليسار – أي أصبحت في" كماشة".
وأضاف كيماكوفسكي، أن العدو [ الأوكراني] موجود الآن في موقع محصن في منطقة منجم "سيفيرنايا".
وأردف كيماكوفسكي: "نحن نحرك [ندفع به إلى الخلف] العدو بشكل كبير على هذا المحور، في بعض الأحيان يمكننا أن نقطع مسافة كيلومترات في منطقة توريتسك، أعتقد أنه في المستقبل القريب، وسنسمع عن عمليات قتالية جدية في المدينة نفسها، وأعتقد أننا سنحرر هذه البلدة في المستقبل القريب، ...وأعتقد أنه سيكون نجاحًا جيدًا جدًا هذا الصيف" .