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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240806/القائم-بأعمال-حاكم-مقاطعة-كورسك-الوضع-على-الحدود-مع-أوكرانيا-متوتر-لكنه-تحته-السيطرة-1091488128.html
القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك: الوضع على الحدود مع أوكرانيا متوتر لكنه تحته السيطرة
القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك: الوضع على الحدود مع أوكرانيا متوتر لكنه تحته السيطرة
سبوتنيك عربي
ذكر القائم بأعمال حاكم مقاطهة كورسك، أليكسي سميرنوف، أن طفلين أصيبا على الطريق بمقاطعة كورسك عندما أسقطت عبوة ناسفة من مروحية أوكرانية. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T18:49+0000
2024-08-06T18:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وكتب سميرنوف، على حسابه في تطبيق "تليغرام": "على الطريق من سودجا إلى بلدة بيلايا في منطقة بيلوفسكي، أصيب طفلان إثر انفجار عبوة ناسفة أسقطتها مسيرة أوكرانية، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما على الفور، وبعد ذلك تم إرسالهما لإجراء الفحوصات والعلاج في مستشفى مقاطعة كورسك ".وكتب سميرنوف، على حسابه في تطبيق "تليغرام": "في الوقت الحالي، الوضع على الحدود متوتر، وتم تحويل مقر العمليات إلى نظام مناوبة على مدار الساعة، ونحن نتفاعل باستمرار مع القوات الأمنية ووزارة الدفاع وحرس الحدود، المعارك مستمرة على الحدود".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت 6 دبابات وعربتي مشاة قتاليتين و4 ناقلات جند مدرعة و3 مركبات "كوزاك" استخدمتها كييف خلال استفزازها المسلح بمقاطعة كورسك.وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "نتيجة الاستهداف الناري تم تدمير 16 مدرعة أوكرانية، من بينها 6 دبابات، وعربتي مشاة قتاليتين، و4 ناقلات جند مصفحة، و3 سيارات مصفحة من طراز "كوزاك"، وعربة هندسية لإزالة الموانع ".
https://sarabic.ae/20240806/جنرال-أوكراني-سابق-روسيا-حققت-نجاحًا-عملياتيًا-على-الجبهة-1091486328.html
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روسيا

القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك: الوضع على الحدود مع أوكرانيا متوتر لكنه تحته السيطرة

18:49 GMT 06.08.2024
© AFP 2023 / OLGA MALTSEVAامرأة تمر أمام لافتة مكتوب عليها "كورسك، مدينة المجد العسكري" في مقاطعة كورسك الروسية
امرأة تمر أمام لافتة مكتوب عليها كورسك، مدينة المجد العسكري في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© AFP 2023 / OLGA MALTSEVA
تابعنا عبر
ذكر القائم بأعمال حاكم مقاطهة كورسك، أليكسي سميرنوف، أن طفلين أصيبا على الطريق بمقاطعة كورسك عندما أسقطت عبوة ناسفة من مروحية أوكرانية.
وكتب سميرنوف، على حسابه في تطبيق "تليغرام": "على الطريق من سودجا إلى بلدة بيلايا في منطقة بيلوفسكي، أصيب طفلان إثر انفجار عبوة ناسفة أسقطتها مسيرة أوكرانية، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما على الفور، وبعد ذلك تم إرسالهما لإجراء الفحوصات والعلاج في مستشفى مقاطعة كورسك ".

وأعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوضع على الحدود مع أوكرانيا متوتر، لكنه تحت السيطرة ووزارة الدفاع الروسية وقوات حرس الحدود تتابع مهامها.

وكتب سميرنوف، على حسابه في تطبيق "تليغرام": "في الوقت الحالي، الوضع على الحدود متوتر، وتم تحويل مقر العمليات إلى نظام مناوبة على مدار الساعة، ونحن نتفاعل باستمرار مع القوات الأمنية ووزارة الدفاع وحرس الحدود، المعارك مستمرة على الحدود".
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وأضاف سميرنوف، متوجها لسكان المقاطعة: "أطلب منكم التزام الهدوء وعدم الاستسلام لاستفزازات العدو الإعلامية، الوضع تحت السيطرة، مقر العمليات الإقليمي يعمل، تم تحويل جميع خدمات الطوارئ إلى نظام تشغيل معزز على مدار الـ 24 ساعة، سأقوم بالإعلان عن جميع المعلومات المطلوبة لاحقا".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت 6 دبابات وعربتي مشاة قتاليتين و4 ناقلات جند مدرعة و3 مركبات "كوزاك" استخدمتها كييف خلال استفزازها المسلح بمقاطعة كورسك.
وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "نتيجة الاستهداف الناري تم تدمير 16 مدرعة أوكرانية، من بينها 6 دبابات، وعربتي مشاة قتاليتين، و4 ناقلات جند مصفحة، و3 سيارات مصفحة من طراز "كوزاك"، وعربة هندسية لإزالة الموانع ".
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