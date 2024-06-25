خبراء: الاتحاد الأوروبي يسرع من التحرك العالمي بعيدا عن الدولار واليورو بالاستيلاء على أموال روسيا

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
08:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:03 GMT
36 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:39 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
09:53 GMT
7 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:29 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الهجوم الإرهابي في داغستان وسيفاستوبول يستهدف نموذج روسيا الناجح
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:17 GMT
13 د
شؤون عسكرية
خبير: نتنياهو يريد الحرب على لبنان ولكنه يفضل أن يكون حزب الله هو البادئ
08:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإخراج بين العلم والفن
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
البحرين وإيران تعلنان بدء محادثات التطبيع
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
ألمانيا توجه رسالة لكل المنتخبات المشاركة بكأس الأمم الأوروبية
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
اكتشاف طور غريب وحقيقي للمادة كان سابقًا مجرد نظرية
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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خبير: الغرب عاقب أسانج بدلا من القادة المتورطين في جرائم حرب كشف هو عنها
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ملفات ساخنة
نتانياهو يعلن التزامه بصفقة بايدن بعد تصاعد الغضب الأمريكي
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مساحة حرة
هل تعود السلطة للسيطرة على قطاع غزة؟
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https://sarabic.ae/20240625/خبراء-الاتحاد-الأوروبي-يسرع-من-التحرك-العالمي-بعيدا-عن-الدولار-واليورو-بالاستيلاء-على-أموال-روسيا-1090175959.html
خبراء: الاتحاد الأوروبي يسرع من التحرك العالمي بعيدا عن الدولار واليورو بالاستيلاء على أموال روسيا
خبراء: الاتحاد الأوروبي يسرع من التحرك العالمي بعيدا عن الدولار واليورو بالاستيلاء على أموال روسيا
سبوتنيك عربي
علق خبراء، اليوم الثلاثاء، على استعداد الاتحاد الأوروبي لإرسال 1.5 مليار دولار من الأرباح من الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، والبالغة 210 مليار يورو، إلى... 25.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-25T17:26+0000
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ووصف محلل العلاقات الدولية والشؤون الروسية، غيلبرت دوكتورو، في تصريحات لـ"سبوتنيك" القرار بأنه "مخزي".وأضاف أنه "من النفاق تماما تكليف "مرفق السلام" مهمة تمويل الحرب والسلاح، إذ أن الهدف من "مبادرة السلام" هذه هو إطالة أمد الحرب، على الأقل حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك تلبية لطموحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشخصية".وسيتم إنفاق 90% من الإيرادات على الأسلحة، و10% فقط على مشاريع البناء في أوكرانيا، وفي مخالفة للشرط المعتاد المتمثل في الإجماع بين أعضائه، فقد رفض الاتحاد الأوروبي حق النقض الذي استخدمته المجر باستخدام "ثغرة" قانونية.من ناحيته، اعتبر محلل الشؤون الخارجية المقيم في لندن، والرئيس السابق للجنة الشؤون الدولية في مؤسسة "بو غروب" البحثية، أدرييل كاسونتا، أن قرار بروكسل "سيء" من جميع النواحي.وتابع: "إنه يكشف المعايير الغربية المزدوجة، عندما يتعلق الأمر بسيادة القانون، وتطبيق القواعد على الدول بالتساوي".وشدد الخبير على أن هذا "ضار بشكل واضح، لأنه بمثابة دفعة لحركة التخلص من الدولار، وهذا سيؤدي إلى تسريع حركة التخلي عن عملة الدولار واليورو في المعاملات الدولية".
https://sarabic.ae/20240613/إعلام-مجموعة-الـ7-توافق-على-منح-كييف-قروضا-تسدد-من-أرباح-الأصول-الروسية-1089811513.html
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روسيا, سعر اليورو اليوم, سعر الدولار اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, سعر اليورو اليوم, سعر الدولار اليوم, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الاتحاد الأوروبي

خبراء: الاتحاد الأوروبي يسرع من التحرك العالمي بعيدا عن الدولار واليورو بالاستيلاء على أموال روسيا

17:26 GMT 25.06.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatovالبنك المركزي الروسي بموسكو
البنك المركزي الروسي بموسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.06.2024
البنك المركزي الروسي بموسكو
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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علق خبراء، اليوم الثلاثاء، على استعداد الاتحاد الأوروبي لإرسال 1.5 مليار دولار من الأرباح من الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، والبالغة 210 مليار يورو، إلى "مرفق السلام الأوروبي" من أجل تلبية احتياجات كييف العسكرية.
ووصف محلل العلاقات الدولية والشؤون الروسية، غيلبرت دوكتورو، في تصريحات لـ"سبوتنيك" القرار بأنه "مخزي".
وأضاف أنه "من النفاق تماما تكليف "مرفق السلام" مهمة تمويل الحرب والسلاح، إذ أن الهدف من "مبادرة السلام" هذه هو إطالة أمد الحرب، على الأقل حتى بعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وذلك تلبية لطموحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الشخصية".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
إعلام: مجموعة الـ7 توافق على منح كييف قروضا تسدد من أرباح الأصول الروسية
13 يونيو, 11:33 GMT
وسيتم إنفاق 90% من الإيرادات على الأسلحة، و10% فقط على مشاريع البناء في أوكرانيا، وفي مخالفة للشرط المعتاد المتمثل في الإجماع بين أعضائه، فقد رفض الاتحاد الأوروبي حق النقض الذي استخدمته المجر باستخدام "ثغرة" قانونية.
وحذر دكتورو من أن "النتيجة ستكون الحد بشكل كبير من استخدام اليورو كعملة احتياطية من قبل دول الجنوب العالمي، التي تخشى جميعها هذا النوع من المصادرة التعسفية وغير القانونية لثرواتها الوطنية من قبل الحكومات الأوروبية، عندما يتناسب ذلك مع أهدافها".
من ناحيته، اعتبر محلل الشؤون الخارجية المقيم في لندن، والرئيس السابق للجنة الشؤون الدولية في مؤسسة "بو غروب" البحثية، أدرييل كاسونتا، أن قرار بروكسل "سيء" من جميع النواحي.
الكرملين، موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 14.04.2023
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الكرملين: أي محاولات للغرب لإضفاء الشرعية على تجميد الأصول الروسية محكوم عليها بالفشل
14 أبريل 2023, 11:50 GMT

وقال كاسونتا في تصريحات لـ"سبوتنيك": "بادئ ذي بدء، إنه أمر غير قانوني، إذا أخذنا في الاعتبار انتهاك مبدأ الحصانة السيادية للدولة ذات السيادة، وهي روسيا الاتحادية".

وتابع: "إنه يكشف المعايير الغربية المزدوجة، عندما يتعلق الأمر بسيادة القانون، وتطبيق القواعد على الدول بالتساوي".
وشدد الخبير على أن هذا "ضار بشكل واضح، لأنه بمثابة دفعة لحركة التخلص من الدولار، وهذا سيؤدي إلى تسريع حركة التخلي عن عملة الدولار واليورو في المعاملات الدولية".
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