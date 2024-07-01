https://sarabic.ae/20240701/الكرملين-يعلق-على-قيام-نظام-كييف-بحشد-قواته-على-حدود-بيلاروسيا-1090357325.html

الكرملين يعلق على قيام نظام كييف بحشد قواته على حدود بيلاروسيا

الكرملين يعلق على قيام نظام كييف بحشد قواته على حدود بيلاروسيا

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن التصريحات المتعلقة بحشد أوكرانيا لقواتها على الحدود البيلاروسية مدعاة للقلق بالنسبة لموسكو... 01.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-01T10:22+0000

2024-07-01T10:22+0000

2024-07-01T10:22+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بيسكوف للصحفيين: " بيلاروسيا هي دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروس)، ولدينا أشكال خاصة للحوار من خلال جميع الهيئات ذات الصلة، بما في ذلك أجهزة الاستخبارات، ووزارتا الدفاع في اتصال شراكة مستمرة. لذلك، بالطبع، هذه أسباب تدعو للقلق ليس فقط بالنسبة لمينسك، ولكن أيضا لموسكو، لأننا بالفعل حلفاء وشركاء".وفي سياق متصل، شدد بيسكوف على أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال مرارًا وتكرارًا إن روسيا منفتحة على أي اتصال، أي حوار، من أجل تحقيق الأهداف التي حددتها روسيا لنفسها.وأضاف بيسكوف قائلا: "لقد قال مرات عديدة إننا نبقي على هذا الانفتاح والرئيس كذلك قال ذلك مرات عديدة".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240629/إعلام-أمريكا-تعمل-على-تصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-بشكل-متزايد-بسبب-إخفاقات-قوات-كييف-1090296028.html

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