https://sarabic.ae/20240610/تجنبا-للحرب-سياسي-فرنسي-يدعو-إلى-الوحدة-ضد-ماكرون-1089688787.html
"تجنبا للحرب".. سياسي فرنسي يدعو إلى الوحدة ضد ماكرون
"تجنبا للحرب".. سياسي فرنسي يدعو إلى الوحدة ضد ماكرون
سبوتنيك عربي
صرح زعيم حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو، أن الأحزاب الفرنسية بحاجة إلى الاتحاد في كتلة واحدة في الانتخابات البرلمانية الجديدة. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T05:23+0000
2024-06-10T05:23+0000
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وقال فيليبو على منصة "إكس": "لقد أعلن ماكرون عن حل الجمعية الوطنية ولكنه يريد إنهاء كل النقاشات حول الأسس الموضوعية من خلال تحديد موعد للتصويت في غضون ثلاثة أسابيع فقط!"، مضيفا:ودعا السياسي الأحزاب الأخرى إلى الاتحاد واستغلال الوقت المتبقي قبل الانتخابات حتى يتمكن الفرنسيون من إظهار موقفهم من هذه القضايا المهمة.وأضاف فيليبو أن "الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي من خلال كتلة سيادية في الانتخابات".ماكرون يعلن حل البرلمان الفرنسيووجه رئيس البلاد، على خلفية النتائج الأولية المنخفضة لحزبه، رسالة مصورة للفرنسيين أعلن فيها قرار حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة تجرى الجولة الأولى منها في 30 يونيو/ حزيران.سياسي فرنسي: ماكرون يقود بلادنا إلى حرب انتحارية مع روسياوفي وقت سابق من اليوم، قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، عبر قناة "تلغرام"، إن خسارة حزب "النهضة" الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في انتخابات البرلمان الأوروبي، كانت بمثابة فشل لماكرون نفسه وسياساته.
https://sarabic.ae/20240609/بايدن-يعلن-التوصل-إلى-اتفاق-مع-ماكرون-بشأن-الأصول-الروسية-1089675684.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , العالم
"تجنبا للحرب".. سياسي فرنسي يدعو إلى الوحدة ضد ماكرون
05:23 GMT 10.06.2024 (تم التحديث: 05:26 GMT 10.06.2024)
صرح زعيم حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو، أن الأحزاب الفرنسية بحاجة إلى الاتحاد في كتلة واحدة في الانتخابات البرلمانية الجديدة.
وقال فيليبو على منصة "إكس": "لقد أعلن ماكرون عن حل الجمعية الوطنية ولكنه يريد إنهاء كل النقاشات حول الأسس الموضوعية من خلال تحديد موعد للتصويت في غضون ثلاثة أسابيع فقط!"، مضيفا:
"إن الحرب العالمية الثالثة وتحول الاتحاد الأوروبي إلى دولة هي مواضيع تستحق نقاشًا حقيقيًا بالنسبة للفرنسيين".
ودعا السياسي الأحزاب الأخرى إلى الاتحاد واستغلال الوقت المتبقي قبل الانتخابات حتى يتمكن الفرنسيون من إظهار موقفهم من هذه القضايا المهمة.
وأضاف فيليبو أن "الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي من خلال كتلة سيادية في الانتخابات".
وفي وقت سابق، ذكرت قناة "BFMTV"، أن حزب التجمع الوطني اليميني فاز مبدئيا في انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا، حيث حصل على 32 في المئة من الأصوات، فيما حصل حزب النهضة بزعامة إيمانويل ماكرون على المركز الثاني بنسبة 15.4%.
ووجه رئيس البلاد، على خلفية النتائج الأولية المنخفضة لحزبه، رسالة مصورة للفرنسيين أعلن فيها قرار حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة تجرى الجولة الأولى منها في 30 يونيو/ حزيران.
وفي وقت سابق من اليوم، قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، عبر قناة "تلغرام"، إن خسارة حزب "النهضة" الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في انتخابات البرلمان الأوروبي، كانت بمثابة فشل لماكرون نفسه وسياساته.