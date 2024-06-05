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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240605/أمريكا-تعتزم-الإعلان-عن-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-خلال-الأسابيع-المقبلة-1089520655.html
أمريكا تعتزم الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة
أمريكا تعتزم الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة
سبوتنيك عربي
صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن... 05.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-05T01:23+0000
2024-06-05T01:23+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار روسيا اليوم
سلاح روسيا
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه يمكن توقع إعلان في الأسابيع المقبلة حول تزويد أوكرانيا المزيد من القدرات المهمة"، مضيفًا أن "وصول الأسلحة إلى ساحة المعركة في الأيام والأسابيع الأخيرة يحدث فرقًا" مشيرًا إلى أن "أوكرانيا تعاني من مشكلة عميقة بسبب التأخير في إرسال المساعدات الأميركية"."ليس لدينا خطط لإرسال جنود أو مستشارين عسكريين أو مدربين لتدريب الأوكرانيين في أوكرانيا".وتابع أن "الرئيس (جو بايدن) قد يلتقي الرئيس زيلينسكي في فرنسا خلال فعاليات تكريم الذكرى الثمانين لعمليات الإنزال في نورماندي وفي قمة مجموعة السبع في إيطاليا".ووفقًا لسوليفان، فإن زيلينسكي وبايدن سيكونان حاضرين في فرنسا، وكذلك يومي 13 و14 يونيو في إيطاليا في قمة مجموعة السبع.وأمس، جاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن "الرئيس جوزيف آر. بايدن سيحضر قمة زعماء مجموعة السبع في أبوليا بإيطاليا، في 13 و14 يونيو. سيناقش الرئيس وزعماء مجموعة السبع جملة من القضايا الدولية الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك دعم مجموعة السبع الثابت لأوكرانيا".وأضاف البيان: "سيدفع القادة جهود استغلال الأصول السيادية الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، والتحركات لفرض تكاليف على روسيا وداعمي المجهود الحربي الروسي".وفي وقت سابق، قال ممثل عن وزارة الخارجية الأميركية، لوكالة سبوتنيك، إن الرئيس جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأميركية للقتال المضاد للبطاريات ضد أهداف على الأراضي الروسية تهدد مقاطعة خاركوف؛ لكنه أبقى الحظر على استخدام صواريخ "أتاكمس" التكتيكية العملياتية ساري المفعول.وصرح رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، أندريه كارتابولوف، لوكالة سبوتنيك، بأن قرار واشنطن لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة بأي شكل من الأشكال؛ لكن التهديدات ستظهر للولايات المتحدة، وستزيد من درجة التصعيد.وسبق أن قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ممثلي دول حلف الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون به" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة الصواريخ التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الغرب.كما صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، تعليقًا على الرد المحتمل لروسيا الاتحادية على الهجمات الجديدة على الأراضي الروسية، بأن رئيس الدولة والعسكريين على علم بذلك "وأنهم (العسكريون) يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".
https://sarabic.ae/20240424/مستشار-في-البنتاغون-أمريكا-تدمر-أوكرانيا-بتقديمها-المساعدات-العسكرية-1088250632.html
https://sarabic.ae/20230808/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-إلى-أوكرانيا--1079892890.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, سلاح روسيا, العالم

أمريكا تعتزم الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة

01:23 GMT 05.06.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDSمستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
© AFP 2023 / STEFANI REYNOLDS
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صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن الرئيس جو بايدن يعتزم لقاء نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرتين خلال رحلته إلى أوروبا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه يمكن توقع إعلان في الأسابيع المقبلة حول تزويد أوكرانيا المزيد من القدرات المهمة"، مضيفًا أن "وصول الأسلحة إلى ساحة المعركة في الأيام والأسابيع الأخيرة يحدث فرقًا" مشيرًا إلى أن "أوكرانيا تعاني من مشكلة عميقة بسبب التأخير في إرسال المساعدات الأميركية".
علم أوكرانيا في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار في البنتاغون: أمريكا تدمر أوكرانيا بتقديمها المساعدات العسكرية
24 أبريل, 12:15 GMT
"ليس لدينا خطط لإرسال جنود أو مستشارين عسكريين أو مدربين لتدريب الأوكرانيين في أوكرانيا".
وتابع أن "الرئيس (جو بايدن) قد يلتقي الرئيس زيلينسكي في فرنسا خلال فعاليات تكريم الذكرى الثمانين لعمليات الإنزال في نورماندي وفي قمة مجموعة السبع في إيطاليا".
ووفقًا لسوليفان، فإن زيلينسكي وبايدن سيكونان حاضرين في فرنسا، وكذلك يومي 13 و14 يونيو في إيطاليا في قمة مجموعة السبع.
وأمس، جاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن "الرئيس جوزيف آر. بايدن سيحضر قمة زعماء مجموعة السبع في أبوليا بإيطاليا، في 13 و14 يونيو. سيناقش الرئيس وزعماء مجموعة السبع جملة من القضايا الدولية الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك دعم مجموعة السبع الثابت لأوكرانيا".
وأضاف البيان: "سيدفع القادة جهود استغلال الأصول السيادية الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، والتحركات لفرض تكاليف على روسيا وداعمي المجهود الحربي الروسي".
مقر وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2023
أمريكا تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا
8 أغسطس 2023, 19:47 GMT
وفي وقت سابق، قال ممثل عن وزارة الخارجية الأميركية، لوكالة سبوتنيك، إن الرئيس جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأميركية للقتال المضاد للبطاريات ضد أهداف على الأراضي الروسية تهدد مقاطعة خاركوف؛ لكنه أبقى الحظر على استخدام صواريخ "أتاكمس" التكتيكية العملياتية ساري المفعول.
وصرح رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، أندريه كارتابولوف، لوكالة سبوتنيك، بأن قرار واشنطن لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة بأي شكل من الأشكال؛ لكن التهديدات ستظهر للولايات المتحدة، وستزيد من درجة التصعيد.
وسبق أن قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ممثلي دول حلف الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون به" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة الصواريخ التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الغرب.
كما صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، تعليقًا على الرد المحتمل لروسيا الاتحادية على الهجمات الجديدة على الأراضي الروسية، بأن رئيس الدولة والعسكريين على علم بذلك "وأنهم (العسكريون) يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".
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