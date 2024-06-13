https://sarabic.ae/20240613/مجلس-الأمن-الروسي-الدول-الغربية-تخشى-نشوب-حرب-في-الفضاء-لذا-سوف-تنالها-أيضا-1089805154.html

مجلس الأمن الروسي: الدول الغربية تخشى نشوب حرب في الفضاء لذا سوف تنالها أيضا

مجلس الأمن الروسي: الدول الغربية تخشى نشوب حرب في الفضاء لذا سوف تنالها أيضا

سبوتنيك عربي

أعلن نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أنه لا ينبغي أن يكون لدى روسيا أي قواعد فيما يتعلق بالعدو، ويجب أن ينال العدو... 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T07:47+0000

2024-06-13T07:47+0000

2024-06-13T07:54+0000

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توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)

ميدفيديف

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وأضاف ميدفيدف: "ولا توجد قواعد فيما يتعلق بالعدو، سيحصلون على كل شيء بالكامل بسبب إيذاء روسيا وبأكبر قدر ممكن من الألم".واقترح ميدفيديف نقل أسلحة إلى أعداء الغرب ردا على العقوبات المفروضة على روسيا، ونقل جميع أنواع الأسلحة الممكنة إلى "أعداء العالم الغربي"، واعتبر أن الولايات المتحدة وحلفائها أعلنوا الحرب ضد روسيا دون قواعد بحسب وصفه.وشدد ميدفيديف أنه يجب الرد على العقوبات الغربية الجديدة بطريقة تلحق أكبر قدر من الضرر بتلك الدول التي فرضت قيودا.واقتبس ميدفيديف أيضًا من الكتاب المقدس: "كسر بكسر وعين بعين وسن بسن، كما فعل هكذا يفعل".يذكر أن ميدفيديف كان قد توّعد بالرد على التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، بكل الطرق المتاحة، إذا لزم الأمر.وفي وقت سابق، صرح ميدفيديف، أن شعب روسيا لديه مهمة كبيرة، وهي أن يجعل العام 2024 "عام الهزيمة النهائية للفاشية الجديدة".ميدفيديف: يتعين على شولتس الركوع على ركبتيه وطلب المغفرة من الأوكرانيين لحكمه عليهم بالإبادةالسفير الروسي لدى واشنطن: أغلب دول العالم لم تنضم للعقوبات ضد روسيا ومستعدة للتعاون مع موسكو

https://sarabic.ae/20240608/ميدفيديف-يتعين-على-شولتس-الركوع-على-ركبتيه-وطلب-المغفرة-من-الأوكرانيين-لحكمه-عليهم-بالإبادة-1089656116.html

ميدفيديف

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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2), ميدفيديف