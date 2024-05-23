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https://sarabic.ae/20240523/روسيا-والبحرين-توقعان-مذكرات-تفاهم-في-العديد-من-المجالات-1089140172.html
روسيا والبحرين توقعان مذكرات تفاهم في العديد من المجالات
روسيا والبحرين توقعان مذكرات تفاهم في العديد من المجالات
سبوتنيك عربي
وقعت روسيا والبحرين، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم على عدد من برامج التعاون بين مختلف الوزارات، وجرت مراسم التوقيع في الكرملين. 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T13:01+0000
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حيث وقع وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو ونظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في كلا البلدين.وعقب المحادثات الروسية البحرينية، تم التوقيع على برنامج التعاون بين وزارة الثقافة في روسيا ودائرة الثقافة والآثار في مملكة البحرين للفترة من 2024-2027، ووقع المذكرة وزيرة الثقافة في روسيا أولغا ليوبيموفا، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني".ووقع وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة الروسية والهيئة الوطنية للصحة العامة في مملكة البحرين، بشأن التعاون في مجال الصناعات الدوائية والطبية.وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا.
https://sarabic.ae/20240523/بوتين-يجتمع-مع-ملك-البحرين-في-موسكو-فيديو--1089134019.html
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البحرين, روسيا, العالم, العالم العربي
البحرين, روسيا, العالم, العالم العربي

روسيا والبحرين توقعان مذكرات تفاهم في العديد من المجالات

13:01 GMT 23.05.2024
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© POOL
/
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وقعت روسيا والبحرين، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم على عدد من برامج التعاون بين مختلف الوزارات، وجرت مراسم التوقيع في الكرملين.
حيث وقع وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو ونظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في كلا البلدين.

واعتمدت روسيا والبحرين مذكرة تفاهم بين وزارتي النقل في البلدين في مجال النقل والعبور، بحسب ما أفاد مراسل "سبوتنيك"، وجرت مراسم التوقيع على المذكرة في الكرملين، ووقعها من الجانب الروسي الروسي وزير المواصلات رومان ستاروفويت، ومن الجانب البحريني وزير الخارجية عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وعقب المحادثات الروسية البحرينية، تم التوقيع على برنامج التعاون بين وزارة الثقافة في روسيا ودائرة الثقافة والآثار في مملكة البحرين للفترة من 2024-2027، ووقع المذكرة وزيرة الثقافة في روسيا أولغا ليوبيموفا، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
بوتين خلال اجتماعه مع ملك البحرين: مواقفنا متقاربة.... فيديو
09:52 GMT
ووقع وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون أليخانوف، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة الروسية والهيئة الوطنية للصحة العامة في مملكة البحرين، بشأن التعاون في مجال الصناعات الدوائية والطبية.

وجرت مراسم تبادل الوثائق الموقعة في الكرملين بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وفي وقت سابق من اليوم، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع ملك البحرين حمد بن عيسى، في العاصمة الروسية موسكو، حيث بحث الجانبان عددا من القضايا.
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