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الجيش البيلاروسي يقول إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية في حالة تهديد سيادة البلاد
الجيش البيلاروسي يقول إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية في حالة تهديد سيادة البلاد
سبوتنيك عربي
قال رئيس الأركان العامة البيلاروسية والنائب الأول لوزير الدفاع، بافيل مورافيكو، اليوم الأحد، إن جيش البلاد مدرب على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية وسيكون... 30.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-30T23:08+0000
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سبوتنيك. وأضاف بافيل مورافيكو في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام محلية، "إحدى الحجج والأطروحات الأخيرة التي تعمل كرادع (من العدوان على بيلاروسيا) هي عودة الأسلحة النووية غير الاستراتيجية إلى أراضي بلدنا".وشدد بافيل مورافيكو، "تأكدوا من أننا سنفعل ذلك إذا تعرضت سيادة واستقلال بلادنا للتهديد".وفي وقت سابق أمس السبت، أكد قائد القوات الصاروخية في القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية، أندريه سيفيرينتشيك، أن القوات المسلحة في بيلاروسيا، مستعدة لتطبيق جميع الوسائل بحزم لحماية أراضيها من الاستفزازات المحتملة في المجال الجوي من قبل كييف.
https://sarabic.ae/20240629/وزارة-الدفاع-البيلاروسية-مينسك-مستعدة-للدفاع-عن-نفسها-ضد-الاستفزازات-المحتملة-من-جانب-كييف-1090305039.html
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أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, القوات الصاروخية
أخبار بيلاروسيا اليوم, العالم, القوات الصاروخية

الجيش البيلاروسي يقول إنه مستعد لاستخدام الأسلحة النووية التكتيكية في حالة تهديد سيادة البلاد

23:08 GMT 30.06.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورجنود قوات الدفاع الإقليمية البيلاروسية، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في بيلاروسيا ، خلال تدريبات باتخاذ الإجراءات في حالة حدوث اختراق محتمل لمجموعات التخريب والاستطلاع في مناورات القيادة والأركان في منطقة بوريسوف في منطقة مينسك.
جنود قوات الدفاع الإقليمية البيلاروسية، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في بيلاروسيا ، خلال تدريبات باتخاذ الإجراءات في حالة حدوث اختراق محتمل لمجموعات التخريب والاستطلاع في مناورات القيادة والأركان في منطقة بوريسوف في منطقة مينسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.06.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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قال رئيس الأركان العامة البيلاروسية والنائب الأول لوزير الدفاع، بافيل مورافيكو، اليوم الأحد، إن جيش البلاد مدرب على استخدام الأسلحة النووية التكتيكية وسيكون مستعدًا لاستخدامها في حالة وجود تهديد للسيادة.
سبوتنيك. وأضاف بافيل مورافيكو في تصريحات تلفزيونية لوسائل إعلام محلية، "إحدى الحجج والأطروحات الأخيرة التي تعمل كرادع (من العدوان على بيلاروسيا) هي عودة الأسلحة النووية غير الاستراتيجية إلى أراضي بلدنا".

وتابع رئيس الأركان العامة البيلاروسية، "لقد تدربنا على تشغيل هذه الأسلحة.. ونحن نعرف كيف نستخدمها بثقة، نحن قادرون على القيام بذلك".

وشدد بافيل مورافيكو، "تأكدوا من أننا سنفعل ذلك إذا تعرضت سيادة واستقلال بلادنا للتهديد".
جنود قوات الدفاع الإقليمية البيلاروسية، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون في بيلاروسيا ، خلال تدريبات باتخاذ الإجراءات في حالة حدوث اختراق محتمل لمجموعات التخريب والاستطلاع في مناورات القيادة والأركان في منطقة بوريسوف في منطقة مينسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 29.06.2024
وزارة الدفاع البيلاروسية: مينسك مستعدة للدفاع عن نفسها ضد الاستفزازات المحتملة من جانب كييف
أمس, 12:55 GMT
وفي وقت سابق أمس السبت، أكد قائد القوات الصاروخية في القوات الجوية التابعة للقوات المسلحة البيلاروسية، أندريه سيفيرينتشيك، أن القوات المسلحة في بيلاروسيا، مستعدة لتطبيق جميع الوسائل بحزم لحماية أراضيها من الاستفزازات المحتملة في المجال الجوي من قبل كييف.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف مبنى يستخدمه جنود إسرائيليون ‏في مستوطنة يرؤون12:03 GMTВоенные инженеры Центрального военного округа на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:42 GMT
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