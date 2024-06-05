https://sarabic.ae/20240605/أمريكا-تعتزم-الإعلان-عن-مساعدات-عسكرية-جديدة-لأوكرانيا-خلال-الأسابيع-المقبلة-1089520655.html

أمريكا تعتزم الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة

أمريكا تعتزم الإعلان عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة

سبوتنيك عربي

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة ستعلن عن مساعدة عسكرية جديدة لأوكرانيا في الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى أن... 05.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-05T01:23+0000

2024-06-05T01:23+0000

2024-06-05T01:23+0000

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واشنطن - سبوتنيك. وقال سوليفان خلال مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه يمكن توقع إعلان في الأسابيع المقبلة حول تزويد أوكرانيا المزيد من القدرات المهمة"، مضيفًا أن "وصول الأسلحة إلى ساحة المعركة في الأيام والأسابيع الأخيرة يحدث فرقًا" مشيرًا إلى أن "أوكرانيا تعاني من مشكلة عميقة بسبب التأخير في إرسال المساعدات الأميركية"."ليس لدينا خطط لإرسال جنود أو مستشارين عسكريين أو مدربين لتدريب الأوكرانيين في أوكرانيا".وتابع أن "الرئيس (جو بايدن) قد يلتقي الرئيس زيلينسكي في فرنسا خلال فعاليات تكريم الذكرى الثمانين لعمليات الإنزال في نورماندي وفي قمة مجموعة السبع في إيطاليا".ووفقًا لسوليفان، فإن زيلينسكي وبايدن سيكونان حاضرين في فرنسا، وكذلك يومي 13 و14 يونيو في إيطاليا في قمة مجموعة السبع.وأمس، جاء في بيان للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، أن "الرئيس جوزيف آر. بايدن سيحضر قمة زعماء مجموعة السبع في أبوليا بإيطاليا، في 13 و14 يونيو. سيناقش الرئيس وزعماء مجموعة السبع جملة من القضايا الدولية الأكثر إلحاحًا، بما في ذلك دعم مجموعة السبع الثابت لأوكرانيا".وأضاف البيان: "سيدفع القادة جهود استغلال الأصول السيادية الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا، والتحركات لفرض تكاليف على روسيا وداعمي المجهود الحربي الروسي".وفي وقت سابق، قال ممثل عن وزارة الخارجية الأميركية، لوكالة سبوتنيك، إن الرئيس جو بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأميركية للقتال المضاد للبطاريات ضد أهداف على الأراضي الروسية تهدد مقاطعة خاركوف؛ لكنه أبقى الحظر على استخدام صواريخ "أتاكمس" التكتيكية العملياتية ساري المفعول.وصرح رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما، أندريه كارتابولوف، لوكالة سبوتنيك، بأن قرار واشنطن لن يؤثر على مسار العملية العسكرية الخاصة بأي شكل من الأشكال؛ لكن التهديدات ستظهر للولايات المتحدة، وستزيد من درجة التصعيد.وسبق أن قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن ممثلي دول حلف الناتو يجب أن يكونوا على دراية "بما يلعبون به" عندما يتحدثون عن خطط للسماح لكييف بضرب "أهداف مشروعة" في عمق الأراضي الروسية بأنظمة الصواريخ التي تم تسليمها للقوات المسلحة الأوكرانية من قبل الغرب.كما صرح الناطق باسم الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف، تعليقًا على الرد المحتمل لروسيا الاتحادية على الهجمات الجديدة على الأراضي الروسية، بأن رئيس الدولة والعسكريين على علم بذلك "وأنهم (العسكريون) يتخذون الإجراءات المضادة المناسبة ويستعدون لها".

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https://sarabic.ae/20230808/أمريكا-تعلن-عن-حزمة-مساعدات-عسكرية-جديدة-إلى-أوكرانيا--1079892890.html

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