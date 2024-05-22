https://sarabic.ae/20240522/العلاقات-الثنائية-بين-روسيا-والبحرين-التاريخ-والتطور-1089103805.html
العلاقات الثنائية بين روسيا والبحرين... التاريخ والتطور
العلاقات الثنائية بين روسيا والبحرين... التاريخ والتطور
سبوتنيك عربي
تأسست العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفييتي ومملكة البحرين في 29 سبتمبر/أيلول 1990، حيث اعترفت البحرين رسميًا بروسيا الاتحادية، في 28 ديسمبر/كانون الأول... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T12:42+0000
2024-05-22T12:42+0000
2024-05-22T12:42+0000
حصري
روسيا
البحرين
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وزار ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، روسيا عدة مرات، ويتم دعم الحوار السياسي النشط وتبادل الوفود بين روسيا والبحرين.الزيارات الرسمية بين البلدينوالتقى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، وحضر أول "سباق الجائزة روسيا الكبرى" في سباقات الفورمولا 1 الذي أقيم في سوتشي.وفي عام 2016، زار ملك البحرين روسيا مرتين لإجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرة في 8 فبراير/شباط، في سوتشي، ومرة في 6 سبتمبر في موسكو، و6 سبتمبر كجزء من زيارته، حضر ملك البحرين المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش"، وعقب الزيارات تم التوقيع على حزمة من الوثائق.وفي الفترة من 27 أبريل/نيسان إلى 1 مايو/أيار 2014، قام ولي عهد البحرين والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سلمان آل خليفة، بزيارة رسمية إلى روسيا، وفي 30 أبريل، التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقش الطرفان قضايا التسوية في الشرق الأوسط والوضع في سوريا وإيران، وخلال الزيارة، في 29 أبريل، التقى ولي عهد البحرين برئيس الوزراء، دميتري ميدفيديف، وتمت مناقشة قضايا الطاقة والنقل والتعاون العسكري التقني، وتم التوقيع على حزمة من الوثائق.تطور العلاقات بين البلدينفي ديسمبر 2021، قامت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، بزيارة البحرين لأول مرة في تاريخ العلاقات الثنائية. وأجرت محادثة هاتفية مع الملك حمد آل خليفة (تم إلغاء اللقاء المباشر بسبب مرض الملك الطفيف)، واستقبلها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان آل خليفة، وأجرت مفاوضات مع الحكومة، ومنهم رئيس مجلس الشورى (مجلس الأعيان) علي بن صالح الصالح، ورئيسة مجلس النواب (مجلس النواب) فوزية عبد الله زينل، كما تم خلال الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس الفيدرالية الروسي ومجلس النواب البحريني.وفي ديسمبر 2019، قام عضوا لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، رسول بوتاشيف، ويفغيني بريماكوف، بزيارة مملكة البحرين، حيث كان في استقبال النواب من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وجرى خلال رحلة العمل لقاء مع رئيسة مجلس النواب (البرلمان) فوزية عبد الله يوسف زينل، وكذلك مع أعضاء حكومة مملكة البحرين.وقام وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، بزيارات عمل إلى موسكو في 2 يوليو/تموز 2021، و7 أبريل 2022، وفي يونيو 2021، زار مدينة سان بطرسبورغ للمشاركة في فعاليات منتدى "سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" الرابع والعشرين.وعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، اجتماعات عمل في 22 سبتمبر 2022 في نيويورك على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.وفي 10 يوليو 2023، في موسكو، التقى الوزيران على هامش الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي لمجلس التعاون الروسي الخليجي.وشارك وزراء خارجيتي روسيا والبحرين معًا في المشاورات الوزارية بصيغة "روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي" في يونيو وسبتمبر 2022.تكثيف التعاون بين البلدينوتكثف التفاعل في الصيغ المتعددة الأطراف، حيث رحبت روسيا بانضمام البحرين إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون كشريك حوار، وتدعم اهتمام المنامة بالمشاركة في مشاريع "بريكس"، وتتفاعل معها في إطار مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA) وحوار التعاون في آسيا (DCA).وتم إنشاء اللجنة الحكومية الروسية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وعقد الاجتماع الثالث للجنة في فبراير 2024 في المنامة.وتم توريد منتجات اللحوم والأنابيب ومنتجات الأنابيب والنفط والمنتجات البترولية والفحم إلى البحرين، وشملت الواردات من البحرين المنتجات الكيماوية، والألومنيوم المدرفل، والعطور ومياه التواليت، والمنتجات البلاستيكية، والزيوت والمنتجات البترولية.يذكر أنه كان لوباء فيروس "كورونا" والعقوبات الغربية غير الشرعية ضد روسيا تأثيرًا تقييديًا معينًا على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين روسيا والبحرين، ومع ذلك، تعتزم موسكو والمنامة تحقيق زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري.وهناك احتمالات لزيادة التجارة في المنتجات الزراعية، وتهتم روسيا بزيادة وتوسيع نطاق إمدادات اللحوم، وكذلك الحبوب والدهون والمنتجات النفطية ومنتجات الحلويات.وهناك إمكانات خاصة للتعاون البحريني الروسي في مجال التقنيات الرقمية "الصناعة 4.0"، إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والتقنيات المضافة، والإنترنت الصناعي.التعاون المشترك بين البلدينيجري حالياً تطوير مشروع لإنشاء مركز مشترك للمعلومات والأعمال في مملكة البحرين، ومن المقرر تنفيذه بمشاركة مركز روسيا للتطوير التطبيقي للذكاء الاصطناعي.وتعد الإمكانات الكبيرة للتفاعل في قطاع النقل تحدد الموقع الجغرافي الفريد للبحرين في المنطقة، ويتطور التعاون في مجال الاستثمار من خلال صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصندوق ممتلكات البحرين.وفي مايو 2021، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسسة الحكومية للأنشطة الفضائية "روسكوسموس" والوكالة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين (NSSA) بشأن التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.ويجري تعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية، حيث في ديسمبر 2022، انعقد في البحرين المنتدى الثقافي الروسي البحريني الدولي الأول "تنوع الثقافات أساس للحوار" وحملة ترويجية للمتاحف الروسية.في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، شاركت وفود من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والمنظمات الإسلامية الروسية في منتدى حوار البحرين "الشرق - الغرب: من أجل التعايش الإنساني".
