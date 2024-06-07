https://sarabic.ae/20240607/رئيس-اللجنة-العسكرية-للناتو-عضوية-أوكرانيا-في-الحلف-لن-تناقش-في-قمة-واشنطن-1089625954.html

رئيس اللجنة العسكرية للناتو: عضوية أوكرانيا في الحلف لن تناقش في قمة واشنطن

رئيس اللجنة العسكرية للناتو: عضوية أوكرانيا في الحلف لن تناقش في قمة واشنطن

سبوتنيك عربي

صرح رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال روب باور، أنه لا يتوقع إجراء مناقشات في القمة المقبلة في واشنطن حول معايير وتوقيت انضمام أوكرانيا المحتمل... 07.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-07T16:34+0000

2024-06-07T16:34+0000

2024-06-07T16:34+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وخلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أضاف: "أعتقد أنه من الواضح أنه لن يكون هناك قرار بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، لأن أوكرانيا، أولا وقبل كل شيء، في حالة حرب. إذا سمحنا لها بالانضمام إلى الحلف، فسيتعين علينا تفعيل المادة 5 (بشأن ذلك)".وأضاف أن الحلف "يعتبر مثل هذه الخطوة غير معقولة، وأوكرانيا تعلم بذلك".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تتفهم عواقب إرسال حلفائها قوات لأوكرانياوأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.

https://sarabic.ae/20240607/إعلام-الغرب-يدق-ناقوس-الخطر-بشأن-مقاتلات-إف-16-في-أوكرانيا-1089622316.html

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