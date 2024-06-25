البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الغرب عاقب أسانج بدلا من القادة المتورطين في جرائم حرب كشف هو عنها
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240625/البنتاغون-وزير-الدفاع-الأمريكي-يجري-مباحثات-هاتفية-مع-نظيره-الروسي-1090179744.html
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي
البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزير الدفاع لويد أوستن أجرى، اليوم الثلاثاء، اتصالا مع نظيره الروسي أندريه بيلاؤوسوف بشأن الصراع في أوكرانيا. 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T19:58+0000
2024-06-25T19:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0e/1088825188_0:210:2897:1840_1920x0_80_0_0_9d158f6e7874de710f4e728f6231877c.jpg
وأعلن عن ذلك المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في تصريح اليوم الثلاثاء، وقال إن "الوزير أوستن تحدث هاتفيا اليوم مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، وشدد الوزير خلال المكالمة على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال على خلفية الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا".وصرح البنتاغون لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارات بشأن احتمال إرسال أفراد عسكريين أمريكيين أو متقاعدين عسكريين إلى أوكرانيا.وأضاف أيضا، أنه "لم نتخذ أي قرارات وأي مناقشات حول هذه القضية سابقة لأوانها"،، ذلك في تعليق على تقارير في وسائل إعلام أمريكية تفيد بأن البيت الأبيض يعمل على رفع الحظر عن نشر متعاقدين عسكريين أمريكيين في أوكرانيا.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240625/خبيرة-واشنطن-لا-تريد-السلام-والرئيس-بوتين-لن-يخضع-للغرب-الجماعي-1090179461.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0e/1088825188_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_30c8c90378938993189daeded6d65ce7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون: وزير الدفاع الأمريكي يجري مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي

19:58 GMT 25.06.2024
© Sputnik . Пресс-служба Совета Федерации РФ / الانتقال إلى بنك الصورالمرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف
المرشح لمنصب وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© Sputnik . Пресс-служба Совета Федерации РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أن وزير الدفاع لويد أوستن أجرى، اليوم الثلاثاء، اتصالا مع نظيره الروسي أندريه بيلاؤوسوف بشأن الصراع في أوكرانيا.
وأعلن عن ذلك المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر، في تصريح اليوم الثلاثاء، وقال إن "الوزير أوستن تحدث هاتفيا اليوم مع وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، وشدد الوزير خلال المكالمة على أهمية الحفاظ على قنوات الاتصال على خلفية الحرب الروسية المستمرة ضد أوكرانيا".
وأشار المتحدث باسم البنتاغون إلى أن آخر اتصال بين وزيري الدفاع الروسي والأمريكي كان في 15 مارس/ آذار العام الماضي.
وصرح البنتاغون لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة لم تتخذ بعد قرارات بشأن احتمال إرسال أفراد عسكريين أمريكيين أو متقاعدين عسكريين إلى أوكرانيا.
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
خبيرة: واشنطن لا تريد السلام والرئيس بوتين لن يخضع للغرب الجماعي
19:26 GMT
وأضاف أيضا، أنه "لم نتخذ أي قرارات وأي مناقشات حول هذه القضية سابقة لأوانها"،، ذلك في تعليق على تقارير في وسائل إعلام أمريكية تفيد بأن البيت الأبيض يعمل على رفع الحظر عن نشر متعاقدين عسكريين أمريكيين في أوكرانيا.

وأكد المتحدث أن "الرئيس (بايدن) متمسك للغاية بعدم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا، ولن أعلق على أي تقارير حول مناقشات داخلية أو مقترحات قد تكون أو لا تكون موضع دراسة".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل عدد من أفراد عائلة هنية بقصف إسرائيلي على حي الدرج.. فيديو وصور13:09 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала