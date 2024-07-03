https://sarabic.ae/20240703/وزير-الدفاع-الروسي-الغرب-يتعمد-إطالة-أمد-الأزمة-الأوكرانية--1090411833.html

وزير الدفاع الروسي: الغرب يتعمد إطالة أمد الأزمة الأوكرانية

وزير الدفاع الروسي: الغرب يتعمد إطالة أمد الأزمة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أكد وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، اليوم الأربعاء، أن الأزمة الأوكرانية، التي أثارتها واشنطن وحلفاؤها، يتم إطالة أمدها عمدا. 03.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-03T10:20+0000

2024-07-03T10:20+0000

2024-07-03T10:46+0000

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جاء هذا التصريح خلال حديث وزير الدفاع الروسي، في اجتماع وزراء دفاع رابطة الدول المستقلة. وقال بيلاؤوسوف: "أود أن أكرر مرة أخرى، الغرب هو الذي أعد وأثار الأزمة الأوكرانية، وهو الآن يطيل أمدها عمدا".وأشار بيلاؤوسوف إلى أنه "في الوقت نفسه، تتغاضى الدول الغربية بكل الطرق الممكنة، عن قيام الحكومة المؤقتة لأوكرانيا، بفرض النازية على نطاق واسع في أكثر مظاهرها حدة، وتبذل قصارى جهدها لتشويه الحقيقة التاريخية".وأضاف بيلاؤوسوف: "بالجهود المشتركة سنواصل الدفاع عن الحقيقة بشأن ماضينا المشترك، والعرض العسكري اليوم في مينسك هو دليل على ذلك".ونوه بيلاؤوسوف بأن روسيا الاتحادية، خلال فترة رئاسة رابطة الدول المستقلة، تنظر في تحسين آليات المواجهة المشتركة للتحديات الجديدة والتقليدية كأولوية.وصرح الأمين العام لرابطة الدول المستقلة، سيرغي ليبيديف، أن وزراء دفاع الرابطة، خلال اجتماعهم في مينسك، سيعملون على صياغة مشروع مفهوم التعاون العسكري، حتى العام 2030.وزير الدفاع الروسي ونظيره الأمريكي يتبادلان هاتفيا وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانيةلافروف: أسلحة واشنطن الموردة إلى كييف لا يمكن استخدامها دون مشاركة مباشرة من الجيش الأمريكي

https://sarabic.ae/20240626/موسكو-الاتصال-بين-بيلاؤوسوف-وأوستن-كان-ضروريا-لتحذير-واشنطن-من-عواقب-مسارها-1090190724.html

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