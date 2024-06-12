https://sarabic.ae/20240612/سفير-روسيا-في-واشنطن-روسيا-لا-تهدد-أحدا-ومحاولات-عزلها-باءت-بالفشل-1089801346.html
سفير روسيا في واشنطن: موسكو لا تهدد أحدا ومحاولات عزلها باءت بالفشل
سفير روسيا في واشنطن: موسكو لا تهدد أحدا ومحاولات عزلها باءت بالفشل
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، أمس الأربعاء، بأن روسيا لا تهدد أحدا، وإن محاولات الدول المعادية لتحقيق عزلتها الدولية باءت بالفشل. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T22:57+0000
2024-06-12T22:57+0000
2024-06-12T22:58+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في حفل استقبال في البعثة الدبلوماسية في واشنطن بمناسبة العيد الوطني "يوم روسيا"، الذي يصادف 12 حزيران/يونيو من كل عام، إن "الاتحاد الروسي يتطور كدولة محبة للسلام، ونحن لا نهدد أحدا، ومع ذلك، فقد ناضلنا وسنناضل ضد الاستعمار الجديد، وضد تقسيم المجتمع الدولي إلى مختاري الله ومنبوذيه، و"الحديقة المزهرة" "و"الغابة "، ومحاولات الأقلية الغربية لقمع الدول الصغيرة والشابة"، مشيرا إلى أن "محاولة خصوم روسيا لتحقيق عزلتها الدولية باءت بالفشل".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sarabic.ae/20240610/الكرملين-روسيا-لا-تتدخل-في-شؤون-الدول-الأخرى-خلافا-للافتراءات-الغربية-1089702903.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
سفير روسيا في واشنطن: موسكو لا تهدد أحدا ومحاولات عزلها باءت بالفشل
22:57 GMT 12.06.2024 (تم التحديث: 22:58 GMT 12.06.2024)
صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، أمس الأربعاء، بأن روسيا لا تهدد أحدا، وإن محاولات الدول المعادية لتحقيق عزلتها الدولية باءت بالفشل.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال أنطونوف في حفل استقبال في البعثة الدبلوماسية في واشنطن بمناسبة العيد الوطني "يوم روسيا"، الذي يصادف 12 حزيران/يونيو من كل عام، إن "الاتحاد الروسي يتطور كدولة محبة للسلام، ونحن لا نهدد أحدا، ومع ذلك، فقد ناضلنا وسنناضل ضد الاستعمار الجديد، وضد تقسيم المجتمع الدولي إلى مختاري الله ومنبوذيه، و"الحديقة المزهرة" "و"الغابة "، ومحاولات الأقلية الغربية لقمع الدول الصغيرة والشابة"، مشيرا إلى أن "محاولة خصوم روسيا لتحقيق عزلتها الدولية باءت بالفشل".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.