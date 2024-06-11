https://sarabic.ae/20240611/مستشار-سابق-لدى-البنتاغون-يتحدث-عن-إنجاز-كبير-قدمته-إدارة-بايدن-لروسيا-1089761209.html
مستشار سابق لدى البنتاغون يتحدث عن إنجاز كبير قدمته إدارة بايدن لروسيا
مستشار سابق لدى البنتاغون يتحدث عن إنجاز كبير قدمته إدارة بايدن لروسيا
سبوتنيك عربي
أفاد مستشار سابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأن روسيا أصبحت مرة أخرى قوة عظمى نتيجة للسياسة الأمريكية المضللة في أوكرانيا. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T17:43+0000
2024-06-11T17:43+0000
2024-06-11T17:43+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ماكغريغور خلال مقابلة: "إنجاز كبير لإدارة بايدن وأصدقائه وأنصاره الأغبياء في كلا الحزبين الجالسين في الكونغرس، لقد جعلوا من روسيا قوة عظمى مرة أخرى".وأوضح أن الغرب يواصل انتهاج سياسات استفزازية، وأن واشنطن تستخدم النظام العميل في كييف لهذا الغرض.وخلص ماكغريغور، بالقول: "مهمته (بايدن) الوحيدة في الحياة هي التضحية بأعداد كبيرة من الأوكرانيين، من أجل إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بروسيا، ولكي نكون صادقين، لم يتمكنوا من إلحاق الكثير من الضرر".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات."ستريلا-10" الروسية "تصطاد" المسيرات الأوكرانية بنجاح... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240610/روسيا-أصبحت-دماء-الشعب-في-أوكرانيا-ثمنا-للمواد-الخام-بالنسبة-لأمريكا--1089724454.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
مستشار سابق لدى البنتاغون يتحدث عن إنجاز كبير قدمته إدارة بايدن لروسيا
أفاد مستشار سابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأن روسيا أصبحت مرة أخرى قوة عظمى نتيجة للسياسة الأمريكية المضللة في أوكرانيا.
وقال ماكغريغور خلال مقابلة: "إنجاز كبير لإدارة بايدن وأصدقائه وأنصاره الأغبياء في كلا الحزبين الجالسين في الكونغرس، لقد جعلوا من روسيا قوة عظمى مرة أخرى".
وأوضح أن الغرب يواصل انتهاج سياسات استفزازية، وأن واشنطن تستخدم النظام العميل في كييف لهذا الغرض.
وخلص ماكغريغور، بالقول: "مهمته (بايدن) الوحيدة في الحياة هي التضحية بأعداد كبيرة من الأوكرانيين، من أجل إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بروسيا، ولكي نكون صادقين، لم يتمكنوا من إلحاق الكثير من الضرر".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.