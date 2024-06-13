https://sarabic.ae/20240613/إعلام-مجموعة-الـ7-توافق-على-منح-كييف-قروضا-تسدد-من-أرباح-الأصول-الروسية-1089811513.html
إعلام: مجموعة الـ7 توافق على منح كييف قروضا تسدد من أرباح الأصول الروسية
إعلام: مجموعة الـ7 توافق على منح كييف قروضا تسدد من أرباح الأصول الروسية
سبوتنيك عربي
اتفقت دول مجموعة السبع مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على تقديم قروض لأوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار، سيتم سدادها باستخدام أرباح الأصول الروسية... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T11:33+0000
2024-06-13T11:33+0000
2024-06-13T11:33+0000
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لقد اتفقت دول مجموعة السبع على هيكل قرض يعتمد على حجم اقتصاداتها، ويجب أن تحظى الخطة بدعم الزعماء في قمة تعقد في إيطاليا هذا الأسبوع، وستقدم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأعضاء آخرون القرض إلى أوكرانيا، وسيتم استخدام عائدات الأصول مع مرور الوقت لاسترداد هذه الأموال. وسيتم هيكلة القروض بشكل مختلف اعتمادًا على الإجراءات الداخلية لكل مشارك، وسيتحمل كل منهم مخاطر القروض المقدمة إذا كانت الأصول المجمدة تحقق أرباحا أقل من المتوقع. وتابعت الخبيرة: "ومع ذلك، هناك فارق بسيط في معرض الغرور السياسي هذا. لكن المهم، أثناء تناول الطعام وتبادل الآراء وغيرها من الهراء، لم يلاحظ هؤلاء الأشخاص الذين كانوا جالسين أن ميزان القوى وموقع القطع على رقعة الشطرنج الكبيرة قد تغير".وأضافت الخبيرة: "هذا إلى درجة كبيرة ليس في صالحهم، وهذا هو نفس الخطأ الذي يكون في بعض الأحيان أسوأ من الجريمة".وبحسب الخبيرة، سيتم الاتفاق على التفاصيل الفنية النهائية للصفقة بعد قمة مجموعة السبع، التي ستعقد في إيطاليا في الفترة من 13 إلى 15 يونيو/حزيران الجاري.الدفاع الروسية: نتائج التدريبات ستحدد الاتجاهات لتطوير استعدادات القوات النووية غير الاستراتيجيةالمجر تصف قرار الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات عليها بـ"المشين وغير المقبول"
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https://sarabic.ae/20240605/مجموعة-السبع-تعتزم-دعم-أوكرانيا-من-أموال-الأصول-الروسية-المجمدة-1089522091.html
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سياسة, مجموعة السبع الكبار, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
سياسة, مجموعة السبع الكبار, روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إعلام: مجموعة الـ7 توافق على منح كييف قروضا تسدد من أرباح الأصول الروسية
اتفقت دول مجموعة السبع مع الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على تقديم قروض لأوكرانيا بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار، سيتم سدادها باستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة.
لقد اتفقت دول مجموعة السبع على هيكل قرض يعتمد على حجم اقتصاداتها، ويجب أن تحظى الخطة بدعم الزعماء في قمة تعقد في إيطاليا هذا الأسبوع، وستقدم الولايات المتحدة
والاتحاد الأوروبي وأعضاء آخرون القرض إلى أوكرانيا، وسيتم استخدام عائدات الأصول مع مرور الوقت لاسترداد هذه الأموال.
وسيتم هيكلة القروض بشكل مختلف اعتمادًا على الإجراءات الداخلية لكل مشارك، وسيتحمل كل منهم مخاطر القروض المقدمة إذا كانت الأصول المجمدة تحقق أرباحا أقل من المتوقع.
وقالت الخبيرة إيلينا كاراييفا: "مجموعة السبع" لم تتعامل قط مع مشاكل ومهام سياسية خطيرة حقًا، لا تكتيكية ولا استراتيجية. نعم، ولم يكن ذلك مقصودًا على الإطلاق. حقيقة أنهم سوف يروون حكايات عنا ويخيفوننا بـ "العدوان الروسي"، قد تم إدراجها في القائمة الإلزامية لـ "مجموعة السبع" في السنوات القليلة الماضية".
وتابعت الخبيرة: "ومع ذلك، هناك فارق بسيط في معرض الغرور السياسي هذا
. لكن المهم، أثناء تناول الطعام وتبادل الآراء وغيرها من الهراء، لم يلاحظ هؤلاء الأشخاص الذين كانوا جالسين أن ميزان القوى وموقع القطع على رقعة الشطرنج الكبيرة قد تغير".
وأضافت الخبيرة: "هذا إلى درجة كبيرة ليس في صالحهم، وهذا هو نفس الخطأ الذي يكون في بعض الأحيان أسوأ من الجريمة".
وبحسب الخبيرة، سيتم الاتفاق على التفاصيل الفنية النهائية للصفقة بعد قمة مجموعة السبع،
التي ستعقد في إيطاليا في الفترة من 13 إلى 15 يونيو/حزيران الجاري.