https://sarabic.ae/20240611/الناتو-يكشف-عن-وجود-خلافات-بين-أعضاء-الحلف-حول-دعم-أوكرانيا-1089757118.html

الناتو يكشف عن وجود خلافات بين أعضاء الحلف حول "دعم" أوكرانيا

الناتو يكشف عن وجود خلافات بين أعضاء الحلف حول "دعم" أوكرانيا

سبوتنيك عربي

اعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، بوجود خلافات داخل الحلف بشأن تعزيز دور المنظمة في تنسيق المساعدات العسكرية المقدمة إلى أوكرانيا. 11.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-11T14:53+0000

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وأعرب ستولتنبرغ عن ثقته في أن "دول الحلف ستتفق على إطار عام لآلية الدعم العسكري الطويل الأمد وتمويل نظام لكييف بحلول القمة التي ستعقد في الولايات المتحدة، في يوليو/ تموز المقبل.وتابع ستولتنبرغ: "قبل انعقاد القمة في واشنطن، نعمل على اتخاذ قرارات مهمة جديدة، وأتوقع أن نتمكن من الاتفاق على مهمة حلف شمال الأطلسي، ودورا أكبر لحلف شمال الأطلسي في تنسيق الدعم لأوكرانيا، والتدريب العسكري والمساعدة الأمنية".وتعتقد موسكو أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودولا أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.

https://sarabic.ae/20240607/رئيس-اللجنة-العسكرية-للناتو-عضوية-أوكرانيا-في-الحلف-لن-تناقش-في-قمة-واشنطن-1089625954.html

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