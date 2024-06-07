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أبرز تصريحات الرئيس الروسي خلال الجلسة العامة لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2024... فيديو
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240607/رئيس-اللجنة-العسكرية-للناتو-عضوية-أوكرانيا-في-الحلف-لن-تناقش-في-قمة-واشنطن-1089625954.html
رئيس اللجنة العسكرية للناتو: عضوية أوكرانيا في الحلف لن تناقش في قمة واشنطن
رئيس اللجنة العسكرية للناتو: عضوية أوكرانيا في الحلف لن تناقش في قمة واشنطن
سبوتنيك عربي
صرح رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال روب باور، أنه لا يتوقع إجراء مناقشات في القمة المقبلة في واشنطن حول معايير وتوقيت انضمام أوكرانيا المحتمل... 07.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-07T16:34+0000
2024-06-07T16:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وخلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أضاف: "أعتقد أنه من الواضح أنه لن يكون هناك قرار بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، لأن أوكرانيا، أولا وقبل كل شيء، في حالة حرب. إذا سمحنا لها بالانضمام إلى الحلف، فسيتعين علينا تفعيل المادة 5 (بشأن ذلك)".وأضاف أن الحلف "يعتبر مثل هذه الخطوة غير معقولة، وأوكرانيا تعلم بذلك".وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تتفهم عواقب إرسال حلفائها قوات لأوكرانياوأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240607/إعلام-الغرب-يدق-ناقوس-الخطر-بشأن-مقاتلات-إف-16-في-أوكرانيا-1089622316.html
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روسيا
روسيا

رئيس اللجنة العسكرية للناتو: عضوية أوكرانيا في الحلف لن تناقش في قمة واشنطن

16:34 GMT 07.06.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSENأعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)
أعلام أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
تابعنا عبر
صرح رئيس اللجنة العسكرية لحلف شمال الأطلسي، الأدميرال روب باور، أنه لا يتوقع إجراء مناقشات في القمة المقبلة في واشنطن حول معايير وتوقيت انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الحلف.
وخلال مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أضاف: "أعتقد أنه من الواضح أنه لن يكون هناك قرار بشأن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، لأن أوكرانيا، أولا وقبل كل شيء، في حالة حرب. إذا سمحنا لها بالانضمام إلى الحلف، فسيتعين علينا تفعيل المادة 5 (بشأن ذلك)".
وقال باور: "بسبب بند الدفاع الجماعي، سيكون الناتو في حالة حرب مع روسيا".
وأضاف أن الحلف "يعتبر مثل هذه الخطوة غير معقولة، وأوكرانيا تعلم بذلك".
مقاتلات حربية تابعة للجيش الأمريكي- المقاتلة إف - 16 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: الغرب يدق ناقوس الخطر بشأن مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا
15:05 GMT
وشدد باور على أنه "لهذا السبب، فإن المناقشات (في القمة) لن تؤثر على شروط وأحكام انضمام أوكرانيا إلى الحلف".
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، إذ شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
وأشار لافروف إلى أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي ضالعان بشكل مباشر بالصراع في أوكرانيا، "ليس فقط عبر إرسال الأسلحة، بل وأيضًا من خلال تدريب العسكريين على أراضي بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
السفير الروسي لدى واشنطن: الولايات المتحدة تتفهم عواقب إرسال حلفائها قوات لأوكرانيا
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، أن تزويد أوكرانيا بالأسلحة من قبل الغرب يتعارض مع التسوية ولا يسهم في المفاوضات بل وسيكون له أثر سلبي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
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Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:59 GMT
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