https://sarabic.ae/20240630/الجيش-البيلاروسي-يقول-إنه-مستعد-لاستخدام-الأسلحة-النووية-التكتيكية-في-حالة-تهديد-سيادة-البلاد-1090346562.html

الجيش البيلاروسي يقول إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية في حالة تهديد سيادة البلاد

الجيش البيلاروسي يقول إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية في حالة تهديد سيادة البلاد

سبوتنيك عربي

قال رئيس الأركان العامة البيلاروسية والنائب الأول لوزير الدفاع، بافيل مورافيكو، اليوم الأحد، إن جيش البلاد مدرب على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية وسيكون... 30.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-30T23:08+0000

2024-06-30T23:08+0000

2024-06-30T23:08+0000

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سبوتنيك. وأضاف بافيل مورافيكو في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام محلية، "إحدى الحجج والأطروحات الأخيرة التي تعمل كرادع (من العدوان على بيلاروسيا) هي عودة الأسلحة النووية غير الاستراتيجية إلى أراضي بلدنا".وشدد بافيل مورافيكو، "تأكدوا من أننا سنفعل ذلك إذا تعرضت سيادة واستقلال بلادنا للتهديد".وفي وقت سابق أمس السبت، أكد قائد القوات الصاروخية في القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية، أندريه سيفيرينتشيك، أن القوات المسلحة في بيلاروسيا، مستعدة لتطبيق جميع الوسائل بحزم لحماية أراضيها من الاستفزازات المحتملة في المجال الجوي من قبل كييف.

https://sarabic.ae/20240629/وزارة-الدفاع-البيلاروسية-مينسك-مستعدة-للدفاع-عن-نفسها-ضد-الاستفزازات-المحتملة-من-جانب-كييف-1090305039.html

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أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, القوات الصاروخية