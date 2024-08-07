القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر بأكثر من 300 عسكري خلال الساعات الـ24 الأخيرة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن وحدات تجمع "تسينتر" (المركز) التابعة للقوات الروسية صدت هجومين شنتهما مجموعات هجومية تابعة للقوات الأوكرانية، وبلغت الخسائر الأوكرانية نحو 345 عسكريًا ومركبة مدرعة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وجاء في بيان الوزارة: "واصلت وحدات تجمع "المركز" القيام بعمليات نشطة وهزمت تشكيلات اللوائين 32 و117 الميكانيكيين ولواء الدبابة رقم 1 ولواء الهجوم الجوي 95 ولواء الدفاع الأرضي 109، التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق توريتسك وغرودوفكا ونيكولايفكا ودروجبا في جمهورية دونيتسك الشعبية. وأيضا تم صد هجومين مضادين لمجموعات هجومية معادية".
ووفقا لبيان الوزارة، فإن خسائر القوات الأوكرانية بلغت 345 ومركبة مدرعة واحدة ومدفعا ذاتي الدفع عيار 122 ملم من طراز "غفوزديكا" ومدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "د-30".
وفي وقت سابق من اليوم، استهدفت القوات الروسية وحدة تابعة للقوات الأوكرانية قوامها 400 فرد بالقرب من مدينة سومي في شمال أوكرانيا.
خلال الليل وفي الصباح، تم تنفيذ هجمات ناجحة على مقاطعة سومي ومدينة سومي ما أدى إلى تدمير مستودع للذخيرة في ضواحي مدينة سومي بشكل كامل. وأيضا تمت إصابة الأفراد بتجمعات كبيرة تجاوزت الأربعمائة. ولم يعرف بعد من نجا.
وأعلنت الدفاع الروسية، أمس الثلاثاء، أن وحدات من تجمع قوات "تسينتر" (المركز) في القوات المسلحة الروسية، حررت بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية وحسنت تموقعها التكتيكي.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه نتيجة للعمليات النشطة حررت وحدات من تجمع قوات "تسينتر" بلدة تيموفييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وحسنت من تموضعها التكتيكي، واستهدفت أفراد تشكيلات الألوية الميكانيكية 31 و32 و100 و117، ولواء المشاة 142، بالإضافة إلى لواء الدفاع المحلي 109، التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو قرابة 355 عسكريا، وناقلة جنود مدرعة أمريكية الصنع من طراز "إم-113"، ومدفع هاوتزر طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفعا مضادا للدبابات من طراز "رابيرا" عيار 100 ملم".
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات لواء الهجوم الأرضي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 119، في مناطق مالايا توكماشكا، في مقاطعة زابوروجيه، ونيكولايفكا في مقاطعة خيرسون. وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 60 عسكريًا، و7 مركبات، ومحطة للحرب الإلكترونية "إنكلاف-إن".
© AFP 2023 / OLGA MALTSEVAمنظر عام للشارع المركزي لمدينة كورسك الروسية
منظر عام للشارع المركزي لمدينة كورسك الروسية
© AFP 2023 / OLGA MALTSEVA
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.