https://sarabic.ae/20240612/البيت-الأبيض-الولايات-المتحدة-ستوقع-اتفاقية-أمنية-مع-أوكرانيا-غدا-1089790216.html
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستوقع اتفاقية أمنية مع أوكرانيا غدا
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستوقع اتفاقية أمنية مع أوكرانيا غدا
سبوتنيك عربي
صرح مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة وأوكرانيا ستوقعان اتفاقا أمنيا يوم غد الخميس، وأن الاتفاق لا يتضمن عملا... 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T15:36+0000
2024-06-12T15:36+0000
2024-06-12T15:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال سوليفان، خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة الرئاسية المتجهة إلى إيطاليا: "يسعدني أن أعلن أن مفاوضاتنا مع أوكرانيا، اختتمت وسنوقع اتفاقيات غدا".وأوضح سوليفان، بالقول: "لقد طلبوا (كييف) الأسلحة والدعم، ولم يطلبوا من قواتنا الانضمام إلى القتال. وهذا الاتفاق لا يتضمن أي التزام باستخدام قواتنا للدفاع عن أوكرانيا".وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.الكرملين: "الناتو" في مواجهة مباشرة مع روسيا الاتحاديةوذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".وأفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.
https://sarabic.ae/20240612/وزير-الدفاع-السلوفاكي-السابق-يواجه-تهمة-الخيانة-بسبب-نقل-طائرات-ميغ-29-إلى-أوكرانيا--1089783278.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستوقع اتفاقية أمنية مع أوكرانيا غدا
صرح مساعد رئيس الولايات المتحدة لشؤون الأمن القومي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة وأوكرانيا ستوقعان اتفاقا أمنيا يوم غد الخميس، وأن الاتفاق لا يتضمن عملا للقوات الأمريكية في أوكرانيا.
وقال سوليفان، خلال مؤتمر صحفي على متن الطائرة الرئاسية المتجهة إلى إيطاليا: "يسعدني أن أعلن أن مفاوضاتنا مع أوكرانيا، اختتمت وسنوقع اتفاقيات غدا".
وكما قال سوليفان، فإن "الاتفاق يتعلق بالدعم الذي تتلقاه أوكرانيا بالفعل".
وأوضح سوليفان، بالقول: "لقد طلبوا (كييف) الأسلحة والدعم، ولم يطلبوا من قواتنا الانضمام إلى القتال. وهذا الاتفاق لا يتضمن أي التزام باستخدام قواتنا للدفاع عن أوكرانيا".
وكانت روسيا، قد أرسلت في وقت سابق، مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وذكر لافروف أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".
وأفادت وزارة الخارجية الروسية، بأن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة.