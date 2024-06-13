https://sarabic.ae/20240613/بريطانيا-تقدم-حزمة-مساعدات-جديدة-لأوكرانيا-بقيمة-309-مليون-دولار-1089802250.html
بريطانيا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 309 مليون دولار
بريطانيا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 309 مليون دولار
سبوتنيك عربي
أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 309 مليون دولار. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T01:12+0000
2024-06-13T01:12+0000
2024-06-13T01:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بريطانيا
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وأفادت الحكومة في بيان نُشر على موقعها بأن "المملكة المتحدة ستقدم حزمة تمويل تصل إلى 242 مليون جنيه إسترليني (حوالي 309 مليون دولار أمريكي) لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة واحتياجات الطاقة وتحقيق الاستقرار في أوكرانيا".ومن المقرر أن يُعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن هذه الحزمة خلال قمة مجموعة السبع المقبلة في إيطاليا في الفترة من 13 إلى 15 يونيو.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sarabic.ae/20240518/إعلام-حزمة-المساعدات-الأمريكية-إلى-أوكرانيا-لن-تحول-الصراع-لصالح-كييف-1088970762.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا
بريطانيا, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا
بريطانيا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 309 مليون دولار
أعلنت الحكومة البريطانية عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 309 مليون دولار.
موسكو - سبوتنيك
. وأفادت الحكومة في بيان نُشر على موقعها بأن "المملكة المتحدة ستقدم حزمة تمويل تصل إلى 242 مليون جنيه إسترليني (حوالي 309 مليون دولار أمريكي) لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة واحتياجات الطاقة وتحقيق الاستقرار في أوكرانيا".
ومن المقرر أن يُعلن رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، عن هذه الحزمة خلال قمة مجموعة السبع المقبلة في إيطاليا في الفترة من 13 إلى 15 يونيو.
وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، على رأسها الولايات المتحدة ودول أوروبية أخرى
، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط 2022.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.