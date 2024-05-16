https://sarabic.ae/20240516/شي-جين-بينغ-بمناسبة-قمة-البحرين-العلاقات-الصينية-العربية-الحالية-تمر-بأفضل-فترة-في-التاريخ-1088905788.html
شي جين بينغ بمناسبة قمة البحرين: العلاقات الصينية العربية الحالية تمر بأفضل فترة في التاريخ
شي جين بينغ بمناسبة قمة البحرين: العلاقات الصينية العربية الحالية تمر بأفضل فترة في التاريخ
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، إن بكين مستعدة للعمل مع الدول العربية لبناء مجتمع مصير مشترك على مستوى أعلى. 16.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-16T16:57+0000
2024-05-16T16:57+0000
2024-05-16T16:57+0000
قمة البحرين
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جاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها إلى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس الدوري لمجلس رؤساء جامعة الدول العربية، بمناسبة انعقاد القمة الـ33 لجامعة الدول العربية في البحرين، وفقا لمحطة "سي جي تي إن" الصينية.وأشار شي إلى أن "الجامعة العربية ملتزمة منذ فترة طويلة بالدفع نحو الوحدة والتعزيز الذاتي في العالم العربي، وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط".وتابع لافتا إلى أنه "خلال السنوات الأخيرة، وفي مواجهة التغيرات التي طرأت على العالم والأزمنة والتاريخ، التزمت الدول العربية بالاستقلال، وعززت التنمية، ودعمت النزاهة والعدالة، وحافظت على السلام والاستقرار الإقليميين".ومضى مؤكدا أن "الدول العربية تلعب دورا متزايدا ومهما في تعزيز التضامن، والتعاون من أجل الجنوب العالمي ودعم مصالحهم المشتركة".كما شدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في رسالته على أن "العلاقات الصينية - العربية الحالية تمر بأفضل فترة في التاريخ".وأضاف أنه حضر في ديسمبر/ كانون الأول 2022، القمة الصينية - العربية الأولى مع قادة الدول العربية، ووضع خطة شاملة لتنمية العلاقات الصينية - العربية، واتفق على بذل جهود شاملة لبناء علاقات صينية-عربية، ومجتمع ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد.وأردف أنه "بالتطلع إلى المستقبل، فإن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية لمواصلة المضي قدما بروح الصداقة الصينية العربية، وبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك على مستوى أعلى، والمساهمة في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك، وهو مستقبل مشترك للبشرية".وختم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رسالته أنه في نهاية شهر مايو/ أيار الجاري، سيُعقد الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي في العاصمة الصينية بكين، معربا عن أمله في أن يغتنم الجانبان الاجتماع الوزاري العاشر فرصة لمواصلة تعميق التعاون في مختلف المجالات، المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين بشكل أفضل.واستضافت مملكة البحرين أعمال القمة العربية 2024، لأول مرة على أراضيها، اليوم الخميس، الموافق 16 مايو الجاري.وعقد وزراء الخارجية العرب، يوم الثلاثاء الماضي، الاجتماع التحضيري للقمة العربية 33، فيما توافق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، مساء أمس الاثنين، لإعداد ملفات الاجتماع الوزاري، الذي يسبق عقد القمة.
https://sarabic.ae/20240516/بث-مباشر-للقمة-العربية-الـ33-في-البحرين-ملفات-ساخنة-على-طاولة-النقاش-1088893357.html
https://sarabic.ae/20240515/الأمين-العام-لمجلس-التعاون-الخليجي-نسعى-لإنجاح-قمة-البحرين-وفلسطين-قضيتنا-الأولى-1088877664.html
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قمة البحرين, البحرين, الصين, جامعة الدول العربية, العالم, العالم العربي
قمة البحرين, البحرين, الصين, جامعة الدول العربية, العالم, العالم العربي
شي جين بينغ بمناسبة قمة البحرين: العلاقات الصينية العربية الحالية تمر بأفضل فترة في التاريخ
قال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الخميس، إن بكين مستعدة للعمل مع الدول العربية لبناء مجتمع مصير مشترك على مستوى أعلى.
جاء ذلك في رسالة تهنئة وجهها إلى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس الدوري لمجلس رؤساء جامعة الدول العربية، بمناسبة انعقاد القمة الـ33 لجامعة الدول العربية في البحرين، وفقا لمحطة
"سي جي تي إن" الصينية.
وأشار شي إلى أن "الجامعة العربية ملتزمة منذ فترة طويلة بالدفع نحو الوحدة والتعزيز الذاتي في العالم العربي، وتعزيز السلام والاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط".
وتابع لافتا إلى أنه "خلال السنوات الأخيرة، وفي مواجهة التغيرات التي طرأت على العالم والأزمنة والتاريخ، التزمت الدول العربية بالاستقلال، وعززت التنمية، ودعمت النزاهة والعدالة، وحافظت على السلام والاستقرار الإقليميين".
ومضى مؤكدا أن "الدول العربية تلعب دورا متزايدا ومهما في تعزيز التضامن، والتعاون من أجل الجنوب العالمي ودعم مصالحهم المشتركة".
كما شدد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في رسالته على أن "العلاقات الصينية - العربية الحالية تمر بأفضل فترة في التاريخ".
وأضاف أنه حضر في ديسمبر/ كانون الأول 2022، القمة الصينية - العربية
الأولى مع قادة الدول العربية، ووضع خطة شاملة لتنمية العلاقات الصينية - العربية، واتفق على بذل جهود شاملة لبناء علاقات صينية-عربية، ومجتمع ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد.
وواصل أنه "على مدى أكثر من عام، شهدت الصين والدول العربية تعميق الثقة السياسية المتبادلة، والتعاون العملي النشط، فضلا عن التبادلات الثقافية والشعبية الغنية"، مضيفا أن "تعاونهما في مختلف المجالات حقق نتائج مثمرة".
وأردف أنه "بالتطلع إلى المستقبل، فإن الصين مستعدة للعمل مع الدول العربية لمواصلة المضي قدما بروح الصداقة الصينية العربية، وبناء مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك على مستوى أعلى، والمساهمة في بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك، وهو مستقبل مشترك للبشرية".
وختم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، رسالته أنه في نهاية شهر مايو/ أيار الجاري، سيُعقد الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي في العاصمة الصينية بكين، معربا عن أمله في أن يغتنم الجانبان الاجتماع الوزاري العاشر فرصة لمواصلة تعميق التعاون في مختلف المجالات، المجالات بما يعود بالنفع على الشعبين بشكل أفضل.
واستضافت مملكة البحرين أعمال القمة العربية 2024،
لأول مرة على أراضيها، اليوم الخميس، الموافق 16 مايو الجاري.
وعقد وزراء الخارجية العرب، يوم الثلاثاء الماضي، الاجتماع التحضيري للقمة العربية 33
، فيما توافق المندوبون الدائمون وكبار المسؤولين في الدول العربية، خلال اجتماعهم الذي عقد، مساء أمس الاثنين، لإعداد ملفات الاجتماع الوزاري، الذي يسبق عقد القمة.