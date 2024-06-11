https://sarabic.ae/20240611/الناتو-يكشف-عن-وجود-خلافات-بين-أعضاء-الحلف-حول-دعم-أوكرانيا-1089757118.html
الناتو يكشف عن وجود خلافات بين أعضاء الحلف حول "دعم" أوكرانيا
الناتو يكشف عن وجود خلافات بين أعضاء الحلف حول "دعم" أوكرانيا
سبوتنيك عربي
اعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بوجود خلافات داخل الحلف بشأن تعزيز دور المنظمة في تنسيق المساعدات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا. 11.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-11T14:53+0000
2024-06-11T14:53+0000
2024-06-11T14:56+0000
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وأعرب ستولتنبرغ عن ثقته في أن "دول الحلف ستتفق على إطار عام لآلية الدعم العسكري الطويل الأمد وتمويل نظام لكييف بحلول القمة التي ستعقد في الولايات المتحدة، في يوليو/ تموز المقبل.وتابع ستولتنبرغ: "قبل انعقاد القمة في واشنطن، نعمل على اتخاذ قرارات مهمة جديدة، وأتوقع أن نتمكن من الاتفاق على مهمة حلف شمال الأطلسي، ودورا أكبر لحلف شمال الأطلسي في تنسيق الدعم لأوكرانيا، والتدريب العسكري والمساعدة الأمنية".وتعتقد موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20240607/رئيس-اللجنة-العسكرية-للناتو-عضوية-أوكرانيا-في-الحلف-لن-تناقش-في-قمة-واشنطن-1089625954.html
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أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن
الناتو يكشف عن وجود خلافات بين أعضاء الحلف حول "دعم" أوكرانيا
14:53 GMT 11.06.2024 (تم التحديث: 14:56 GMT 11.06.2024)
اعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بوجود خلافات داخل الحلف بشأن تعزيز دور المنظمة في تنسيق المساعدات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا.
وأعرب ستولتنبرغ عن ثقته في أن "دول الحلف ستتفق على إطار عام لآلية الدعم العسكري الطويل الأمد وتمويل نظام لكييف بحلول القمة التي ستعقد في الولايات المتحدة، في يوليو/ تموز المقبل.
وقال ستولتنبرغ عقب اجتماع في لاتفيا لرؤساء دول "بوخارست التسع": "99% من المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا تأتي من أعضاء التحالف، لكن بعض الحلفاء ركزوا على تقديم المساعدة غير المميتة، وبعضهم الآخر على المساعدة المميتة".
وتابع ستولتنبرغ: "قبل انعقاد القمة في واشنطن، نعمل على اتخاذ قرارات مهمة جديدة، وأتوقع أن نتمكن من الاتفاق على مهمة حلف شمال الأطلسي، ودورا أكبر لحلف شمال الأطلسي في تنسيق الدعم لأوكرانيا، والتدريب العسكري والمساعدة الأمنية".
وأضاف: "كما أنني أعمل على إيجاد حل تمويلي طويل الأمد، وهناك وجهات نظر مختلفة داخل حلف شمال الأطلسي في الفترة التي تسبق اتخاذ القرارات المهمة في القمة، ولكننا بحثنا عن حلول من قبل، والآن آمل أن نتوصل إلى اتفاق".
وتعتقد موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى
، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.