https://sarabic.ae/20240807/القوات-الروسية-تستهدف-وحدة-عسكرية-أوكرانية-قوامها-400-جندي-بالقرب-من-مدينة-سومي-1091497482.html

القوات الروسية تستهدف وحدة عسكرية أوكرانية قوامها 400 جندي بالقرب من مدينة سومي

القوات الروسية تستهدف وحدة عسكرية أوكرانية قوامها 400 جندي بالقرب من مدينة سومي

سبوتنيك عربي

أعلن منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأربعاء، أن القوات الروسية استهدفت وحدة تابعة للقوات الأوكرانية قوامها 400 فرد بالقرب من مدينة... 07.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-07T08:31+0000

2024-08-07T08:31+0000

2024-08-07T08:31+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وأضاف ليبيديف: "خلال الليل وفي الصباح، تم تنفيذ هجمات ناجحة على مقاطعة سومي ومدينة سومي ما أدى إلى تدمير مستودع للذخيرة في ضواحي مدينة سومي بشكل كامل. وأيضا أصبنا الأفراد بتجمعات كبيرة تجاوزت الأربعمائة. ولم يعرف بعد من نجا".وأوضحت وزارة الدفاع الروسية، في وقت لاحق، أن نحو 300 عسكري من اللواء الميكانيكي 22 التابع للجيش الأوكراني المدعومين بـ 11 دبابة وأكثر من 20 مركبة قتالية مدرعة، أمس الثلاثاء في الساعة 8:00 صباحا، هاجموا مواقع حدودية تغطي الحدود في منطقتي قريتي نيكولايفو-داريينو و أوليشنيا، الواقعتين على مقربة من الحدود مع أوكرانيا في مقاطعة كورسك.و هاجمت الطائرات العملياتية التكتيكية والهجومية الروسية تجمعات القوات الأوكرانية في مناطق قرى باسوفكا وزورافكا وخوتن ويوناكوفكا وبيلوفودي وخرابوفشيني في مقاطعة سومي. ونفذ طيران الجيش الروسي بشكل ناجح غارات على المركبات المدرعة التابعة للقوات الأوكرانية، كما تم تعزيز الدفاعات في اتجاه كورسك. ومساء يوم أمس الثلاثاء، قال القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، إن الوضع على الحدود في منطقة كورسك لا يزال متوترا حيث تجري المعارك، ويعمل الجيش وحرس الحدود الروسيان هناك، وجرى تحويل مقر العمليات إلى العمل على مدار الساعة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مسؤول أمريكي سابق: فوز ترامب أفضل فرصة لإنهاء الصراع في أوكرانياتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

https://sarabic.ae/20240807/الخارجية-الروسية-استهداف-القوات-الأوكرانية-لمقاطعة-كورسك-هو-هجوم-إرهابي-آخر-ضد-المدنيين-1091493873.html

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