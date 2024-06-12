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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240612/وزير-الدفاع-السلوفاكي-السابق-يواجه-تهمة-الخيانة-بسبب-نقل-طائرات-ميغ-29-إلى-أوكرانيا--1089783278.html
وزير الدفاع السلوفاكي السابق يواجه تهمة الخيانة بسبب نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا
وزير الدفاع السلوفاكي السابق يواجه تهمة الخيانة بسبب نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع السلوفاكي، روبرت كالينياك، أنه سيتم تقديم طلب ضد وزير الدفاع السلوفاكي السابق ياروسلاف ناجي، بسبب نقل طائرات مقاتلة من طراز... 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T12:51+0000
2024-06-12T12:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال كالينياك للصحفيين، تعليقا للصحفيين على خطط وزارة الدفاع فيما يتعلق بوزير الدفاع السابق: "بالطبع ستقدم وزارة الدفاع طلبا (إلى وكالات إنفاذ القانون)".وأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، يوم 8 يونيو/ حزيران الجاري، أن الإذن الذي منحته بعض الدول الغربية لكييف لضرب الأراضي الروسية بأسلحتها يظهر رغبتها في تصعيد الصراع، مؤكدا أن بلاده لن تنجر إلى مثل هذه المغامرات العسكرية.وأضاف فيكو أنه كرئيس لجمهورية سلوفاكيا، لن يجر بلاده إلى مغامرات عسكرية من هذا القبيل، موضحا أن عشية الانتخابات البرلمانية الأوروبية من الضروري انتخاب أعضاء في البرلمان الأوروبي يدعمون مبادرات السلام وليس استمرار الحرب، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20240612/لافروف-واشنطن-تحاول-إثارة-المشاعر-المتطرفة-في-أوروبا-وأوكرانيا-1089782315.html
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روسيا

وزير الدفاع السلوفاكي السابق يواجه تهمة الخيانة بسبب نقل مقاتلات "ميغ-29" إلى أوكرانيا

12:51 GMT 12.06.2024 (تم التحديث: 12:53 GMT 12.06.2024)
© Sputnik . Ramil Sitdikov / الانتقال إلى بنك الصورعلم سلوفاكيا، سفارة سلوفاكيا، روسيا 28 أبريل 2021
علم سلوفاكيا، سفارة سلوفاكيا، روسيا 28 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© Sputnik . Ramil Sitdikov
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تابعنا عبر
صرح نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع السلوفاكي، روبرت كالينياك، أنه سيتم تقديم طلب ضد وزير الدفاع السلوفاكي السابق ياروسلاف ناجي، بسبب نقل طائرات مقاتلة من طراز "ميغ -29" إلى أوكرانيا، في عام 2023، ووصف أفعاله بـ"الخيانة العظمى".
وقال كالينياك للصحفيين، تعليقا للصحفيين على خطط وزارة الدفاع فيما يتعلق بوزير الدفاع السابق: "بالطبع ستقدم وزارة الدفاع طلبا (إلى وكالات إنفاذ القانون)".
وذكر أيضا أن "إضعاف القوات المسلحة بهذه الطريقة المخالفة للدستور لا يمكن أن يسمى إلا خيانة عظمى".
وأعلن رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، يوم 8 يونيو/ حزيران الجاري، أن الإذن الذي منحته بعض الدول الغربية لكييف لضرب الأراضي الروسية بأسلحتها يظهر رغبتها في تصعيد الصراع، مؤكدا أن بلاده لن تنجر إلى مثل هذه المغامرات العسكرية.
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مؤتمر مخصص للذكرى العاشرة للانقلاب في أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
لافروف: واشنطن تحاول إثارة المشاعر المتطرفة في أوروبا وأوكرانيا
12:06 GMT

وكتب فيكو عبر صفحته الخاصة في شبكات التواصل الاجتماعي: "الموافقة التي أعطتها الدول الغربية لأوكرانيا حتى تتمكن من استخدام أسلحتها لمهاجمة أهداف على الأراضي الروسية، ليست سوى دليل على أن الديمقراطيات الغربية الكبرى لا تريد السلام، بل تصعيد التوتر مع روسيا، وهو أمر قادم لا محالة".

وأضاف فيكو أنه كرئيس لجمهورية سلوفاكيا، لن يجر بلاده إلى مغامرات عسكرية من هذا القبيل، موضحا أن عشية الانتخابات البرلمانية الأوروبية من الضروري انتخاب أعضاء في البرلمان الأوروبي يدعمون مبادرات السلام وليس استمرار الحرب، بحسب قوله.
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