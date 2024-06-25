https://sarabic.ae/20240625/خبيرة-واشنطن-لا-تريد-السلام-والرئيس-بوتين-لن-يخضع-للغرب-الجماعي-1090179461.html
خبيرة: واشنطن لا تريد السلام والرئيس بوتين لن يخضع للغرب الجماعي
خبيرة: واشنطن لا تريد السلام والرئيس بوتين لن يخضع للغرب الجماعي
سبوتنيك عربي
أكدت الأستاذة في العلوم السياسية في جامعة موسكو، ثريّا الفرّا، أن "الغرب ومن خلفه الإدارة الأمريكية لا يريدان إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا". 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T19:26+0000
2024-06-25T19:26+0000
2024-06-25T19:26+0000
روسيا
حصري
تقارير سبوتنيك
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وأضافت في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّه "لو تحققت مبادرات السلام التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكان الطرفان يعيشان بسلام اليوم، وعليه صرّح الرئيس بوتين أنّ الغرب لا يقرأ مضمون المبادرات".وشددت على أن "بوتين لا يخضع لأوامر الغرب الجماعي، بدليل إفشاله المحاولات الدائمة من الغرب لاستنزاف روسيا وشيطنتها وعدم السماح لها بالانتصار عبر الدعم الدائم لنظام كييف".ورأت أن "الرؤساء الجدد لدول الاتحاد الأوروبي يسيرون خلف الولايات المتحدة الأمريكية في مخططها بمنع روسيا من الاستقرار على كافة الأصعدة ومنها الاقتصادية والعسكرية والسياسية".وختمت الفرّا مداخلتها بالحديث عن جولة الرئيس بوتين إلى كوريا الشمالية، واعتبرت أن "التعاون الاستراتيجي بين البلدين أقلق واشنطن لا سيما وأن توقيع اتفاق شراكة بين موسكو وبيونغ يانغ هو تطور مهم جدًّا، إذ ينص الاتفاق على أنه في حال تعرض أحد اطراف الاتفاق إلى أي استهداف يقوم الطرف الىخر بمساندته عسكريًا".
https://sarabic.ae/20240625/خبراء-الاتحاد-الأوروبي-يسرع-من-التحرك-العالمي-بعيدا-عن-الدولار-واليورو-بالاستيلاء-على-أموال-روسيا-1090175959.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
روسيا, حصري, تقارير سبوتنيك
خبيرة: واشنطن لا تريد السلام والرئيس بوتين لن يخضع للغرب الجماعي
حصري
أكدت الأستاذة في العلوم السياسية في جامعة موسكو، ثريّا الفرّا، أن "الغرب ومن خلفه الإدارة الأمريكية لا يريدان إحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا".
وأضافت في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك" أنّه "لو تحققت مبادرات السلام التي طرحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكان الطرفان يعيشان بسلام اليوم، وعليه صرّح الرئيس بوتين أنّ الغرب لا يقرأ مضمون المبادرات".
كما تحدثت الفرّا عن أهمية جزيرة القرم بالنسبة إلى روسيا، إذ أوضحت أن "التنازل عنها غير وارد من الجانب الروسي، لا سيّما وأنّها تربط موسكو بكييف إضافة إلى كون الأسطول البحري الروسي يتمركز فيها وهي بالتالي بوابة روسيا البحرية".
وشددت على أن "بوتين لا يخضع لأوامر الغرب الجماعي، بدليل إفشاله المحاولات الدائمة من الغرب لاستنزاف روسيا وشيطنتها وعدم السماح لها بالانتصار عبر الدعم الدائم لنظام كييف".
ورأت أن "الرؤساء الجدد لدول الاتحاد الأوروبي يسيرون خلف الولايات المتحدة الأمريكية في مخططها بمنع روسيا من الاستقرار على كافة الأصعدة ومنها الاقتصادية والعسكرية والسياسية".
وفي هذا الإطار، تطرقت الأستاذة الجامعية إلى ملف حزمة العقوبات الجديدة التي فُرضت من قبل الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها "لا تستند إلى القانون الدولي وبالتالي رُفضت من قبل العديد من الدول، وهي تخدم الهدف الأمريكي بالضغط على روسيا من الناحية الاقتصادية والتجارية"، مضيفة أن "تقييد الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية هو مؤشر على أن هذه الوسائل فاعلة ومؤثرة جدًّا في الرأي العام العالمي".
وختمت الفرّا مداخلتها بالحديث عن جولة الرئيس بوتين إلى كوريا الشمالية، واعتبرت أن "التعاون الاستراتيجي بين البلدين أقلق واشنطن لا سيما وأن توقيع اتفاق شراكة بين موسكو وبيونغ يانغ هو تطور مهم جدًّا، إذ ينص الاتفاق على أنه في حال تعرض أحد اطراف الاتفاق إلى أي استهداف يقوم الطرف الىخر بمساندته عسكريًا".