https://sarabic.ae/20240806/مسؤول-أمريكي-سابق-فوز-ترامب-أفضل-فرصة-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1091488352.html

مسؤول أمريكي سابق: فوز ترامب أفضل فرصة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

مسؤول أمريكي سابق: فوز ترامب أفضل فرصة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

صرح مسؤول الأمن القومي السابق في البيت الأبيض تروب هيمنواي، إن فوز الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة... 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T19:16+0000

2024-08-06T19:16+0000

2024-08-06T19:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وكتب هيمنواي في مقال لمجلة "نيوزويك": "أوضح الرئيس السابق ترامب أنه سيسعى إلى إنهاء الصراع من خلال المفاوضات - وهو الأمر الذي تعارضه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة".ويرى الكاتب أنه كان من الممكن تجنب الصراع دون الدخول في عداء مع روسيا واختيار سياسة الاحتواء، ويلقي باللوم على بايدن في تعزيز علاقات روسيا مع الصين على خلفية الخلاف مع الدول الغربية. وكان من المقرر أن تقام الجولة الثانية من المناظرات، في يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر المقبل، على قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، لكن الخطط في ذلك الوقت كانت تتضمن مشاركة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، الذي قرر منذ ذلك الحين الانسحاب من السباق الرئاسي.وفي هذا الصدد، قال ترامب إن الاتفاقات السابقة لم تعد ذات صلة، واتهم قناة "إيه بي سي نيوز" بالتعاطف مع الديمقراطيين، ونشر أخبار كاذبة.

https://sarabic.ae/20240806/القائم-بأعمال-حاكم-مقاطعة-كورسك-الوضع-على-الحدود-مع-أوكرانيا-متوتر-لكنه-تحته-السيطرة-1091488128.html

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