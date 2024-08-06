https://sarabic.ae/20240806/الدفاع-الروسية-فلول-وحدات-التخريب-الأوكرانية-تنسحب-باتجاه-أوكرانيا-وقواتنا-تواصل-ضربهم-1091485522.html

الدفاع الروسية: فلول وحدات التخريب الأوكرانية تنسحب باتجاه أوكرانيا وقواتنا تواصل ضربهم

الدفاع الروسية: فلول وحدات التخريب الأوكرانية تنسحب باتجاه أوكرانيا وقواتنا تواصل ضربهم

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن فلول وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية تنسحب باتجاه أوكرانيا وقواتنا تواصل ضربهم. 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T17:36+0000

2024-08-06T17:36+0000

2024-08-06T17:36+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وجاء في بيان الدفاع الروسية : "تكبد العدو الخسائر بنيران المدفعية وضربات طيران الجيش واستخدام المسيرات الهجومية، وبعد ذلك، تراجعت وحدات التخريب والاستطلاع الأوكرانية إلى أراضيها، وحاول بعض المسلحين التمركز بجوار حدود الدولة مباشرة، حيث تم منعهم من قبل وحدات من القوات الروسية".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "بعد تكبدها خسائر كبيرة، انسحبت فلول المجموعة التخريبية إلى أراضي أوكرانيا، حيث لا تزال تتلقى ضربات نارية".وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "نتيجة الاستهداف الناري تم تدمير 16 مدرعة أوكرانية، من بينها 6 دبابات، وعربتي مشاة قتاليتين، و4 ناقلات جند مصفحة، و3 سيارات مصفحة من طراز "كوزاك"، وعربة هندسية لإزالة الموانع ".وجاء في البيان: "القوات التي تغطي حدود الدولة، إلى جانب وحدات من قوات حرس الحدود التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، تصد الهجمات وتطلق النار على قوات العدو (الأوكراني) في منطقة حدود الدولة والاحتياط (الأوكراني) في مقاطعة سومي".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن وحدات من تجمع قوات "تسينتر" (المركز) في القوات المسلحة الروسية، حررت بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وحسنت تموقعها التكتيكي.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه نتيجة للعمليات النشطة حررت وحدات من تجمع قوات "تسينتر" بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت أفراد تشكيلات الألوية الميكانيكية 31و32 و100 و117، ولواء المشاة 142، بالإضافة إلى لواء الدفاع المحلي 109، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو قرابة 355 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم-113"، ومدفع هاوتزر طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع مضاد للدبابات من طراز "رابيرا" عيار 100 ملم".

https://sarabic.ae/20240806/خبير-أمريكي-القوات-المسلحة-الأوكرانية-قد-تشن-هجوما-مضادا-يائسا--1091483739.html

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روسيا, رصد عسكري