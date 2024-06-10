https://sarabic.ae/20240610/روسيا-أصبحت-دماء-الشعب-في-أوكرانيا-ثمنا-للمواد-الخام-بالنسبة-لأمريكا--1089724454.html
روسيا: أصبحت دماء الشعب في أوكرانيا ثمنا للمواد الخام بالنسبة لأمريكا
روسيا: أصبحت دماء الشعب في أوكرانيا ثمنا للمواد الخام بالنسبة لأمريكا
سبوتنيك عربي
أفاد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، بأن الولايات المتحدة تعتبر دماء الآلاف من الأشخاص في أوكرانيا، بمثابة ثمن لتكلفة المواد الخام وفرصة لإشباع... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T18:01+0000
2024-06-10T18:01+0000
2024-06-10T18:01+0000
روسيا
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وقال أنطونوف، تعليقا على تصريحات مشرعين أمريكيين حول قيمة "الموارد في أوكرانيا": "هذا هو اقتصاد الصراع الحقيقي بالنسبة لأمريكا، فدماء الآلاف من الناس هي ثمن المواد الخام المبتذلة للبطاريات، وهي أيضًا فرصة لإشباع مجمعكم الصناعي العسكري بالعقود".وفي وقت سابق، قال السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، إن "الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل الخسارة في الصراع في أوكرانيا، لأنها في هذه الحالة لن تحصل على الموارد الطبيعية الأوكرانية"، التي يقدر قيمتها بـ 10-12 تريليون دولار، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20240609/روسيا-الغرب-يزيد-من-تصعيد-الصراع-في-أوكرانيا-1089678295.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, أخبار العالم الآن
روسيا: أصبحت دماء الشعب في أوكرانيا ثمنا للمواد الخام بالنسبة لأمريكا
أفاد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، بأن الولايات المتحدة تعتبر دماء الآلاف من الأشخاص في أوكرانيا، بمثابة ثمن لتكلفة المواد الخام وفرصة لإشباع مجمعها الصناعي العسكري بالعقود.
وقال أنطونوف، تعليقا على تصريحات مشرعين أمريكيين حول قيمة "الموارد في أوكرانيا": "هذا هو اقتصاد الصراع الحقيقي بالنسبة لأمريكا، فدماء الآلاف من الناس هي ثمن المواد الخام المبتذلة للبطاريات، وهي أيضًا فرصة لإشباع مجمعكم الصناعي العسكري بالعقود".
وأكد أنطونوف، بالقول: "عندما نتحدث عن تريليونات الدولارات، فإنهم على استعداد للتضحية بجميع الأوكرانيين".
وفي وقت سابق، قال السيناتور الأمريكي، ليندسي غراهام، إن "الولايات المتحدة لا تستطيع تحمل الخسارة في الصراع في أوكرانيا، لأنها في هذه الحالة لن تحصل على الموارد الطبيعية الأوكرانية"، التي يقدر قيمتها بـ 10-12 تريليون دولار، بحسب قوله.