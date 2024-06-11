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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
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شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
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بوريل: بعض دول الاتحاد الأوروبي لا تعتبر روسيا "تهديدا وجوديا"
بوريل: بعض دول الاتحاد الأوروبي لا تعتبر روسيا "تهديدا وجوديا"
سبوتنيك عربي
أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه ليست كل دول الاتحاد الأوروبي تعتبر روسيا "تهديدًا وجوديًا" لها. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T18:58+0000
2024-06-11T18:58+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وقال بوريل، خلال المؤتمر السنوي لمعهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية: "بالنسبة لروسيا، يدرك الجميع أن هناك تهديدًا وجوديًا، ليس الجميع، فبعض الدول الأعضاء تقول، كلا، (روسيا) ليست تهديدًا وجوديًا لنا".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن 1.5 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية ستكون متاحة لأوكرانيا، بحلول تموز/ يوليو المقبل.وقالت فون دير لاين، في بيان على منصة "إكس"، إن "1.5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة ستكون متاحة في يوليو (المقبل)"، موضحة أنه "سيتم تخصيص 90% من هذه الأموال للدفاع، و10% لإعادة الإعمار"، بحسب زعمها.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20240530/روسيا-الاتحاد-الأوروبي-يستخدم-العقوبات-لحماية-مصالحه-متجاهلا-قواعد-منظمة-التجارة-العالمية-1089367872.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

بوريل: بعض دول الاتحاد الأوروبي لا تعتبر روسيا "تهديدا وجوديا"

18:58 GMT 11.06.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه ليست كل دول الاتحاد الأوروبي تعتبر روسيا "تهديدًا وجوديًا" لها.
وقال بوريل، خلال المؤتمر السنوي لمعهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية: "بالنسبة لروسيا، يدرك الجميع أن هناك تهديدًا وجوديًا، ليس الجميع، فبعض الدول الأعضاء تقول، كلا، (روسيا) ليست تهديدًا وجوديًا لنا".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن 1.5 مليار يورو من عوائد الأصول الروسية ستكون متاحة لأوكرانيا، بحلول تموز/ يوليو المقبل.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل. - سبوتنيك عربي, 1920, 30.05.2024
روسيا: الاتحاد الأوروبي يستخدم العقوبات لحماية مصالحه متجاهلا قواعد منظمة التجارة العالمية
30 مايو, 19:02 GMT
وقالت فون دير لاين، في بيان على منصة "إكس"، إن "1.5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة ستكون متاحة في يوليو (المقبل)"، موضحة أنه "سيتم تخصيص 90% من هذه الأموال للدفاع، و10% لإعادة الإعمار"، بحسب زعمها.

وأضافت: "سنناقش كيف يمكن لأوكرانيا أن تستفيد بشكل أسرع وأكبر من عائدات الأصول الروسية المجمدة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في قمة مجموعة السبع".

وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس، لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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