https://sarabic.ae/20240613/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-أغلب-دول-العالم-لم-تنضم-للعقوبات-ضد-روسيا-ومستعدة-للتعاون-مع-موسكو-1089802797.html

السفير الروسي لدى واشنطن: أغلب دول العالم لم تنضم للعقوبات ضد روسيا ومستعدة للتعاون مع موسكو

السفير الروسي لدى واشنطن: أغلب دول العالم لم تنضم للعقوبات ضد روسيا ومستعدة للتعاون مع موسكو

سبوتنيك عربي

أكد السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أمس الأربعاء، أن أغلب دول العالم لم تنضم للعقوبات ضد روسيا فحسب، بل أظهرت أيضًا استعدادها لتعزيز التعاون مع... 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T03:06+0000

2024-06-13T03:06+0000

2024-06-13T03:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/04/14/1061430477_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_6e6357912a39dc4f6b83ddd6d018f96f.jpg

واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في حفل استقبال في البعثة الدبلوماسية في واشنطن بمناسبة العيد الوطني "يوم روسيا"، الذي يصادف 12 حزيران/يونيو من كل عام، إن العديد من الدول في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، والتي تشكل الأغلبية العالمية، لم تنضم إلى العقوبات ضد روسيا فحسب، بل أبدت أيضًا استعدادها لتعزيز التعاون معنا في مجموعة واسعة من القضايا.وشدد أنطونوف على أن تشكيل عالم متعدد الأقطاب عملية صعبة، لكنها تكتسب زخماً مطرداً.وأشار الدبلوماسي إلى أن روسيا والدول ذات التفكير المماثل تسعى جاهدة لاتباع سياسة مستقلة تلبي المصالح الوطنية، مؤكداً أن الهدف المشترك هو تشكيل نظام عالمي أكثر ديمقراطية وعدالة، حيث لا يوجد مكان للهيمنة.يحتفل الروس في 12 يونيو من كل عام بمناسبة "يوم روسيا"، وهو عيد وطني منذ إعلان أول مؤتمر لنواب الشعب في روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية سيادة الدولة في مثل هذا اليوم عام 1990.

https://sarabic.ae/20240613/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-روسيا-سترد-على-سياسة-المواجهة-التي-تفرضها-الولايات-المتحدة-1089802379.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم