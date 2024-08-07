https://sarabic.ae/20240807/القوات-الروسية-تستهدف-احتياطي-القوات-الأوكرانية-في-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-سومي-1091504410.html

القوات الروسية تستهدف احتياطي القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي

القوات الروسية تستهدف احتياطي القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسة، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تستهدف احتياطي القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي. 07.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-07T09:53+0000

2024-08-07T09:53+0000

2024-08-07T10:23+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الجيش الروسي

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وقالت الدفاع الروسية في بيان نشر على قناتها الرسمية في تلغرام، إن القوات الروسية بالتعاون مع السلطات الحدودية التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي واصلت خلال الليل، تدمير التشكيلات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق منطقة كورسك المتاخمة مباشرة للحدود الروسية الأوكرانية.وبحسب الدفاع الروسية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال يوم من العمليات القتالية ما يصل إلى 260 مسلحًا و50 مركبة مدرعة بما في ذلك، سبع دبابات، وثماني ناقلات جند مدرعة، وثلاث مركبات قتالة للمشاة، و31 مركبة قتالية مدرعة، بما فيها من 12 "مدرعات كوزاك" و2 "ناقلة جند سترايكر" وعربة هندسية وستة مركبات.ونوهت الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية مشتمرة في عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن استهداف القوات الأوكرانية لمقاطعة كورسك هو هجوم إرهابي آخر ضد المدنيين.وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، فجر اليوم الأربعاء، إسقاط الدفاعات الجوية ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت المقاطعة.وكتب سميرنوف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "في مقاطعة كورسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات دون طيار أوكرانية"، داعيا السكان لعدم الاقتراب من حطام المسيرات ولمسها في حال العثور عليها.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.

https://sarabic.ae/20240807/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يواصل-عملياته-ضد-القوات-الأوكرانية-في-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-1091501938.html

https://sarabic.ae/20240807/مصدر-القوات-الروسية-تضرب-تجمعا-عسكريا-قرب-كييف-1091498844.html

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روسيا, الجيش الروسي