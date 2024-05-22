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رئيس الوزراء الأيرلندي: أيرلندا تعترف بالدولة الفلسطينية
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https://sarabic.ae/20240522/الصواريخ-الروسية-البالستية-العابرة-للقارات-بولافا-المتمركزة-في-البحر-1089089661.html
الصواريخ الروسية البالستية العابرة للقارات "بولافا" المتمركزة في البحر
الصواريخ الروسية البالستية العابرة للقارات "بولافا" المتمركزة في البحر
سبوتنيك عربي
الصواريخ الروسية البالستية العابرة للقارات "بولافا" المتمركزة في البحر
2024-05-22T07:41+0000
2024-05-22T07:41+0000
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تم تصميم "بولافا" ليتم حملها بواسطة غواصات نووية من فئة "بوري"، وتحمل ما يصل إلى 1150 كيلوغراما من الحمولة المكونة من عدة مركبات إعادة دخول مستقلة متعددة، والتي يمكنها توصيلها لمسافة تصل إلى 1000 كيلومتر.وتتراوح قوة كل رأس حربي يتراوح بين 100 و150 كيلو طن ويصعب اعتراضه بسبب قدرته على المناورة أثناء الطيران.إن الأسلحة مثل "بولافا"، فضلاً عن الأشخاص الذين يشغلونها، تضمن عدم مرور أي هجوم قد يهدد وجود روسيا دون عقاب.
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الصواريخ الروسية البالستية العابرة للقارات "بولافا" المتمركزة في البحر
الصواريخ الروسية البالستية العابرة للقارات "بولافا" المتمركزة في البحر

الصواريخ الروسية البالستية العابرة للقارات "بولافا" المتمركزة في البحر

07:41 GMT 22.05.2024
تابعنا عبر
في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري، دخل في خدمة الجيش الروسي سلاح جديد وأصبح مكونًا مهمًا في رادعه النووي الاستراتيجي – الصاروخ الباليستي "بولافا"، الذي تطلقه الغواصات.
تم تصميم "بولافا" ليتم حملها بواسطة غواصات نووية من فئة "بوري"، وتحمل ما يصل إلى 1150 كيلوغراما من الحمولة المكونة من عدة مركبات إعادة دخول مستقلة متعددة، والتي يمكنها توصيلها لمسافة تصل إلى 1000 كيلومتر.
وتتراوح قوة كل رأس حربي يتراوح بين 100 و150 كيلو طن ويصعب اعتراضه بسبب قدرته على المناورة أثناء الطيران.
إن الأسلحة مثل "بولافا"، فضلاً عن الأشخاص الذين يشغلونها، تضمن عدم مرور أي هجوم قد يهدد وجود روسيا دون عقاب.
الصواريخ الروسية البالستية العابرة للقارات بولافا المتمركزة في البحر - سبوتنيك عربي
الصواريخ الروسية البالستية العابرة للقارات بولافا المتمركزة في البحر - سبوتنيك عربي
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