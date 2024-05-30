https://sarabic.ae/20240530/روسيا-الاتحاد-الأوروبي-يستخدم-العقوبات-لحماية-مصالحه-متجاهلا-قواعد-منظمة-التجارة-العالمية-1089367872.html
روسيا: الاتحاد الأوروبي يستخدم العقوبات لحماية مصالحه متجاهلا قواعد منظمة التجارة العالمية
روسيا: الاتحاد الأوروبي يستخدم العقوبات لحماية مصالحه متجاهلا قواعد منظمة التجارة العالمية
سبوتنيك عربي
أعلنت بعثة روسيا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية من روسيا وبيلاروسيا تحولت إلى أداة تجارية وسياسية... 30.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-30T19:02+0000
2024-05-30T19:02+0000
2024-05-30T19:02+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_0:106:3265:1943_1920x0_80_0_0_05b8d37121e015a696dc5b21f0a7ab2b.jpg
وجاء في تعليق الممثلية الدائمة لوكالة "سبوتنيك"، أنه "في ظل الضجيج المناهض لروسيا، قامت بروكسل بزيادة مستوى الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية من روسيا وبيلاروسيا، ومن دون تصف الأشياء بأسمائها الحقيقية، فرض أعضاء الاتحاد الأوروبي في الواقع حظرًا على الواردات، ويشكل ذلك في جوهر الأمر الصيغة النهائية للعقوبات".وأضافت: "ليس هناك ما يثير الدهشة في هذا القرار، حيث أن الاتحاد الأوروبي، ومنذ فترة طويلة، يحمي مصالحه الاقتصادية من خلال فرض القيود غير القانونية والوقائية. وأصبحت العقوبات أداة تجارية سياسية ملائمة لبروكسل في السنوات الأخيرة".وأشارت البعثة الدائمة إلى أن آلية العقوبات الأوروبية "لا تعني إجراء أي تحقيقات منصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي وقواعد منظمة التجارة العالمية. علاوة على ذلك، إذا كان ذلك لمصلحة أعضاء الاتحاد الأوروبي، فإنهم لا يتذكرون قواعد التجارة المتعددة الأطراف، والتي يُدعى دائمًا الالتزام الصارم بها عندما يتعلق الأمر بالإجراءات المتخذة ضدهم".وفي وقت سابق من اليوم، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على قرار بفرض رسوم جمركية وقائية على الحبوب المستوردة من روسيا وبيلاروسيا، وسيدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو/ تموز.وأعلنت روسيا مرارًا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات وما زالت تتزايد، وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.
https://sarabic.ae/20240529/موسكو-حظر-الاتحاد-الأوروبي-لواردات-الغاز-الروسي-سيؤدي-إلى-زيادة-أسعار-السلع-على-المستهلكين-1089299693.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/05/12/1077186966_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_1ddb392cfef3a2170c32b4fdead43e34.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
روسيا: الاتحاد الأوروبي يستخدم العقوبات لحماية مصالحه متجاهلا قواعد منظمة التجارة العالمية
أعلنت بعثة روسيا الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن زيادة الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية من روسيا وبيلاروسيا تحولت إلى أداة تجارية وسياسية لحماية مصالح الاتحاد الاقتصادية، منتهكًا بذلك قواعد منظمة التجارة العالمية.
وجاء في تعليق الممثلية الدائمة لوكالة "سبوتنيك"، أنه "في ظل الضجيج المناهض لروسيا، قامت بروكسل بزيادة مستوى الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية من روسيا وبيلاروسيا، ومن دون تصف الأشياء بأسمائها الحقيقية، فرض أعضاء الاتحاد الأوروبي في الواقع حظرًا على الواردات، ويشكل ذلك في جوهر الأمر الصيغة النهائية للعقوبات".
وأضافت: "ليس هناك ما يثير الدهشة في هذا القرار، حيث أن الاتحاد الأوروبي، ومنذ فترة طويلة، يحمي مصالحه الاقتصادية من خلال فرض القيود غير القانونية والوقائية. وأصبحت العقوبات أداة تجارية سياسية ملائمة لبروكسل في السنوات الأخيرة".
وأشارت البعثة الدائمة إلى أن آلية العقوبات الأوروبية "لا تعني إجراء أي تحقيقات منصوص عليها في تشريعات الاتحاد الأوروبي وقواعد منظمة التجارة العالمية. علاوة على ذلك، إذا كان ذلك لمصلحة أعضاء الاتحاد الأوروبي، فإنهم لا يتذكرون قواعد التجارة المتعددة الأطراف، والتي يُدعى دائمًا الالتزام الصارم بها عندما يتعلق الأمر بالإجراءات المتخذة ضدهم".
وفي وقت سابق من اليوم، وافق مجلس الاتحاد الأوروبي على قرار بفرض رسوم جمركية وقائية على الحبوب المستوردة من روسيا وبيلاروسيا، وسيدخل حيز التنفيذ في الأول من يوليو/ تموز.
وأعلنت روسيا مرارًا أن البلاد ستتعامل مع ضغوط العقوبات التي بدأ الغرب يمارسها على روسيا منذ عدة سنوات
وما زالت تتزايد، وأشارت موسكو إلى أن الغرب يفتقر إلى الشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا، وفي الدول الغربية نفسها، تم التعبير مرارا عن آراء مفادها أن العقوبات ضد روسيا غير فعالة.