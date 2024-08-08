https://sarabic.ae/20240808/مدفع-روسي-يدمر-ذخيرة-ميدانية-للقوات-الأوكرانية-بالقرب-من-كورسك-فيديو-1091541143.html
مدفع روسي يدمر ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية بالقرب من كورسك... فيديو
مدفع روسي يدمر ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية بالقرب من كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير ذخيرة ميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك. 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T12:47+0000
2024-08-08T12:47+0000
2024-08-08T12:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال أنشطة الاستطلاع في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، حدد العسكريون الروس ذخيرة مموهة من وحدة معادية".وأوضح البيان أنه "وبعد تحليل البيانات الاستخباراتية الواردة، تم اتخاذ قرار باستهداف الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأكد البيان أنه "نتيجة لضربة دقيقة نفذها طاقم مدفع هاوتزر من طراز "دي-30"، تم تدمير الذخيرة بالكامل".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240808/مشاهد-لقيام-طائرات-تكتيكية-روسية-بضرب-المعدات-الأوكرانية-على-حدود-كورسك-فيديو-1091536894.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري
مدفع روسي يدمر ذخيرة ميدانية للقوات الأوكرانية بالقرب من كورسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير ذخيرة ميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "خلال أنشطة الاستطلاع في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك، حدد العسكريون الروس ذخيرة مموهة من وحدة معادية".
وأوضح البيان أنه "وبعد تحليل البيانات الاستخباراتية الواردة، تم اتخاذ قرار باستهداف الذخيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
وأكد البيان أنه "نتيجة لضربة دقيقة نفذها طاقم مدفع هاوتزر من طراز "دي-30"، تم تدمير الذخيرة بالكامل".
وختم البيان أن لقطات المراقبة الموضوعية مكنت من التحقق من تدمير الهدف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.