https://sarabic.ae/20240605/مجموعة-السبع-تعتزم-دعم-أوكرانيا-من-أموال-الأصول-الروسية-المجمدة-1089522091.html
مجموعة السبع تعتزم دعم أوكرانيا من أموال الأصول الروسية المجمدة
مجموعة السبع تعتزم دعم أوكرانيا من أموال الأصول الروسية المجمدة
سبوتنيك عربي
صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، خلال جلسة استماع في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، أن مجموعة السبع تناقش تقديم قرض لأوكرانيا وسداده من عائدات الأصول... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T05:27+0000
2024-06-05T05:27+0000
2024-06-05T05:27+0000
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وقالت يلين: "لقد ناقشنا إمكانية إقراض مجموعة السبع لأوكرانيا واستخدام الأرباح غير المتوقعة (من يورو كلير البلجيكية من الأصول الروسية المجمدة) لسداد تلك القروض التي سيتم تقديمها".وأعطى مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الموافقة النهائية على قرار يتوخى تخصيص 90 % من الدخل الذي يتلقاه المودعون من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لميزانية الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا ولبرامج الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار أوكرانيا. وسيكون بإمكان هذه الجهات الاحتفاظ بـ10 في المائة أخرى لتغطية المخاطر المحتملة.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي تبلغ نحو 300 مليار يورو. ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يورو كلير" البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
https://sarabic.ae/20240605/أمريكا-تعتزم-الإعلان-عن-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-خلال-الأسابيع-المقبلة-1089520655.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
مجموعة السبع تعتزم دعم أوكرانيا من أموال الأصول الروسية المجمدة
صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، خلال جلسة استماع في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، أن مجموعة السبع تناقش تقديم قرض لأوكرانيا وسداده من عائدات الأصول الروسية المجمدة.
وقالت يلين: "لقد ناقشنا إمكانية إقراض مجموعة السبع لأوكرانيا واستخدام الأرباح غير المتوقعة (من يورو كلير البلجيكية من الأصول الروسية المجمدة) لسداد تلك القروض التي سيتم تقديمها".
ووفقًا للوزيرة، فإن هذا النهج "يبدو أنه يحظى بتأييد كبير"، بينما أعربت عن أملها في أن يتم الانتهاء منه ومن ثم عرضه على قادة مجموعة السبع في القمة القادمة في إيطاليا.
وأعطى مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الموافقة النهائية على قرار يتوخى تخصيص 90 % من الدخل الذي يتلقاه المودعون من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لميزانية الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا ولبرامج الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار أوكرانيا. وسيكون بإمكان هذه الجهات الاحتفاظ بـ10 في المائة أخرى لتغطية المخاطر المحتملة.
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي تبلغ نحو 300 مليار يورو. ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يورو كلير" البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.