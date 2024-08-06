https://sarabic.ae/20240806/القائم-بأعمال-حاكم-مقاطعة-كورسك-الوضع-على-الحدود-مع-أوكرانيا-متوتر-لكنه-تحته-السيطرة-1091488128.html

القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك: الوضع على الحدود مع أوكرانيا متوتر لكنه تحته السيطرة

القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك: الوضع على الحدود مع أوكرانيا متوتر لكنه تحته السيطرة

سبوتنيك عربي

ذكر القائم بأعمال حاكم مقاطهة كورسك، أليكسي سميرنوف، أن طفلين أصيبا على الطريق بمقاطعة كورسك عندما أسقطت عبوة ناسفة من مروحية أوكرانية. 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T18:49+0000

2024-08-06T18:49+0000

2024-08-06T18:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وكتب سميرنوف، على حسابه في تطبيق "تليغرام": "على الطريق من سودجا إلى بلدة بيلايا في منطقة بيلوفسكي، أصيب طفلان إثر انفجار عبوة ناسفة أسقطتها مسيرة أوكرانية، وتم تقديم الإسعافات الأولية لهما على الفور، وبعد ذلك تم إرسالهما لإجراء الفحوصات والعلاج في مستشفى مقاطعة كورسك ".وكتب سميرنوف، على حسابه في تطبيق "تليغرام": "في الوقت الحالي، الوضع على الحدود متوتر، وتم تحويل مقر العمليات إلى نظام مناوبة على مدار الساعة، ونحن نتفاعل باستمرار مع القوات الأمنية ووزارة الدفاع وحرس الحدود، المعارك مستمرة على الحدود".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية دمرت 6 دبابات وعربتي مشاة قتاليتين و4 ناقلات جند مدرعة و3 مركبات "كوزاك" استخدمتها كييف خلال استفزازها المسلح بمقاطعة كورسك.وجاء في بيان لوزارة الدفاع: "نتيجة الاستهداف الناري تم تدمير 16 مدرعة أوكرانية، من بينها 6 دبابات، وعربتي مشاة قتاليتين، و4 ناقلات جند مصفحة، و3 سيارات مصفحة من طراز "كوزاك"، وعربة هندسية لإزالة الموانع ".

https://sarabic.ae/20240806/جنرال-أوكراني-سابق-روسيا-حققت-نجاحًا-عملياتيًا-على-الجبهة-1091486328.html

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