https://sarabic.ae/20240613/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-روسيا-سترد-على-سياسة-المواجهة-التي-تفرضها-الولايات-المتحدة-1089802379.html

السفير الروسي لدى واشنطن: روسيا سترد على سياسة المواجهة التي تفرضها الولايات المتحدة

السفير الروسي لدى واشنطن: روسيا سترد على سياسة المواجهة التي تفرضها الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

صرح السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، بأن روسيا سترد رداً مناسباً وحاسماً على السياسة التي تسعى الولايات المتحدة لفرضها عليها. 13.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-13T01:28+0000

2024-06-13T01:28+0000

2024-06-13T01:28+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

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واشنطن - سبوتنيك. وخلال حفل استقبال في السفارة بمناسبة "يوم روسيا"، قال أنطونوف إن "الإدارة الأميركية هنأت الشعب الروسي بإعلان حزمة العقوبات الأخيرة، ونحن لن نفرض أنفسنا كشركاء. روسيا مستعدة للحوار الصادق والمتكافئ عندما يكون الأمريكيون مستعدين لذلك".وأضاف السفير الروسي أن "سنقدم رداً مناسباً وحاسماً على هذه السياسة المفروضة علينا".وبحسب أنطونوف، "تعتقد السلطات الأمريكية لا يزال أنها قادرة على حل المشاكل العالمية بمفردها، في حين تتزايد التهديدات مثل الإرهاب وانتشار الأسلحة النووية والجرائم الإلكترونية والأوبئة وغيرها".وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس، الأربعاء، فرض حزمة جديدة من العقوبات المرتبطة بروسيا، تشمل 33 شخصاً و327 كياناً و7 سفن.منذ بداية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022، فرضت دول غربية عديدة عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وقدمت دعماً مالياً وعسكرياً إلى نظام كييف.تسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي المقدم لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.يحتفل الروس في 12 يونيو من كل عام بمناسبة "يوم روسيا"، وهو عيد وطني يرجع إلى إعلان سيادة الدولة الروسية الاتحادية الاشتراكية السوفياتية عام 1990.

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