خبيرة: واشنطن لا تريد السلام والرئيس بوتين لن يخضع للغرب الجماعي

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
بلا قيود
خبير: الغرب عاقب أسانج بدلا من القادة المتورطين في جرائم حرب كشف هو عنها
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60 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240625/خبيرة-واشنطن-لا-تريد-السلام-والرئيس-بوتين-لن-يخضع-للغرب-الجماعي-1090179461.html
خبيرة: واشنطن لا تريد السلام والرئيس بوتين لن يخضع للغرب الجماعي
خبيرة: واشنطن لا تريد السلام والرئيس بوتين لن يخضع للغرب الجماعي
سبوتنيك عربي
أكدت الأستاذة في العلوم السياسية في جامعة موسكو، ثريّا الفرّا، أن "الغرب ومن خلفه الإدارة الأمريكية لا يريدان إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا". 25.06.2024, سبوتنيك عربي
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2024-06-25T19:26+0000
روسيا
حصري
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وأضافت في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّه "لو تحققت مبادرات السلام التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكان الطرفان يعيشان بسلام اليوم، وعليه صرّح الرئيس بوتين أنّ الغرب لا يقرأ مضمون المبادرات".وشددت على أن "بوتين لا يخضع لأوامر الغرب الجماعي، بدليل إفشاله المحاولات الدائمة من الغرب لاستنزاف روسيا وشيطنتها وعدم السماح لها بالانتصار عبر الدعم الدائم لنظام كييف".ورأت أن "الرؤساء الجدد لدول الاتحاد الأوروبي يسيرون خلف الولايات المتحدة الأمريكية في مخططها بمنع روسيا من الاستقرار على كافة الأصعدة ومنها الاقتصادية والعسكرية والسياسية".وختمت الفرّا مداخلتها بالحديث عن جولة الرئيس بوتين إلى كوريا الشمالية، واعتبرت أن "التعاون الاستراتيجي بين البلدين أقلق واشنطن لا سيما وأن توقيع اتفاق شراكة بين موسكو وبيونغ يانغ هو تطور مهم جدًّا، إذ ينص الاتفاق على أنه في حال تعرض أحد اطراف الاتفاق إلى أي استهداف يقوم الطرف الىخر بمساندته عسكريًا".
https://sarabic.ae/20240625/خبراء-الاتحاد-الأوروبي-يسرع-من-التحرك-العالمي-بعيدا-عن-الدولار-واليورو-بالاستيلاء-على-أموال-روسيا-1090175959.html
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روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك

خبيرة: واشنطن لا تريد السلام والرئيس بوتين لن يخضع للغرب الجماعي

19:26 GMT 25.06.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصوركلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024
كلمة بوتين خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
© Sputnik . Sergey Bobylev
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حصري
أكدت الأستاذة في العلوم السياسية في جامعة موسكو، ثريّا الفرّا، أن "الغرب ومن خلفه الإدارة الأمريكية لا يريدان إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا".
وأضافت في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّه "لو تحققت مبادرات السلام التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكان الطرفان يعيشان بسلام اليوم، وعليه صرّح الرئيس بوتين أنّ الغرب لا يقرأ مضمون المبادرات".

كما تحدثت الفرّا عن أهمية جزيرة القرم بالنسبة إلى روسيا، إذ أوضحت أن "التنازل عنها غير وارد من الجانب الروسي، لا سيّما وأنّها تربط موسكو بكييف إضافة إلى كون الأسطول البحري الروسي يتمركز فيها وهي بالتالي بوابة روسيا البحرية".

البنك المركزي الروسي بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
خبراء: الاتحاد الأوروبي يسرع من التحرك العالمي بعيدا عن الدولار واليورو بالاستيلاء على أموال روسيا
17:26 GMT
وشددت على أن "بوتين لا يخضع لأوامر الغرب الجماعي، بدليل إفشاله المحاولات الدائمة من الغرب لاستنزاف روسيا وشيطنتها وعدم السماح لها بالانتصار عبر الدعم الدائم لنظام كييف".
ورأت أن "الرؤساء الجدد لدول الاتحاد الأوروبي يسيرون خلف الولايات المتحدة الأمريكية في مخططها بمنع روسيا من الاستقرار على كافة الأصعدة ومنها الاقتصادية والعسكرية والسياسية".

وفي هذا الإطار، تطرقت الأستاذة الجامعية إلى ملف حزمة العقوبات الجديدة التي فُرضت من قبل الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها "لا تستند إلى القانون الدولي وبالتالي رُفضت من قبل العديد من الدول، وهي تخدم الهدف الأمريكي بالضغط على روسيا من الناحية الاقتصادية والتجارية"، مضيفة أن "تقييد الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية هو مؤشر على أن هذه الوسائل فاعلة ومؤثرة جدًّا في الرأي العام العالمي".

وختمت الفرّا مداخلتها بالحديث عن جولة الرئيس بوتين إلى كوريا الشمالية، واعتبرت أن "التعاون الاستراتيجي بين البلدين أقلق واشنطن لا سيما وأن توقيع اتفاق شراكة بين موسكو وبيونغ يانغ هو تطور مهم جدًّا، إذ ينص الاتفاق على أنه في حال تعرض أحد اطراف الاتفاق إلى أي استهداف يقوم الطرف الىخر بمساندته عسكريًا".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل عدد من أفراد عائلة هنية بقصف إسرائيلي على حي الدرج.. فيديو وصور13:09 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:21 GMT
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