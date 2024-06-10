https://sarabic.ae/20240610/الكرملين-روسيا-لا-تتدخل-في-شؤون-الدول-الأخرى-خلافا-للافتراءات-الغربية-1089702903.html
الكرملين: روسيا لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى خلافا للافتراءات الغربية
الكرملين: روسيا لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى خلافا للافتراءات الغربية
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتبر قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد... 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T10:58+0000
2024-06-10T10:58+0000
2024-06-10T10:58+0000
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وقال بيسكوف: "هذا شأن داخلي للجمهورية الفرنسية... إذا كنت أتذكر بشكل صحيح فهذا ليس بدعة، في التقنيات السياسية للجمهورية الفرنسية. وقبل ماكرون، فعل أسلافه ذلك مرارا وتكرارا، وقاموا بنفس التحركات المماثلة. لذلك، سنراقب ذلك بعناية، خاصة مع الأخذ في الاعتبار الموقف غير الودي للغاية وحتى العدائي للقيادة الفرنسية تجاه بلدنا".وفي وقت سابق، وجه ماكرون، على خلفية النتائج الأولية المنخفضة لحزب النهضة الذي يتزعمه في انتخابات البرلمان الأوروبي، رسالة فيديو للفرنسيين، أعلن فيها قرار حل الجمعية الوطنية في البلاد والدعوة إلى برلمان مبكر، ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى منها في 30 يونيو/حزيران الجاري.ودعا السياسي الأحزاب الأخرى إلى الاتحاد واستغلال الوقت المتبقي قبل الانتخابات حتى يتمكن الفرنسيون من إظهار موقفهم من هذه القضايا المهمة.ماكرون يعلن حل البرلمان الفرنسيلوبان بعد حل ماكرون للبرلمان: مستعدون لتولي السلطة
https://sarabic.ae/20240526/إعلام-ماكرون-يواجه-كارثة-حقيقية-وإمبراطورية-فرنسا-إلى-انهيار-كامل-1089212833.html
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العالم, أخبار فرنسا , روسيا, البرلمان الأوروبي
العالم, أخبار فرنسا , روسيا, البرلمان الأوروبي
الكرملين: روسيا لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى خلافا للافتراءات الغربية
أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تعتبر قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الدعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، بعد انتخابات البرلمان الأوروبي شأنا داخليا يخص فرنسا.
وقال بيسكوف: "هذا شأن داخلي للجمهورية الفرنسية... إذا كنت أتذكر بشكل صحيح فهذا ليس بدعة، في التقنيات السياسية للجمهورية الفرنسية. وقبل ماكرون، فعل أسلافه ذلك مرارا وتكرارا، وقاموا بنفس التحركات المماثلة. لذلك، سنراقب ذلك بعناية، خاصة مع الأخذ في الاعتبار الموقف غير الودي للغاية وحتى العدائي للقيادة الفرنسية تجاه بلدنا".
وفي وقت سابق، وجه ماكرون، على خلفية النتائج الأولية المنخفضة لحزب النهضة
الذي يتزعمه في انتخابات البرلمان الأوروبي، رسالة فيديو للفرنسيين، أعلن فيها قرار حل الجمعية الوطنية في البلاد والدعوة إلى برلمان مبكر، ومن المقرر أن تجرى الجولة الأولى منها في 30 يونيو/حزيران الجاري.
وفي وقت سابق، صرح زعيم حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو، أن الأحزاب الفرنسية بحاجة إلى الاتحاد في كتلة واحدة في الانتخابات البرلمانية الجديدة.
ودعا السياسي الأحزاب الأخرى إلى الاتحاد واستغلال الوقت المتبقي قبل الانتخابات حتى يتمكن الفرنسيون من إظهار موقفهم من هذه القضايا المهمة.