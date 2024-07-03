https://sarabic.ae/20240703/لوكاشينكو-مستوى-القدرة-الدفاعية-لدولة-الاتحاد-أقوى-من-أي-وقت-مضى--1090407441.html
لوكاشينكو: مستوى القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد أقوى من أي وقت مضى
لوكاشينكو: مستوى القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد أقوى من أي وقت مضى
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، أن مستوى القدرة الدفاعية للتحالف البيلاروسي الروسي أقوى من أي وقت مضى، كما يتضح من تدريب القوات... 03.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-03T07:45+0000
2024-07-03T07:45+0000
2024-07-03T07:45+0000
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جاء هذا الإعلان خلال عرض عسكري، في العاصمة مينسك، احتفالا بالذكرى الثمانين لتحرير بيلاروسيا من الغزاة النازيين، وقال لوكاشينكو: "أظهر اختبار التجمع الإقليمي المشترك لقوات بيلاروسيا وروسيا، وهو أول تدريب للقوات النووية غير الاستراتيجية لبلادنا، أن مستوى القدرة الدفاعية لـ "دولة الاتحاد" مرتفع كما كان دائمًا".وأشار لوكاشينكو إلى أن القدرة الدفاعية العالية، هي ضمان لسماع صوت بيلاروسيا وشركائها، الذي يدافع عن عالم متعدد الأقطاب وعادل. وأكد أن "كل هذه الدول متحدة بالنصر العظيم على عدو مشترك (دول تحالف هتلر)، إنه يعلمنا أن نحمي العالم بأي وسيلة من وسائل الردع".ويحتفل، اليوم الأربعاء، الشعبان الروسي والبيلاروسي معًا بذكرى سنوية مهمة في التاريخ المشترك، وهي الذكرى الـ80 لتحرير مينسك، التي تحمل وسام شرف "النجمة الذهبية للمدينة البطلة".الكرملين يعلق على قيام نظام كييف بحشد قواته على حدود بيلاروسياوزارة الدفاع البيلاروسية: مينسك مستعدة للدفاع عن نفسها ضد الاستفزازات المحتملة من جانب كييف
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العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, مينسك, ألكسندر لوكاشينكو, سياسة خارجية, سياسة
العالم, أخبار بيلاروسيا اليوم, روسيا, مينسك, ألكسندر لوكاشينكو, سياسة خارجية, سياسة
لوكاشينكو: مستوى القدرة الدفاعية لدولة الاتحاد أقوى من أي وقت مضى
أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأربعاء، أن مستوى القدرة الدفاعية للتحالف البيلاروسي الروسي أقوى من أي وقت مضى، كما يتضح من تدريب القوات النووية غير الاستراتيجية.
جاء هذا الإعلان خلال عرض عسكري، في العاصمة مينسك، احتفالا بالذكرى الثمانين لتحرير بيلاروسيا من الغزاة النازيين، وقال لوكاشينكو: "أظهر اختبار التجمع الإقليمي المشترك لقوات بيلاروسيا وروسيا، وهو أول تدريب للقوات النووية غير الاستراتيجية لبلادنا، أن مستوى القدرة الدفاعية لـ "دولة الاتحاد" مرتفع كما كان دائمًا".
وأشار لوكاشينكو إلى أن القدرة الدفاعية العالية، هي ضمان لسماع صوت بيلاروسيا
وشركائها، الذي يدافع عن عالم متعدد الأقطاب وعادل.
"عرضنا هو علامة على قوة الشراكة الاستراتيجية للتحالف بين بيلاروسيا وروسيا "دولة الاتحاد"، والتعاون مع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتعاون في المجال العسكري مع جمهورية الصين الشعبية، وهو علامة على استعدادنا اليوم للوقوف في صف واحد لحماية الذاكرة التاريخية وقيمنا وسيادة بلداننا".
ألكسندر لوكاشينكو
الرئيس البيلاروسي
وأكد أن "كل هذه الدول متحدة بالنصر العظيم على عدو مشترك
(دول تحالف هتلر)، إنه يعلمنا أن نحمي العالم بأي وسيلة من وسائل الردع".
ويحتفل، اليوم الأربعاء، الشعبان الروسي والبيلاروسي
معًا بذكرى سنوية مهمة في التاريخ المشترك، وهي الذكرى الـ80 لتحرير مينسك، التي تحمل وسام شرف "النجمة الذهبية للمدينة البطلة".