https://sarabic.ae/20240522/أمريكا-تستعد-لرحلة-تجريبية-للصاروخ-الباليستي-العابر-للقارات-سنتينيل-1089121490.html
أمريكا تستعد لرحلة تجريبية للصاروخ الباليستي العابر للقارات "سنتينيل"
أمريكا تستعد لرحلة تجريبية للصاروخ الباليستي العابر للقارات "سنتينيل"
سبوتنيك عربي
أفادت مديرة الإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية جيل هروبي، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تستعد لإجراء اختبار صاروخها الباليستي العابر... 22.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-22T19:41+0000
2024-05-22T19:41+0000
2024-05-22T19:41+0000
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وقالت هروبي خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي عندما سئلت عن الوضع الحالي للاستعدادات للرحلة التجريبية: "نحن نتبع الجدول الزمني الحالي مع الرأس الحربي "سنتينيل"، الذي نسميه دبليو 87-1"، وفي مثل هذه الرحلات ، يتم استخدام رأس حربي نموذجي".وشددت هروبي على أهمية إجراء رحلة تجريبية لتبقى متزامنة مع بقية برنامج تطوير الصاروخ الباليستي العابر للقارات، لكنه لم يحدد توقيت هذا الاختبار."بقوة 10 قنابل نووية"... صواريخ "يارس" تدخل الساحة الحمراء... فيديووفي شهر مايو/ أيار، اعترف رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، تشارلز براون، بأنه يشعر بالانزعاج إزاء التأخير الشديد في تنفيذ برنامج "سينتينل" للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، والذي ينبغي أن يحل محل الصواريخ القديمة.وفي وقت سابق، لم يستبعد نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الاستحواذ واللوجستيات، ويليام لابلانت، التخلي الكامل عن برنامج "سنتينل".
https://sarabic.ae/20240522/الصواريخ-الروسية-البالستية-العابرة-للقارات-بولافا-المتمركزة-في-البحر-1089089661.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أمريكا تستعد لرحلة تجريبية للصاروخ الباليستي العابر للقارات "سنتينيل"
أفادت مديرة الإدارة الوطنية للأمن النووي بوزارة الطاقة الأمريكية جيل هروبي، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تستعد لإجراء اختبار صاروخها الباليستي العابر للقارات "سانتينيل"، اتباعا للجدول الزمني السابق في هذا الشأن.
وقالت هروبي خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأمريكي عندما سئلت عن الوضع الحالي للاستعدادات للرحلة التجريبية: "نحن نتبع الجدول الزمني الحالي مع الرأس الحربي "سنتينيل"، الذي نسميه دبليو 87-1"، وفي مثل هذه الرحلات ، يتم استخدام رأس حربي نموذجي".
وشددت هروبي على أهمية إجراء رحلة تجريبية لتبقى متزامنة مع بقية برنامج تطوير الصاروخ الباليستي العابر للقارات، لكنه لم يحدد توقيت هذا الاختبار.
وفي شهر مايو/ أيار، اعترف رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، تشارلز براون، بأنه يشعر بالانزعاج إزاء التأخير الشديد في تنفيذ برنامج "سينتينل" للصواريخ الباليستية العابرة للقارات
، والذي ينبغي أن يحل محل الصواريخ القديمة.
وفي وقت سابق، لم يستبعد نائب وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الاستحواذ واللوجستيات، ويليام لابلانت، التخلي الكامل عن برنامج "سنتينل".