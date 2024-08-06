مسؤول أمريكي سابق: فوز ترامب أفضل فرصة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

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كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
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ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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خبير عسكري: الجيش والشعب منهك في أوكرانيا
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ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
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شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
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عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
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مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
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الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240806/مسؤول-أمريكي-سابق-فوز-ترامب-أفضل-فرصة-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1091488352.html
مسؤول أمريكي سابق: فوز ترامب أفضل فرصة لإنهاء الصراع في أوكرانيا
مسؤول أمريكي سابق: فوز ترامب أفضل فرصة لإنهاء الصراع في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح مسؤول الأمن القومي السابق في البيت الأبيض تروب هيمنواي، إن فوز الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T19:16+0000
2024-08-06T19:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وكتب هيمنواي في مقال لمجلة "نيوزويك": "أوضح الرئيس السابق ترامب أنه سيسعى إلى إنهاء الصراع من خلال المفاوضات - وهو الأمر الذي تعارضه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة".ويرى الكاتب أنه كان من الممكن تجنب الصراع دون الدخول في عداء مع روسيا واختيار سياسة الاحتواء، ويلقي باللوم على بايدن في تعزيز علاقات روسيا مع الصين على خلفية الخلاف مع الدول الغربية. وكان من المقرر أن تقام الجولة الثانية من المناظرات، في يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر المقبل، على قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، لكن الخطط في ذلك الوقت كانت تتضمن مشاركة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، الذي قرر منذ ذلك الحين الانسحاب من السباق الرئاسي.وفي هذا الصدد، قال ترامب إن الاتفاقات السابقة لم تعد ذات صلة، واتهم قناة "إيه بي سي نيوز" بالتعاطف مع الديمقراطيين، ونشر أخبار كاذبة.
https://sarabic.ae/20240806/القائم-بأعمال-حاكم-مقاطعة-كورسك-الوضع-على-الحدود-مع-أوكرانيا-متوتر-لكنه-تحته-السيطرة-1091488128.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

مسؤول أمريكي سابق: فوز ترامب أفضل فرصة لإنهاء الصراع في أوكرانيا

19:16 GMT 06.08.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDSالرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري لعام 2024 دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© AFP 2023 / ANDREW CABALLERO-REYNOLDS
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صرح مسؤول الأمن القومي السابق في البيت الأبيض تروب هيمنواي، إن فوز الرئيس السابق ومرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة سيكون أفضل فرصة لإنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات.
وكتب هيمنواي في مقال لمجلة "نيوزويك": "أوضح الرئيس السابق ترامب أنه سيسعى إلى إنهاء الصراع من خلال المفاوضات - وهو الأمر الذي تعارضه إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بشدة".
وبحسب هيمينواي، يدرك المجتمع الدولي أن استراتيجية بايدن المتمثلة في "التصعيد المتهور" لا تؤدي إلا إلى استمرار إراقة الدماء وتدهور أكثر خطورة في العلاقات مع روسيا.
ويرى الكاتب أنه كان من الممكن تجنب الصراع دون الدخول في عداء مع روسيا واختيار سياسة الاحتواء، ويلقي باللوم على بايدن في تعزيز علاقات روسيا مع الصين على خلفية الخلاف مع الدول الغربية.
امرأة تمر أمام لافتة مكتوب عليها كورسك، مدينة المجد العسكري في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
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18:49 GMT
ولم يتمكن كل من المرشحين الرئاسيين الأمريكيين، دونالد ترمب، وكامالا هاريس، لأسابيع عدة، من الاتفاق على موعد لعقد أول مناظرة بينهما، وكذلك قناة محددة لبثها على الهواء مباشرة.
وكان من المقرر أن تقام الجولة الثانية من المناظرات، في يوم الثلاثاء الموافق 10 سبتمبر المقبل، على قناة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، لكن الخطط في ذلك الوقت كانت تتضمن مشاركة الرئيس الأمريكي الحالي، جو بايدن، الذي قرر منذ ذلك الحين الانسحاب من السباق الرئاسي.
وفي هذا الصدد، قال ترامب إن الاتفاقات السابقة لم تعد ذات صلة، واتهم قناة "إيه بي سي نيوز" بالتعاطف مع الديمقراطيين، ونشر أخبار كاذبة.
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