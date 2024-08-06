https://sarabic.ae/20240806/تعرض-كاتدرائية-بالقرب-من-كورسك-للاحتراق-والتحطيم-جراء-استهدافها-من-قبل-القوات-الأوكرانية-1091488984.html
تعرض كاتدرائية بالقرب من كورسك للاحتراق والتحطيم جراء استهدافها من قبل القوات الأوكرانية
تعرض كاتدرائية بالقرب من كورسك للاحتراق والتحطيم جراء استهدافها من قبل القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الكاتدرائية الرئيسية لدير غورالسكي القديس نيكولاس قرب بلدة سودجا بمقاطعة كورسك، الأب بيتيريم، اليوم الثلاثاء، بأن الكاتدرائية تعرضت للاحتراق والتحطيم... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T19:43+0000
2024-08-06T19:43+0000
2024-08-06T19:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال رئيس الدير لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تحطيم وإحراق كاتدرائية الدير، وهي الكاتدرائية الرئيسية، وتضرر المبنى، ومبنى المعبد... وفي المساء، أضرمت النيران في كنيسة الشفاعة... لم يبق سوى الجدران، والحمد لله، لم يصب أي شخص بأذى".وأشارت لجنة التحقيق إلى أنه خلال الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، تعرضت المباني السكنية والإدارية ومرافق البنية التحتية المدنية لإطلاق النار، وكان هناك جرحى وقتلى من المدنيين.
https://sarabic.ae/20240806/القائم-بأعمال-حاكم-مقاطعة-كورسك-الوضع-على-الحدود-مع-أوكرانيا-متوتر-لكنه-تحته-السيطرة-1091488128.html
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روسيا
تعرض كاتدرائية بالقرب من كورسك للاحتراق والتحطيم جراء استهدافها من قبل القوات الأوكرانية
صرح رئيس الكاتدرائية الرئيسية لدير غورالسكي القديس نيكولاس قرب بلدة سودجا بمقاطعة كورسك، الأب بيتيريم، اليوم الثلاثاء، بأن الكاتدرائية تعرضت للاحتراق والتحطيم جراء استهدافها من قبل القوات الأوكرانية، كما تضرر عدد من المباني الأخرى، ولكن لم يصب أي شخص بأذى.
وقال رئيس الدير لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تحطيم وإحراق كاتدرائية الدير، وهي الكاتدرائية الرئيسية، وتضرر المبنى، ومبنى المعبد... وفي المساء، أضرمت النيران في كنيسة الشفاعة... لم يبق سوى الجدران، والحمد لله، لم يصب أي شخص بأذى".
وفي صباح اليوم الثلاثاء، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية اقتحام أراضي مقاطعة كورسك. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية التي يصل قوامها إلى 300 فرد، تدعمها 11 دبابة وأكثر من 20 عربة مدرعة، هاجمت مواقع الوحدات الروسية التي تغطي حدود الدولة الروسية في مناطق بلدتي نيكولايفو دارينو وأوليشنيا. وصد حرس الحدود والجيش الروسي، هجمات القوات المسلحة الأوكرانية وتم تدمير ست دبابات ومركبتين قتال للمشاة وأربع ناقلات جند مدرعة وثلاث مركبات من نوع "كوزاك".
وأمر رئيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية ألكسندر باستريكين، ببدء قضية جنائية في هجوم على المناطق المأهولة بالسكان في مقاطعة كورسك.
وأشارت لجنة التحقيق إلى أنه خلال الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، تعرضت المباني السكنية والإدارية ومرافق البنية التحتية المدنية لإطلاق النار، وكان هناك جرحى وقتلى من المدنيين.