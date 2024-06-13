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هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
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كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
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لقاء سبوتنيك
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البرنامج المسائي - إعادة
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146 د
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05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
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https://sarabic.ae/20240613/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-روسيا-سترد-على-سياسة-المواجهة-التي-تفرضها-الولايات-المتحدة-1089802379.html
السفير الروسي لدى واشنطن: روسيا سترد على سياسة المواجهة التي تفرضها الولايات المتحدة
السفير الروسي لدى واشنطن: روسيا سترد على سياسة المواجهة التي تفرضها الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، بأن روسيا سترد رداً مناسباً وحاسماً على السياسة التي تسعى الولايات المتحدة لفرضها عليها. 13.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-13T01:28+0000
2024-06-13T01:28+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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واشنطن - سبوتنيك. وخلال حفل استقبال في السفارة بمناسبة "يوم روسيا"، قال أنطونوف إن "الإدارة الأميركية هنأت الشعب الروسي بإعلان حزمة العقوبات الأخيرة، ونحن لن نفرض أنفسنا كشركاء. روسيا مستعدة للحوار الصادق والمتكافئ عندما يكون الأمريكيون مستعدين لذلك".وأضاف السفير الروسي أن "سنقدم رداً مناسباً وحاسماً على هذه السياسة المفروضة علينا".وبحسب أنطونوف، "تعتقد السلطات الأمريكية لا يزال أنها قادرة على حل المشاكل العالمية بمفردها، في حين تتزايد التهديدات مثل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية والجرائم الإلكترونية والأوبئة وغيرها".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس، الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بروسيا، تشمل 33 شخصاً و327 كياناً و7 سفن.منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، فرضت دول غربية عديدة عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وقدمت دعماً مالياً وعسكرياً إلى نظام كييف.تسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي المقدم لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.يحتفل الروس في 12 يونيو من كل عام بمناسبة "يوم روسيا"، وهو عيد وطني يرجع إلى إعلان سيادة الدولة الروسية الاتحادية الاشتراكية السوفياتية عام 1990.
https://sarabic.ae/20240612/سفير-روسيا-في-واشنطن-روسيا-لا-تهدد-أحدا-ومحاولات-عزلها-باءت-بالفشل-1089801346.html
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الولايات المتحدة الأمريكية

السفير الروسي لدى واشنطن: روسيا سترد على سياسة المواجهة التي تفرضها الولايات المتحدة

01:28 GMT 13.06.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف
السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
/
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تابعنا عبر
صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، بأن روسيا سترد رداً مناسباً وحاسماً على السياسة التي تسعى الولايات المتحدة لفرضها عليها.
واشنطن - سبوتنيك. وخلال حفل استقبال في السفارة بمناسبة "يوم روسيا"، قال أنطونوف إن "الإدارة الأميركية هنأت الشعب الروسي بإعلان حزمة العقوبات الأخيرة، ونحن لن نفرض أنفسنا كشركاء. روسيا مستعدة للحوار الصادق والمتكافئ عندما يكون الأمريكيون مستعدين لذلك".
وأضاف السفير الروسي أن "سنقدم رداً مناسباً وحاسماً على هذه السياسة المفروضة علينا".
نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
سفير روسيا في واشنطن: موسكو لا تهدد أحدا ومحاولات عزلها باءت بالفشل
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وبحسب أنطونوف، "تعتقد السلطات الأمريكية لا يزال أنها قادرة على حل المشاكل العالمية بمفردها، في حين تتزايد التهديدات مثل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية والجرائم الإلكترونية والأوبئة وغيرها".
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس، الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بروسيا، تشمل 33 شخصاً و327 كياناً و7 سفن.
منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، فرضت دول غربية عديدة عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وقدمت دعماً مالياً وعسكرياً إلى نظام كييف.
تسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي المقدم لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
يحتفل الروس في 12 يونيو من كل عام بمناسبة "يوم روسيا"، وهو عيد وطني يرجع إلى إعلان سيادة الدولة الروسية الاتحادية الاشتراكية السوفياتية عام 1990.
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