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الجيش اللبناني يعلن تعرض السفارة الأمريكية في بيروت لإطلاق نار من قبل شخص سوري
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الرؤية بين الرواية والسينما
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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29 د
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خبير نفسي: الانتحار سلوك ضد الفطرة والوسط الأسري هو من يحدد شخصية الطفل.
10:33 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
10:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
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27 د
شؤون عسكرية
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ملفات ساخنة
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29 د
مساحة حرة
لماذا تأخر انضمام السلطة الفلسطينية لقضية الإبادة الجماعية في غزة ؟
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29 د
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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30 د
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مجموعة السبع تعتزم دعم أوكرانيا من أموال الأصول الروسية المجمدة
مجموعة السبع تعتزم دعم أوكرانيا من أموال الأصول الروسية المجمدة
سبوتنيك عربي
صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، خلال جلسة استماع في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، أن مجموعة السبع تناقش تقديم قرض لأوكرانيا وسداده من عائدات الأصول... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T05:27+0000
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وقالت يلين: "لقد ناقشنا إمكانية إقراض مجموعة السبع لأوكرانيا واستخدام الأرباح غير المتوقعة (من يورو كلير البلجيكية من الأصول الروسية المجمدة) لسداد تلك القروض التي سيتم تقديمها".وأعطى مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الموافقة النهائية على قرار يتوخى تخصيص 90 % من الدخل الذي يتلقاه المودعون من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لميزانية الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا ولبرامج الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار أوكرانيا. وسيكون بإمكان هذه الجهات الاحتفاظ بـ10 في المائة أخرى لتغطية المخاطر المحتملة.ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي تبلغ نحو 300 مليار يورو. ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يورو كلير" البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
https://sarabic.ae/20240605/أمريكا-تعتزم-الإعلان-عن-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-خلال-الأسابيع-المقبلة-1089520655.html
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

مجموعة السبع تعتزم دعم أوكرانيا من أموال الأصول الروسية المجمدة

05:27 GMT 05.06.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلات هجومية سو-25 في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022
مقاتلات هجومية سو-25 في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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صرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، خلال جلسة استماع في لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ، أن مجموعة السبع تناقش تقديم قرض لأوكرانيا وسداده من عائدات الأصول الروسية المجمدة.
وقالت يلين: "لقد ناقشنا إمكانية إقراض مجموعة السبع لأوكرانيا واستخدام الأرباح غير المتوقعة (من يورو كلير البلجيكية من الأصول الروسية المجمدة) لسداد تلك القروض التي سيتم تقديمها".

ووفقًا للوزيرة، فإن هذا النهج "يبدو أنه يحظى بتأييد كبير"، بينما أعربت عن أملها في أن يتم الانتهاء منه ومن ثم عرضه على قادة مجموعة السبع في القمة القادمة في إيطاليا.

وأعطى مجلس الاتحاد الأوروبي في وقت سابق الموافقة النهائية على قرار يتوخى تخصيص 90 % من الدخل الذي يتلقاه المودعون من الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي لميزانية الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات العسكرية لأوكرانيا ولبرامج الاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار أوكرانيا. وسيكون بإمكان هذه الجهات الاحتفاظ بـ10 في المائة أخرى لتغطية المخاطر المحتملة.
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمريكا تعتزم الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة
01:23 GMT
ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، قام الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بتجميد ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، والتي تبلغ نحو 300 مليار يورو. ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يورو كلير" البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
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