تعرض كاتدرائية بالقرب من كورسك للاحتراق والتحطيم جراء استهدافها من قبل القوات الأوكرانية

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هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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شيماء ثامر
خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
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عرب بوينت بودكاست
أنقذوا أطفالكم... لماذا يريدون زرع ثقافة المثلية الجنسية؟
08:47 GMT
13 د
صدى الحياة
تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
09:03 GMT
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الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240806/تعرض-كاتدرائية-بالقرب-من-كورسك-للاحتراق-والتحطيم-جراء-استهدافها-من-قبل-القوات-الأوكرانية-1091488984.html
تعرض كاتدرائية بالقرب من كورسك للاحتراق والتحطيم جراء استهدافها من قبل القوات الأوكرانية
تعرض كاتدرائية بالقرب من كورسك للاحتراق والتحطيم جراء استهدافها من قبل القوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الكاتدرائية الرئيسية لدير غورالسكي القديس نيكولاس قرب بلدة سودجا بمقاطعة كورسك، الأب بيتيريم، اليوم الثلاثاء، بأن الكاتدرائية تعرضت للاحتراق والتحطيم... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T19:43+0000
2024-08-06T19:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال رئيس الدير لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تحطيم وإحراق كاتدرائية الدير، وهي الكاتدرائية الرئيسية، وتضرر المبنى، ومبنى المعبد... وفي المساء، أضرمت النيران في كنيسة الشفاعة... لم يبق سوى الجدران، والحمد لله، لم يصب أي شخص بأذى".وأشارت لجنة التحقيق إلى أنه خلال الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، تعرضت المباني السكنية والإدارية ومرافق البنية التحتية المدنية لإطلاق النار، وكان هناك جرحى وقتلى من المدنيين.
https://sarabic.ae/20240806/القائم-بأعمال-حاكم-مقاطعة-كورسك-الوضع-على-الحدود-مع-أوكرانيا-متوتر-لكنه-تحته-السيطرة-1091488128.html
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روسيا

تعرض كاتدرائية بالقرب من كورسك للاحتراق والتحطيم جراء استهدافها من قبل القوات الأوكرانية

19:43 GMT 06.08.2024
© AFP 2023 / OLGA MALTSEVAمنظر عام للشارع المركزي لمدينة كورسك الروسية
منظر عام للشارع المركزي لمدينة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
© AFP 2023 / OLGA MALTSEVA
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صرح رئيس الكاتدرائية الرئيسية لدير غورالسكي القديس نيكولاس قرب بلدة سودجا بمقاطعة كورسك، الأب بيتيريم، اليوم الثلاثاء، بأن الكاتدرائية تعرضت للاحتراق والتحطيم جراء استهدافها من قبل القوات الأوكرانية، كما تضرر عدد من المباني الأخرى، ولكن لم يصب أي شخص بأذى.
وقال رئيس الدير لوكالة "سبوتنيك": "لقد تم تحطيم وإحراق كاتدرائية الدير، وهي الكاتدرائية الرئيسية، وتضرر المبنى، ومبنى المعبد... وفي المساء، أضرمت النيران في كنيسة الشفاعة... لم يبق سوى الجدران، والحمد لله، لم يصب أي شخص بأذى".
وفي صباح اليوم الثلاثاء، حاولت القوات المسلحة الأوكرانية اقتحام أراضي مقاطعة كورسك. وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية التي يصل قوامها إلى 300 فرد، تدعمها 11 دبابة وأكثر من 20 عربة مدرعة، هاجمت مواقع الوحدات الروسية التي تغطي حدود الدولة الروسية في مناطق بلدتي نيكولايفو دارينو وأوليشنيا. وصد حرس الحدود والجيش الروسي، هجمات القوات المسلحة الأوكرانية وتم تدمير ست دبابات ومركبتين قتال للمشاة وأربع ناقلات جند مدرعة وثلاث مركبات من نوع "كوزاك".
امرأة تمر أمام لافتة مكتوب عليها كورسك، مدينة المجد العسكري في مقاطعة كورسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك: الوضع على الحدود مع أوكرانيا متوتر لكنه تحته السيطرة
18:49 GMT
وأمر رئيس لجنة التحقيق في روسيا الاتحادية ألكسندر باستريكين، ببدء قضية جنائية في هجوم على المناطق المأهولة بالسكان في مقاطعة كورسك.
وأشارت لجنة التحقيق إلى أنه خلال الهجوم الذي شنته القوات المسلحة الأوكرانية، تعرضت المباني السكنية والإدارية ومرافق البنية التحتية المدنية لإطلاق النار، وكان هناك جرحى وقتلى من المدنيين.
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