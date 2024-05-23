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بوتين يجتمع مع ملك البحرين في موسكو.... فيديو
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بوتين يجتمع مع ملك البحرين في موسكو.... فيديو
بوتين يجتمع مع ملك البحرين في موسكو.... فيديو
سبوتنيك عربي
يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع ملك البحرين حمد بن عيسى في العاصمة الروسية موسكو، حيث سيبحث الجانبان عددا من القضايا. 23.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-23T09:52+0000
2024-05-23T10:15+0000
روسيا
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ويعتزم القادة في الاجتماع في موسكو التحدث عن حالة وآفاق التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن اتجاهات جيدة في تطوير التعاون التجاري بين البلدين.وقال بوتين: "أما بالنسبة لمستوى العلاقات التجارية، فهي للأسف رمزية بطبيعتها في الوقت الحالي، لكن الاتجاهات جيدة".وأشار بوتين إلى أنه تم إنجاز الكثير في بناء العلاقات بين روسيا والبحرين، مضيفا: "سيكون من المثير معرفة رأيه في قمة الجامعة العربية التي عقدت مؤخرا".وأوضح بوتين أنه "في العام المقبل، نحتفل بمرور 35 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا. خلال هذه السنوات، تم إنجاز الكثير في بناء العلاقات بين دولنا. لدينا اتصالات جيدة من خلال وزارات الخارجية، ومواقفنا متقاربة بشأن العديد من القضايا على الأجندة الدولية".وأضاف: "قبل أسبوع فقط، انعقد اجتماع لجامعة الدول العربية، التي ترأسها البحرين. وبالطبع، سأكون مهتمًا جدًا بمعرفة رأيك حول الوضع في الشرق الأوسط، وكيف تمت مناقشة هذه المشاكل".وقال ملك البحرين حمد بن عيسى خلال مفاوضاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "العالم العربي متفق تماما على ضرورة عقد مؤتمر للسلام حول مشكلة الشرق الأوسط"، مضيفا: "العالم العربي يظهر إجماعاً لأول مرة في الدعوة إلى وقف الحرب بقطاع غزة في القمة العربية".وأشار إلى ان البحرين تؤيد تطبيع العلاقات مع إيران. وقال الملك: "كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا يوجد أي شيء عملياً، ولا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران".
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روسيا, العالم العربي

بوتين يجتمع مع ملك البحرين في موسكو.... فيديو

09:52 GMT 23.05.2024 (تم التحديث: 10:15 GMT 23.05.2024)
© Sputnik . Mixail Klementev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي مع ملك البحرين
الرئيس الروسي مع ملك البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2024
© Sputnik . Mixail Klementev
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يجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع ملك البحرين حمد بن عيسى في العاصمة الروسية موسكو، حيث سيبحث الجانبان عددا من القضايا.
ويعتزم القادة في الاجتماع في موسكو التحدث عن حالة وآفاق التعاون الثنائي في المجالات التجارية والاقتصادية والطاقة والإنسانية.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماعه مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، عن اتجاهات جيدة في تطوير التعاون التجاري بين البلدين.

وقال بوتين: "أما بالنسبة لمستوى العلاقات التجارية، فهي للأسف رمزية بطبيعتها في الوقت الحالي، لكن الاتجاهات جيدة".
وأشار بوتين إلى أنه تم إنجاز الكثير في بناء العلاقات بين روسيا والبحرين، مضيفا: "سيكون من المثير معرفة رأيه في قمة الجامعة العربية التي عقدت مؤخرا".
وأوضح بوتين أنه "في العام المقبل، نحتفل بمرور 35 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا. خلال هذه السنوات، تم إنجاز الكثير في بناء العلاقات بين دولنا. لدينا اتصالات جيدة من خلال وزارات الخارجية، ومواقفنا متقاربة بشأن العديد من القضايا على الأجندة الدولية".
وأضاف: "قبل أسبوع فقط، انعقد اجتماع لجامعة الدول العربية، التي ترأسها البحرين. وبالطبع، سأكون مهتمًا جدًا بمعرفة رأيك حول الوضع في الشرق الأوسط، وكيف تمت مناقشة هذه المشاكل".
وقال ملك البحرين حمد بن عيسى خلال مفاوضاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "العالم العربي متفق تماما على ضرورة عقد مؤتمر للسلام حول مشكلة الشرق الأوسط"، مضيفا: "العالم العربي يظهر إجماعاً لأول مرة في الدعوة إلى وقف الحرب بقطاع غزة في القمة العربية".
وأشار إلى ان البحرين تؤيد تطبيع العلاقات مع إيران. وقال الملك: "كانت لدينا مشاكل مع إيران، لكن الآن لا يوجد أي شيء عملياً، ولا يوجد سبب لتأجيل تطبيع العلاقات مع إيران".
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