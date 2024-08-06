https://sarabic.ae/20240806/تعرض-كاتدرائية-بالقرب-من-كورسك-للاحتراق-والتحطيم-جراء-استهدافها-من-قبل-القوات-الأوكرانية-1091488984.html

تعرض كاتدرائية بالقرب من كورسك للاحتراق والتحطيم جراء استهدافها من قبل القوات الأوكرانية

تعرض كاتدرائية بالقرب من كورسك للاحتراق والتحطيم جراء استهدافها من قبل القوات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

صرح رئيس الكاتدرائية الرئيسية لدير غورالسكي القديس نيكولاس قرب بلدة سودجا بمقاطعة كورسك، الأب بيتيريم، اليوم الثلاثاء، بأن الكاتدرائية تعرضت للاحتراق والتحطيم... 06.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-06T19:43+0000

2024-08-06T19:43+0000

2024-08-06T19:43+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال رئيس الدير لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تحطيم وإحراق كاتدرائية الدير، وهي الكاتدرائية الرئيسية، وتضرر المبنى، ومبنى المعبد... وفي المساء، أضرمت النيران في كنيسة الشفاعة... لم يبق سوى الجدران، والحمد لله، لم يصب أي شخص بأذى".وأشارت لجنة التحقيق إلى أنه خلال الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، تعرضت المباني السكنية والإدارية ومرافق البنية التحتية المدنية لإطلاق النار، وكان هناك جرحى وقتلى من المدنيين.

https://sarabic.ae/20240806/القائم-بأعمال-حاكم-مقاطعة-كورسك-الوضع-على-الحدود-مع-أوكرانيا-متوتر-لكنه-تحته-السيطرة-1091488128.html

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