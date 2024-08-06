https://sarabic.ae/20240806/قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-صاروخين-أوكرانيين-آخرين-بمقاطعة-كورسك-1091491248.html
قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين آخرين بمقاطعة كورسك
قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين آخرين بمقاطعة كورسك
سبوتنيك عربي
أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، اليوم الأربعاء، بإسقاط قوات الدفاع الجوي لصاروخين أوكرانيين آخرين في المقاطعة. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T22:45+0000
2024-08-06T22:45+0000
2024-08-06T22:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وكتب سميرنوف على حسابه في تطبيق "تليغرام": "أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين أوكرانيين آخرين في مقاطعة كورسك".يأتي هذا الإعلان بعد أن أشار سميرنوف في وقت سابق إلى إسقاط صاروخين في الساعة 23:18 بتوقيت موسكو.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة الهادفة لحماية إقليم دونباس.
https://sarabic.ae/20240806/الجيش-الأوكراني-يهاجم-سيارة-إسعاف-في-مقاطعة-كورسك-الروسية-1091490745.html
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روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط صاروخين أوكرانيين آخرين بمقاطعة كورسك
أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، اليوم الأربعاء، بإسقاط قوات الدفاع الجوي لصاروخين أوكرانيين آخرين في المقاطعة.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب سميرنوف على حسابه في تطبيق "تليغرام": "أسقطت قوات الدفاع الجوي صاروخين أوكرانيين آخرين في مقاطعة كورسك".
يأتي هذا الإعلان بعد أن أشار سميرنوف في وقت سابق إلى إسقاط صاروخين في الساعة 23:18 بتوقيت موسكو.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج
وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والقصف المدفعي، ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ محاولة صرف الانتباه عن فشل قواتها على الجبهة.
بدورها، تواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة الهادفة لحماية إقليم دونباس.