https://sarabic.ae/20240523/المعاملة-بالمثل-روسيا-ترد-على-مصادرة-أصولها-في-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1089141249.html
المعاملة بالمثل... روسيا ترد على مصادرة أصولها في الولايات المتحدة الأمريكية
المعاملة بالمثل... روسيا ترد على مصادرة أصولها في الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما بشأن إجراءات التعويض عن الأضرار في حالة مصادرة الأصول الروسية في الولايات المتحدة، وتم نشر الوثيقة على... 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T13:38+0000
2024-05-23T13:38+0000
2024-05-23T13:38+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
سياسة
عقوبات أمريكية ضد روسيا
فلاديمير بوتين
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تضمنت الوثيقة: "يمكن الاستيلاء على ممتلكات الولايات المتحدة الأمريكية أو الأشخاص المرتبطين بها في روسيا، بقرار من المحكمة، للتعويض عن الضرر في حالة مصادرة أصول روسيا أو البنك المركزي لروسيا الاتحادية في الولايات المتحدة".وفقًا لهذه الوثيقة، يحق لروسيا الاتحادية والبنك المركزي اللجوء إلى المحكمة في حالة الحرمان غير المبرر من حقوقهما في الملكية فيما يتعلق بقرارات السلطات والمحاكم الأمريكية. بعد ذلك، قد تقرر المحكمة إثبات هذه الحقيقة والتعويض عن الأضرار.وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير/ شباط 2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف.روسيا والبحرين توقعان مذكرات تفاهم في العديد من المجالاتإعلام أمريكي: واشنطن تخسر "الحرب العالمية الثالثة الأيديولوجية" أمام روسيا والصين
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, سياسة, عقوبات أمريكية ضد روسيا, فلاديمير بوتين
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, سياسة, عقوبات أمريكية ضد روسيا, فلاديمير بوتين
المعاملة بالمثل... روسيا ترد على مصادرة أصولها في الولايات المتحدة الأمريكية
وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مرسوما بشأن إجراءات التعويض عن الأضرار في حالة مصادرة الأصول الروسية في الولايات المتحدة، وتم نشر الوثيقة على بوابة الأفعال القانونية.
تضمنت الوثيقة: "يمكن الاستيلاء على ممتلكات الولايات المتحدة الأمريكية
أو الأشخاص المرتبطين بها في روسيا، بقرار من المحكمة، للتعويض عن الضرر في حالة مصادرة أصول روسيا أو البنك المركزي لروسيا الاتحادية في الولايات المتحدة".
وجاء في الوثيقة: "يحق لصاحب الحق الروسي التقدم إلى المحكمة وفقا لقواعد الاختصاص، مع طلب إثبات حقيقة الحرمان غير المبرر من حقوقه في الملكية فيما يتعلق بقرار من دولة أو سلطة قضائية في الولايات المتحدة الأمريكية والتعويض عن الضرر".
وفقًا لهذه الوثيقة، يحق لروسيا الاتحادية والبنك المركزي
اللجوء إلى المحكمة في حالة الحرمان غير المبرر من حقوقهما في الملكية فيما يتعلق بقرارات السلطات والمحاكم الأمريكية. بعد ذلك، قد تقرر المحكمة إثبات هذه الحقيقة والتعويض عن الأضرار.
ويجب على الحكومة، خلال أربعة أشهر، تعديل القوانين اللازمة لتنفيذ المرسوم الرئاسي.
وتفرض الدول غير الصديقة عقوبات على روسيا منذ فبراير/ شباط 2022، ونتيجة لذلك، تم تجميد الأصول السيادية وأموال المستثمرين من القطاع الخاص. وتم تجميد احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بنحو 300 مليار دولار. وعلى الفور تقريباً، بدأ الحديث عن مصادرة هذه الأصول من قبل دول أجنبية لأغراض مختلفة.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أصدر زعماء الاتحاد الأوروبي تعليماتهم إلى المفوضية الأوروبية بإعداد مقترحات لاستخدام الأصول المجمدة لصالح كييف.