سفير روسيا في واشنطن: موسكو لا تهدد أحدا ومحاولات عزلها باءت بالفشل

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البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
08:17 GMT
34 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
08:51 GMT
9 د
كواليس السينما
السينما وتوثيق الحروب
09:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: بناء القاعدة الروسية في البحر الأحمر سيعزز نفوذ روسيا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
11:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
11:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: قرار مجلس الأمن حول غزة يأتي كتتويج لجهود الوسطاء
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
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البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
كيف يتحدى كربون فَجْر الكون فهمنا لظهور الحياة؟
08:18 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
من الملعب
كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم تنطلق في ألمانيا
09:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
هل يضع قرار مجلس الأمن نهاية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة؟
09:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
10:03 GMT
35 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:38 GMT
22 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:03 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:24 GMT
36 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبيرة: نحتاج للتعاون مع روسيا في مجال التعليم بكل المناطق المصرية
16:03 GMT
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لقاء سبوتنيك
سيطرة اليمين المتطرف على الحكومة الإسرائيلية وتحذير واشنطن من حرب محدودة مع لبنان
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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https://sarabic.ae/20240612/سفير-روسيا-في-واشنطن-روسيا-لا-تهدد-أحدا-ومحاولات-عزلها-باءت-بالفشل-1089801346.html
سفير روسيا في واشنطن: موسكو لا تهدد أحدا ومحاولات عزلها باءت بالفشل
سفير روسيا في واشنطن: موسكو لا تهدد أحدا ومحاولات عزلها باءت بالفشل
سبوتنيك عربي
صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، أمس الأربعاء، بأن روسيا لا تهدد أحدا، وإن محاولات الدول المعادية لتحقيق عزلتها الدولية باءت بالفشل. 12.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-12T22:57+0000
2024-06-12T22:58+0000
روسيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في حفل استقبال في البعثة الدبلوماسية في واشنطن بمناسبة العيد الوطني "يوم روسيا"، الذي يصادف 12 حزيران/يونيو من كل عام، إن "الاتحاد الروسي يتطور كدولة محبة للسلام، ونحن لا نهدد أحدا، ومع ذلك، فقد ناضلنا وسنناضل ضد الاستعمار الجديد، وضد تقسيم المجتمع الدولي إلى مختاري الله ومنبوذيه، و"الحديقة المزهرة" "و"الغابة "، ومحاولات الأقلية الغربية لقمع الدول الصغيرة والشابة"، مشيرا إلى أن "محاولة خصوم روسيا لتحقيق عزلتها الدولية باءت بالفشل".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sarabic.ae/20240610/الكرملين-روسيا-لا-تتدخل-في-شؤون-الدول-الأخرى-خلافا-للافتراءات-الغربية-1089702903.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

سفير روسيا في واشنطن: موسكو لا تهدد أحدا ومحاولات عزلها باءت بالفشل

22:57 GMT 12.06.2024 (تم التحديث: 22:58 GMT 12.06.2024)
© Sputnik . Vladimir Pesna / الانتقال إلى بنك الصورنائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف
نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2024
© Sputnik . Vladimir Pesna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، أمس الأربعاء، بأن روسيا لا تهدد أحدا، وإن محاولات الدول المعادية لتحقيق عزلتها الدولية باءت بالفشل.
واشنطن - سبوتنيك. وقال أنطونوف في حفل استقبال في البعثة الدبلوماسية في واشنطن بمناسبة العيد الوطني "يوم روسيا"، الذي يصادف 12 حزيران/يونيو من كل عام، إن "الاتحاد الروسي يتطور كدولة محبة للسلام، ونحن لا نهدد أحدا، ومع ذلك، فقد ناضلنا وسنناضل ضد الاستعمار الجديد، وضد تقسيم المجتمع الدولي إلى مختاري الله ومنبوذيه، و"الحديقة المزهرة" "و"الغابة "، ومحاولات الأقلية الغربية لقمع الدول الصغيرة والشابة"، مشيرا إلى أن "محاولة خصوم روسيا لتحقيق عزلتها الدولية باءت بالفشل".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
الكرملين: روسيا لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى خلافا للافتراءات الغربية
10 يونيو, 10:58 GMT
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Силы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات جوية على جنوب لبنان.. فيديو وصور21:15 GMT
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