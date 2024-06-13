بريطانيا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 309 مليون دولار

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
11:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: قرار مجلس الأمن حول غزة يأتي كتتويج لجهود الوسطاء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
120 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة الإسرائيلية وتحذير واشنطن من حرب محدودة مع لبنان
17:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
أمساليوم
بث مباشر
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240613/بريطانيا-تقدم-حزمة-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-309-مليون-دولار-1089802250.html
بريطانيا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 309 مليون دولار
بريطانيا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 309 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 309 مليون دولار. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T01:12+0000
2024-06-13T01:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأفادت الحكومة في بيان نُشر على موقعها بأن "المملكة المتحدة ستقدم حزمة تمويل تصل إلى 242 مليون جنيه إسترليني (حوالي 309 مليون دولار أمريكي) لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة واحتياجات الطاقة وتحقيق الاستقرار في أوكرانيا".ومن المقرر أن يُعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن هذه الحزمة خلال قمة مجموعة السبع المقبلة في إيطاليا في الفترة من 13 إلى 15 يونيو.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20240518/إعلام-حزمة-المساعدات-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-لن-تحول-الصراع-لصالح-كييف-1088970762.html
بريطانيا
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بريطانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا

بريطانيا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 309 مليون دولار

01:12 GMT 13.06.2024
© AFP 2023 / Alexander NEMENOVعلم بريطانيا على مبنى السفارة البريطانية في موسكو، روسيا
علم بريطانيا على مبنى السفارة البريطانية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© AFP 2023 / Alexander NEMENOV
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أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 309 مليون دولار.
موسكو - سبوتنيك. وأفادت الحكومة في بيان نُشر على موقعها بأن "المملكة المتحدة ستقدم حزمة تمويل تصل إلى 242 مليون جنيه إسترليني (حوالي 309 مليون دولار أمريكي) لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة واحتياجات الطاقة وتحقيق الاستقرار في أوكرانيا".
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
إعلام: حزمة المساعدات الأمريكية إلى أوكرانيا لن تحول الصراع لصالح كييف
18 مايو, 20:28 GMT
ومن المقرر أن يُعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن هذه الحزمة خلال قمة مجموعة السبع المقبلة في إيطاليا في الفترة من 13 إلى 15 يونيو.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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