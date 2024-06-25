https://sarabic.ae/20240625/خبراء-الاتحاد-الأوروبي-يسرع-من-التحرك-العالمي-بعيدا-عن-الدولار-واليورو-بالاستيلاء-على-أموال-روسيا-1090175959.html

خبراء: الاتحاد الأوروبي يسرع من التحرك العالمي بعيدا عن الدولار واليورو بالاستيلاء على أموال روسيا

خبراء: الاتحاد الأوروبي يسرع من التحرك العالمي بعيدا عن الدولار واليورو بالاستيلاء على أموال روسيا

سبوتنيك عربي

علق خبراء، اليوم الثلاثاء، على استعداد الاتحاد الأوروبي لإرسال 1.5 مليار دولار من الأرباح من الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، والبالغة 210 مليار يورو، إلى... 25.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-25T17:26+0000

2024-06-25T17:26+0000

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ووصف محلل العلاقات الدولية والشؤون الروسية، غيلبرت دوكتورو، في تصريحات لـ"سبوتنيك" القرار بأنه "مخزي".وأضاف أنه "من النفاق تماما تكليف "مرفق السلام" مهمة تمويل الحرب والسلاح، إذ أن الهدف من "مبادرة السلام" هذه هو إطالة أمد الحرب، على الأقل حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك تلبية لطموحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشخصية".وسيتم إنفاق 90% من الإيرادات على الأسلحة، و10% فقط على مشاريع البناء في أوكرانيا، وفي مخالفة للشرط المعتاد المتمثل في الإجماع بين أعضائه، فقد رفض الاتحاد الأوروبي حق النقض الذي استخدمته المجر باستخدام "ثغرة" قانونية.من ناحيته، اعتبر محلل الشؤون الخارجية المقيم في لندن، والرئيس السابق للجنة الشؤون الدولية في مؤسسة "بو غروب" البحثية، أدرييل كاسونتا، أن قرار بروكسل "سيء" من جميع النواحي.وتابع: "إنه يكشف المعايير الغربية المزدوجة، عندما يتعلق الأمر بسيادة القانون، وتطبيق القواعد على الدول بالتساوي".وشدد الخبير على أن هذا "ضار بشكل واضح، لأنه بمثابة دفعة لحركة التخلص من الدولار، وهذا سيؤدي إلى تسريع حركة التخلي عن عملة الدولار واليورو في المعاملات الدولية".

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