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حصري, روسيا, البحرين
العلاقات الثنائية بين روسيا والبحرين... التاريخ والتطور
حصري
تأسست العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفييتي ومملكة البحرين في 29 سبتمبر/أيلول 1990، حيث اعترفت البحرين رسميًا بروسيا الاتحادية، في 28 ديسمبر/كانون الأول 1991.
وزار ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، روسيا عدة مرات، ويتم دعم الحوار السياسي النشط وتبادل الوفود بين روسيا والبحرين.
الزيارات الرسمية بين البلدين
زار ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، روسيا في زيارة رسمية، في 1و2 ديسمبر 2008، وكانت هذه الزيارة الأولى لملك البحرين إلى روسيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث رافق ملك البحرين وفد تمثيلي ضم نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء وممثلي دوائر الأعمال ومصرفيين ورؤساء الشركات البحرينية الكبرى.
والتقى ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في أكتوبر/تشرين الأول 2014، وحضر أول "سباق الجائزة روسيا الكبرى" في سباقات الفورمولا 1 الذي أقيم في سوتشي.
وفي عام 2016، زار ملك البحرين روسيا مرتين لإجراء مفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرة في 8 فبراير/شباط، في سوتشي، ومرة في 6 سبتمبر في موسكو، و6 سبتمبر كجزء من زيارته، حضر ملك البحرين المنتدى العسكري التقني الدولي "الجيش"، وعقب الزيارات تم التوقيع على حزمة من الوثائق.
وفي السنوات الأخيرة، جرت عدة محادثات هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، في 15 مارس/آذار، و30 سبتمبر 2022، وفي يونيو/حزيران 2023 و20 مارس 2024.
وفي الفترة من 27 أبريل/نيسان إلى 1 مايو/أيار 2014، قام ولي عهد البحرين والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، سلمان آل خليفة، بزيارة رسمية إلى روسيا، وفي 30 أبريل، التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وناقش الطرفان قضايا التسوية في الشرق الأوسط والوضع في سوريا وإيران، وخلال الزيارة، في 29 أبريل، التقى ولي عهد البحرين برئيس الوزراء، دميتري ميدفيديف، وتمت مناقشة قضايا الطاقة والنقل والتعاون العسكري التقني، وتم التوقيع على حزمة من الوثائق.
تطور العلاقات بين البلدين
في ديسمبر 2021، قامت رئيسة مجلس الفيدرالية الروسي، فالنتينا ماتفيينكو، بزيارة البحرين لأول مرة في تاريخ العلاقات الثنائية. وأجرت محادثة هاتفية مع الملك حمد آل خليفة (تم إلغاء اللقاء المباشر بسبب مرض الملك الطفيف)، واستقبلها ولي العهد رئيس مجلس الوزراء سلمان آل خليفة، وأجرت مفاوضات مع الحكومة، ومنهم رئيس مجلس الشورى (مجلس الأعيان) علي بن صالح الصالح، ورئيسة مجلس النواب (مجلس النواب) فوزية عبد الله زينل، كما تم خلال الزيارة التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس الفيدرالية الروسي ومجلس النواب البحريني.
وشارك وفد مجلس الفيدرالية، يومي 11 و15 مارس 2023، في أعمال الجمعية الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت في المنامة.
وفي ديسمبر 2019، قام عضوا لجنة مجلس الدوما للشؤون الدولية، رسول بوتاشيف، ويفغيني بريماكوف، بزيارة مملكة البحرين، حيث كان في استقبال النواب من قبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وجرى خلال رحلة العمل لقاء مع رئيسة مجلس النواب (البرلمان) فوزية عبد الله يوسف زينل، وكذلك مع أعضاء حكومة مملكة البحرين.
