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القوات الروسية تستهدف احتياطي القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240807/القوات-الروسية-تستهدف-احتياطي-القوات-الأوكرانية-في-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-سومي-1091504410.html
القوات الروسية تستهدف احتياطي القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي
القوات الروسية تستهدف احتياطي القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسة، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تستهدف احتياطي القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي. 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T09:53+0000
2024-08-07T10:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الجيش الروسي
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وقالت الدفاع الروسية في بيان نشر على قناتها الرسمية في تلغرام، إن القوات الروسية بالتعاون مع السلطات الحدودية التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي واصلت خلال الليل، تدمير التشكيلات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق منطقة كورسك المتاخمة مباشرة للحدود الروسية الأوكرانية.وبحسب الدفاع الروسية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال يوم من العمليات القتالية ما يصل إلى 260 مسلحًا و50 مركبة مدرعة بما في ذلك، سبع دبابات، وثماني ناقلات جند مدرعة، وثلاث مركبات قتالة للمشاة، و31 مركبة قتالية مدرعة، بما فيها من 12 "مدرعات كوزاك" و2 "ناقلة جند سترايكر" وعربة هندسية وستة مركبات.ونوهت الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية مشتمرة في عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن استهداف القوات الأوكرانية لمقاطعة كورسك هو هجوم إرهابي آخر ضد المدنيين.وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، فجر اليوم الأربعاء، إسقاط الدفاعات الجوية ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت المقاطعة.وكتب سميرنوف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "في مقاطعة كورسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات دون طيار أوكرانية"، داعيا السكان لعدم الاقتراب من حطام المسيرات ولمسها في حال العثور عليها.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240807/الدفاع-الروسية-الجيش-الروسي-يواصل-عملياته-ضد-القوات-الأوكرانية-في-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-1091501938.html
https://sarabic.ae/20240807/مصدر-القوات-الروسية-تضرب-تجمعا-عسكريا-قرب-كييف-1091498844.html
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روسيا, الجيش الروسي
روسيا, الجيش الروسي

القوات الروسية تستهدف احتياطي القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي

09:53 GMT 07.08.2024 (تم التحديث: 10:23 GMT 07.08.2024)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationالقوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي
القوات الروسية تدمر مستودع أوكراني للذخيرة في اتجاه كراسنوارميسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسة، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية تستهدف احتياطي القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة سومي.
وقالت الدفاع الروسية في بيان نشر على قناتها الرسمية في تلغرام، إن القوات الروسية بالتعاون مع السلطات الحدودية التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي واصلت خلال الليل، تدمير التشكيلات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق منطقة كورسك المتاخمة مباشرة للحدود الروسية الأوكرانية.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "الضربات الجوية والقوات الصاروخية ونيران المدفعية والعمليات النشطة التي قامت بها الوحدات التي تغطي حدود الدولة (روسيا) لمجموعة القوات (الروسية) على محور كورسك منعت العدو من التقدم في عمق أراضي روسيا الاتحادية.

خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يواصل عملياته ضد القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك
09:57 GMT

ونوهت الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية هزمت احتياطيات القوات الأوكرانية في مناطق باسوفكا، وزورافكا، ويوناكوفكا، وبيلوفودي، وكيانيتسا، وكورشاكوفكا، ونوفايا سيش، وبافلوفكا، وغوروديشتشي، ومقاطعة سومي.

وبحسب الدفاع الروسية، بلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال يوم من العمليات القتالية ما يصل إلى 260 مسلحًا و50 مركبة مدرعة بما في ذلك، سبع دبابات، وثماني ناقلات جند مدرعة، وثلاث مركبات قتالة للمشاة، و31 مركبة قتالية مدرعة، بما فيها من 12 "مدرعات كوزاك" و2 "ناقلة جند سترايكر" وعربة هندسية وستة مركبات.

بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مجمعين لإطلاق الصواريخ ذاتية الدفع من نظام الصواريخ المضادة للطائرات"بوك-إم1" ومدرعة لإزالة الألغام من طراز "يو آر-77" ومحطة للحرب الإلكترونية.

القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر: القوات الروسية تضرب تجمعا عسكريا قرب كييف
08:41 GMT
ونوهت الدفاع الروسية إلى أن القوات الروسية مشتمرة في عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.
وصرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن استهداف القوات الأوكرانية لمقاطعة كورسك هو هجوم إرهابي آخر ضد المدنيين.
وقالت زاخاروفا على أثير إذاعة "سبوتنيك": "سأذكركم فقط بما نتحدث عنه، نحن نتحدث عن عمل إرهابي آخر. ومن الواضح أنها موجهة ضد السكان المسالمين، ضد السكان المدنيين".
وفي وقت سابق، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، فجر اليوم الأربعاء، إسقاط الدفاعات الجوية ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت المقاطعة.
وكتب سميرنوف في بيان عبر تطبيق "تلغرام": "في مقاطعة كورسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي ثلاث طائرات دون طيار أوكرانية"، داعيا السكان لعدم الاقتراب من حطام المسيرات ولمسها في حال العثور عليها.
وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/ يونيو العام الماضي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
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