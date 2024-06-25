https://sarabic.ae/20240625/البنتاغون-وزير-الدفاع-الأمريكي-يجري-مباحثات-هاتفية-مع-نظيره-الروسي-1090179744.html

البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي

البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزير الدفاع لويد أوستن أجرى، اليوم الثلاثاء، اتصالا مع نظيره الروسي أندريه بيلاؤوسوف بشأن الصراع في أوكرانيا. 25.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-25T19:58+0000

2024-06-25T19:58+0000

2024-06-25T19:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأعلن عن ذلك المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في تصريح اليوم الثلاثاء، وقال إن "الوزير أوستن تحدث هاتفيا اليوم مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، وشدد الوزير خلال المكالمة على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال على خلفية الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا".وصرح البنتاغون لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارات بشأن احتمال إرسال أفراد عسكريين أمريكيين أو متقاعدين عسكريين إلى أوكرانيا.وأضاف أيضا، أنه "لم نتخذ أي قرارات وأي مناقشات حول هذه القضية سابقة لأوانها"،، ذلك في تعليق على تقارير في وسائل إعلام أمريكية تفيد بأن البيت الأبيض يعمل على رفع الحظر عن نشر متعاقدين عسكريين أمريكيين في أوكرانيا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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