وقام وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، بزيارات عمل إلى موسكو في 2 يوليو/تموز 2021، و7 أبريل 2022، وفي يونيو 2021، زار مدينة سان بطرسبورغ للمشاركة في فعاليات منتدى "سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي" الرابع والعشرين.
في 30 و31 مايو 2022، قام وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بزيارة عمل إلى البحرين، وكان في استقباله ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، سلمان بن حمد آل خليفة، وأجرى مباحثات مع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني.
وعقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ووزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، اجتماعات عمل في 22 سبتمبر 2022 في نيويورك على هامش الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي 10 يوليو 2023، في موسكو، التقى الوزيران على هامش الاجتماع الوزاري السادس للحوار الاستراتيجي لمجلس التعاون الروسي الخليجي.
وشارك وزراء خارجيتي روسيا والبحرين معًا في المشاورات الوزارية بصيغة "روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي" في يونيو وسبتمبر 2022.
تكثيف التعاون بين البلدين
وتكثف التفاعل في الصيغ المتعددة الأطراف، حيث رحبت روسيا بانضمام البحرين إلى منظمة "شنغهاي" للتعاون كشريك حوار
، وتدعم اهتمام المنامة بالمشاركة في مشاريع "بريكس"، وتتفاعل معها في إطار مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA) وحوار التعاون في آسيا (DCA).
وتم إنشاء اللجنة الحكومية الروسية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، وعقد الاجتماع الثالث للجنة في فبراير 2024 في المنامة.
وبحسب دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية، انخفض حجم التجارة المتبادلة بين روسيا والبحرين في عام 2022 مقارنة بعام 2021 بنسبة 36.8%، وبلغ 18.1 مليون دولار، وانخفضت الصادرات الروسية بنسبة 6.9% إلى 13 مليون دولار، والواردات من البحرين بنسبة 64.7% إلى 5.2 مليون دولار.
وتم توريد منتجات اللحوم والأنابيب ومنتجات الأنابيب والنفط والمنتجات البترولية والفحم إلى البحرين، وشملت الواردات من البحرين المنتجات الكيماوية، والألومنيوم المدرفل، والعطور ومياه التواليت، والمنتجات البلاستيكية، والزيوت والمنتجات البترولية.
يذكر أنه كان لوباء فيروس "كورونا" والعقوبات الغربية غير الشرعية ضد روسيا تأثيرًا تقييديًا معينًا على تطوير التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين روسيا والبحرين، ومع ذلك، تعتزم موسكو والمنامة تحقيق زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري.
وهناك احتمالات لزيادة التجارة في المنتجات الزراعية، وتهتم روسيا بزيادة وتوسيع نطاق إمدادات اللحوم، وكذلك الحبوب والدهون والمنتجات النفطية ومنتجات الحلويات.
وهناك إمكانات خاصة للتعاون البحريني الروسي في مجال التقنيات الرقمية "الصناعة 4.0"، إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة، والتقنيات المضافة، والإنترنت الصناعي.
التعاون المشترك بين البلدين
يجري حالياً تطوير مشروع لإنشاء مركز مشترك للمعلومات والأعمال في مملكة البحرين، ومن المقرر تنفيذه بمشاركة مركز روسيا للتطوير التطبيقي للذكاء الاصطناعي.
وفي مجال التعاون الثنائي مع البحرين في مجال الطاقة والكهرباء، كان هناك اهتمام كبير من الشركات الروسية بالعمل بشكل فعال على تطوير الشراكات مع الجانب البحريني فيما يتعلق بتنفيذ مشاريع مشتركة في مجال إنتاج النفط والغاز في البحرين، بما في ذلك في منطقة الجرف القاري، وكذلك في مجال إمدادات الغاز الطبيعي المسال التقليدية، والاستكشاف الجيولوجي، وإمدادات معدات الطاقة.
وتعد الإمكانات الكبيرة للتفاعل في قطاع النقل تحدد الموقع الجغرافي الفريد للبحرين في المنطقة، ويتطور التعاون في مجال الاستثمار من خلال صندوق الاستثمار المباشر الروسي وصندوق ممتلكات البحرين.
وفي مايو 2021، تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين المؤسسة الحكومية للأنشطة الفضائية "روسكوسموس"
والوكالة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين (NSSA) بشأن التعاون في مجال استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية.
ويتطور التعاون بين الكيانات الفيدرالية الروسية، حيث يقوم رئيس تتارستان بزيارة البحرين بانتظام في زيارات عمل.
ويجري تعزيز العلاقات الثقافية والإنسانية، حيث في ديسمبر 2022، انعقد في البحرين المنتدى الثقافي الروسي البحريني الدولي الأول "تنوع الثقافات أساس للحوار" وحملة ترويجية للمتاحف الروسية.
في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، شاركت وفود من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية والمنظمات الإسلامية الروسية في منتدى حوار البحرين
"الشرق - الغرب: من أجل التعايش الإنساني".