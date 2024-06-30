https://sarabic.ae/20240630/الجيش-البيلاروسي-يقول-إنه-مستعد-لاستخدام-الأسلحة-النووية-التكتيكية-في-حالة-تهديد-سيادة-البلاد-1090346562.html
الجيش البيلاروسي يقول إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية في حالة تهديد سيادة البلاد
الجيش البيلاروسي يقول إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية في حالة تهديد سيادة البلاد
سبوتنيك عربي
قال رئيس الأركان العامة البيلاروسية والنائب الأول لوزير الدفاع، بافيل مورافيكو، اليوم الأحد، إن جيش البلاد مدرب على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية وسيكون... 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T23:08+0000
2024-06-30T23:08+0000
2024-06-30T23:08+0000
أخبار بيلاروسيا اليوم
العالم
القوات الصاروخية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075856206_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1faac98f14aef9e723f3a55f85a9c56f.jpg
سبوتنيك. وأضاف بافيل مورافيكو في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام محلية، "إحدى الحجج والأطروحات الأخيرة التي تعمل كرادع (من العدوان على بيلاروسيا) هي عودة الأسلحة النووية غير الاستراتيجية إلى أراضي بلدنا".وشدد بافيل مورافيكو، "تأكدوا من أننا سنفعل ذلك إذا تعرضت سيادة واستقلال بلادنا للتهديد".وفي وقت سابق أمس السبت، أكد قائد القوات الصاروخية في القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية، أندريه سيفيرينتشيك، أن القوات المسلحة في بيلاروسيا، مستعدة لتطبيق جميع الوسائل بحزم لحماية أراضيها من الاستفزازات المحتملة في المجال الجوي من قبل كييف.
https://sarabic.ae/20240629/وزارة-الدفاع-البيلاروسية-مينسك-مستعدة-للدفاع-عن-نفسها-ضد-الاستفزازات-المحتملة-من-جانب-كييف-1090305039.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/0d/1075856206_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_b9aab799a65dd298cdbfa24a1bb5bc39.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, القوات الصاروخية
أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, القوات الصاروخية
الجيش البيلاروسي يقول إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية في حالة تهديد سيادة البلاد
قال رئيس الأركان العامة البيلاروسية والنائب الأول لوزير الدفاع، بافيل مورافيكو، اليوم الأحد، إن جيش البلاد مدرب على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية وسيكون مستعدًا لاستخدامها في حالة وجود تهديد للسيادة.
سبوتنيك. وأضاف بافيل مورافيكو في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام محلية، "إحدى الحجج والأطروحات الأخيرة التي تعمل كرادع (من العدوان على بيلاروسيا) هي عودة الأسلحة النووية غير الاستراتيجية إلى أراضي بلدنا".
وتابع رئيس الأركان العامة البيلاروسية، "لقد تدربنا على تشغيل هذه الأسلحة.. ونحن نعرف كيف نستخدمها بثقة، نحن قادرون على القيام بذلك".
وشدد بافيل مورافيكو، "تأكدوا من أننا سنفعل ذلك إذا تعرضت سيادة واستقلال بلادنا للتهديد".
وفي وقت سابق أمس السبت، أكد قائد القوات الصاروخية في القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية، أندريه سيفيرينتشيك، أن القوات المسلحة في بيلاروسيا، مستعدة لتطبيق جميع الوسائل بحزم لحماية أراضيها من الاستفزازات المحتملة في المجال الجوي من قبل كييف.