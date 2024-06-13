مجلس الأمن الروسي: الدول الغربية تخشى نشوب حرب في الفضاء لذا سوف تنالها أيضا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة الإسرائيلية وتحذير واشنطن من حرب محدودة مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
11:03 GMT
39 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
12:40 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240613/مجلس-الأمن-الروسي-الدول-الغربية-تخشى-نشوب-حرب-في-الفضاء-لذا-سوف-تنالها-أيضا-1089805154.html
مجلس الأمن الروسي: الدول الغربية تخشى نشوب حرب في الفضاء لذا سوف تنالها أيضا
مجلس الأمن الروسي: الدول الغربية تخشى نشوب حرب في الفضاء لذا سوف تنالها أيضا
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أنه لا ينبغي أن يكون لدى روسيا أي قواعد فيما يتعلق بالعدو، ويجب أن ينال العدو... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T07:47+0000
2024-06-13T07:54+0000
أخبار أوكرانيا
روسيا
العالم
توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2)
ميدفيديف
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d2c068b6338db22e194983469ae307a8.jpg
وأضاف ميدفيدف: "ولا توجد قواعد فيما يتعلق بالعدو، سيحصلون على كل شيء بالكامل بسبب إيذاء روسيا وبأكبر قدر ممكن من الألم".واقترح ميدفيديف نقل أسلحة إلى أعداء الغرب ردا على العقوبات المفروضة على روسيا، ونقل جميع أنواع الأسلحة الممكنة إلى "أعداء العالم الغربي"، واعتبر أن الولايات المتحدة وحلفائها أعلنوا الحرب ضد روسيا دون قواعد بحسب وصفه.وشدد ميدفيديف أنه يجب الرد على العقوبات الغربية الجديدة بطريقة تلحق أكبر قدر من الضرر بتلك الدول التي فرضت قيودا.واقتبس ميدفيديف أيضًا من الكتاب المقدس: "كسر بكسر وعين بعين وسن بسن، كما فعل هكذا يفعل".يذكر أن ميدفيديف كان قد توّعد بالرد على التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، بكل الطرق المتاحة، إذا لزم الأمر.وفي وقت سابق، صرح ميدفيديف، أن شعب روسيا لديه مهمة كبيرة، وهي أن يجعل العام 2024 "عام الهزيمة النهائية للفاشية الجديدة".ميدفيديف: يتعين على شولتس الركوع على ركبتيه وطلب المغفرة من الأوكرانيين لحكمه عليهم بالإبادةالسفير الروسي لدى واشنطن: أغلب دول العالم لم تنضم للعقوبات ضد روسيا ومستعدة للتعاون مع موسكو
https://sarabic.ae/20240608/ميدفيديف-يتعين-على-شولتس-الركوع-على-ركبتيه-وطلب-المغفرة-من-الأوكرانيين-لحكمه-عليهم-بالإبادة-1089656116.html
ميدفيديف
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e33c32bfb354a974cd1545c11c83f65e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2), ميدفيديف
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, توتر العلاقات الدبلوماسية بين موسكو ومدن الغرب (2), ميدفيديف

مجلس الأمن الروسي: الدول الغربية تخشى نشوب حرب في الفضاء لذا سوف تنالها أيضا

07:47 GMT 13.06.2024 (تم التحديث: 07:54 GMT 13.06.2024)
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الانتقال إلى بنك الصورمجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أعلن نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أنه لا ينبغي أن يكون لدى روسيا أي قواعد فيما يتعلق بالعدو، ويجب أن ينال العدو العقوبة الكاملة لإيذائه روسيا.
وأضاف ميدفيدف: "ولا توجد قواعد فيما يتعلق بالعدو، سيحصلون على كل شيء بالكامل بسبب إيذاء روسيا وبأكبر قدر ممكن من الألم".
واقترح ميدفيديف نقل أسلحة إلى أعداء الغرب ردا على العقوبات المفروضة على روسيا، ونقل جميع أنواع الأسلحة الممكنة إلى "أعداء العالم الغربي"، واعتبر أن الولايات المتحدة وحلفائها أعلنوا الحرب ضد روسيا دون قواعد بحسب وصفه.
وشدد ميدفيديف أنه يجب الرد على العقوبات الغربية الجديدة بطريقة تلحق أكبر قدر من الضرر بتلك الدول التي فرضت قيودا.
وقال ميدفيديف: "هل يخشون نقل أسلحتنا إلى أعداء العالم الغربي؟ يجب أن ننقل إليهم جميع أنواع الأسلحة الممكنة، باستثناء الأسلحة النووية (في الوقت الحالي)".
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، 24 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدفيديف: يتعين على شولتس الركوع على ركبتيه وطلب المغفرة من الأوكرانيين لحكمه عليهم بالإبادة
8 يونيو, 23:00 GMT
واقتبس ميدفيديف أيضًا من الكتاب المقدس: "كسر بكسر وعين بعين وسن بسن، كما فعل هكذا يفعل".
يذكر أن ميدفيديف كان قد توّعد بالرد على التدخل في الشؤون الداخلية لروسيا، بكل الطرق المتاحة، إذا لزم الأمر.
وفي وقت سابق، صرح ميدفيديف، أن شعب روسيا لديه مهمة كبيرة، وهي أن يجعل العام 2024 "عام الهزيمة النهائية للفاشية الجديدة".
ميدفيديف: يتعين على شولتس الركوع على ركبتيه وطلب المغفرة من الأوكرانيين لحكمه عليهم بالإبادة
السفير الروسي لدى واشنطن: أغلب دول العالم لم تنضم للعقوبات ضد روسيا ومستعدة للتعاون مع موسكو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Автомобиль журналиста горит после того, как он был сбит израильским обстрелом в пограничной с Израилем деревне Альма-эш-Шааб, на юге Ливана - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف عشرات المواقع العسكرية الإسرائيلية على حدود بلاده05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала