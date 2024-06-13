السفير الروسي لدى واشنطن: أغلب دول العالم لم تنضم للعقوبات ضد روسيا ومستعدة للتعاون مع موسكو

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05:00 GMT
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كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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بلا قيود
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة الإسرائيلية وتحذير واشنطن من حرب محدودة مع لبنان
17:03 GMT
59 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
146 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:16 GMT
30 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
08:46 GMT
14 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
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صدى الحياة
القوة الناعمة في الحروب والنزاعات... بين ازدواجية المعايير والتضليل الإعلامي
09:31 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
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مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
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مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
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19 د
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Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240613/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-أغلب-دول-العالم-لم-تنضم-للعقوبات-ضد-روسيا-ومستعدة-للتعاون-مع-موسكو-1089802797.html
السفير الروسي لدى واشنطن: أغلب دول العالم لم تنضم للعقوبات ضد روسيا ومستعدة للتعاون مع موسكو
السفير الروسي لدى واشنطن: أغلب دول العالم لم تنضم للعقوبات ضد روسيا ومستعدة للتعاون مع موسكو
سبوتنيك عربي
أكد السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أمس الأربعاء، أن أغلب دول العالم لم تنضم للعقوبات ضد روسيا فحسب، بل أظهرت أيضًا استعدادها لتعزيز التعاون مع... 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T03:06+0000
2024-06-13T03:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في حفل استقبال في البعثة الدبلوماسية في واشنطن بمناسبة العيد الوطني "يوم روسيا"، الذي يصادف 12 حزيران/يونيو من كل عام، إن العديد من الدول في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، والتي تشكل الأغلبية العالمية، لم تنضم إلى العقوبات ضد روسيا فحسب، بل أبدت أيضًا استعدادها لتعزيز التعاون معنا في مجموعة واسعة من القضايا.وشدد أنطونوف على أن تشكيل عالم متعدد الأقطاب عملية صعبة، لكنها تكتسب زخماً مطرداً.وأشار الدبلوماسي إلى أن روسيا والدول ذات التفكير المماثل تسعى جاهدة لاتباع سياسة مستقلة تلبي المصالح الوطنية، مؤكداً أن الهدف المشترك هو تشكيل نظام عالمي أكثر ديمقراطية وعدالة، حيث لا يوجد مكان للهيمنة.يحتفل الروس في 12 يونيو من كل عام بمناسبة "يوم روسيا"، وهو عيد وطني منذ إعلان أول مؤتمر لنواب الشعب في روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية سيادة الدولة في مثل هذا اليوم عام 1990.
https://sarabic.ae/20240613/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-روسيا-سترد-على-سياسة-المواجهة-التي-تفرضها-الولايات-المتحدة-1089802379.html
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روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
روسيا, سلاح روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

السفير الروسي لدى واشنطن: أغلب دول العالم لم تنضم للعقوبات ضد روسيا ومستعدة للتعاون مع موسكو

03:06 GMT 13.06.2024 (تم التحديث: 03:07 GMT 13.06.2024)
© Sputnik . WASIM SULIMANمتحف التاريخ المطل على الساحة الحمراء بجانب الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 20.04.2022
متحف التاريخ المطل على الساحة الحمراء بجانب الكرملين في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 20.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© Sputnik . WASIM SULIMAN
تابعنا عبر
أكد السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، أمس الأربعاء، أن أغلب دول العالم لم تنضم للعقوبات ضد روسيا فحسب، بل أظهرت أيضًا استعدادها لتعزيز التعاون مع موسكو.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في حفل استقبال في البعثة الدبلوماسية في واشنطن بمناسبة العيد الوطني "يوم روسيا"، الذي يصادف 12 حزيران/يونيو من كل عام، إن العديد من الدول في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، والتي تشكل الأغلبية العالمية، لم تنضم إلى العقوبات ضد روسيا فحسب، بل أبدت أيضًا استعدادها لتعزيز التعاون معنا في مجموعة واسعة من القضايا.
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
السفير الروسي لدى واشنطن: روسيا سترد على سياسة المواجهة التي تفرضها الولايات المتحدة
01:28 GMT
وشدد أنطونوف على أن تشكيل عالم متعدد الأقطاب عملية صعبة، لكنها تكتسب زخماً مطرداً.
وأشار الدبلوماسي إلى أن روسيا والدول ذات التفكير المماثل تسعى جاهدة لاتباع سياسة مستقلة تلبي المصالح الوطنية، مؤكداً أن الهدف المشترك هو تشكيل نظام عالمي أكثر ديمقراطية وعدالة، حيث لا يوجد مكان للهيمنة.
يحتفل الروس في 12 يونيو من كل عام بمناسبة "يوم روسيا"، وهو عيد وطني منذ إعلان أول مؤتمر لنواب الشعب في روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية سيادة الدولة في مثل هذا اليوم عام 1990.
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Силы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان.. فيديو وصورأمس, 21:15 GMT
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