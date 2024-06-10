"تجنبا للحرب".. سياسي فرنسي يدعو إلى الوحدة ضد ماكرون

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
08:19 GMT
23 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
08:41 GMT
19 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
من الملعب
ريال مدريد يتوّج بدوري أبطال أوروبا ويعزز رقمه القياسي
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد إدراج الجيش الإسرائيلي على "القائمة السوداء" لمنتهكي حقوق الأطفال؟
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا تحتفل بالذكرى الـ 225 لميلاد شاعرها العظيم ألكسندر بوشكين
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ليس مستبعدا أن تدخل إيران بشكل مباشر في أي حروب قد تنشأ في المنطقة
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
الولايات المتحدة متهمة بالمشاركة في مجزرة النصيرات، الرئيس الفلسطيني يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
08:18 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:39 GMT
11 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
08:50 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:26 GMT
6 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
روسيا وأفريقيا نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية
10:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
10:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: القوات الإسرائيلية تقوم بقتل الأطفال كنوع من الإبادة الجماعية للفلسطينيين
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240610/تجنبا-للحرب-سياسي-فرنسي-يدعو-إلى-الوحدة-ضد-ماكرون-1089688787.html
"تجنبا للحرب".. سياسي فرنسي يدعو إلى الوحدة ضد ماكرون
"تجنبا للحرب".. سياسي فرنسي يدعو إلى الوحدة ضد ماكرون
سبوتنيك عربي
صرح زعيم حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو، أن الأحزاب الفرنسية بحاجة إلى الاتحاد في كتلة واحدة في الانتخابات البرلمانية الجديدة. 10.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-10T05:23+0000
2024-06-10T05:26+0000
أخبار فرنسا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1c/1089294127_0:0:1214:684_1920x0_80_0_0_8ba9db5ac9627c1151eea9850d451302.jpg
وقال فيليبو على منصة "إكس": "لقد أعلن ماكرون عن حل الجمعية الوطنية ولكنه يريد إنهاء كل النقاشات حول الأسس الموضوعية من خلال تحديد موعد للتصويت في غضون ثلاثة أسابيع فقط!"، مضيفا:ودعا السياسي الأحزاب الأخرى إلى الاتحاد واستغلال الوقت المتبقي قبل الانتخابات حتى يتمكن الفرنسيون من إظهار موقفهم من هذه القضايا المهمة.وأضاف فيليبو أن "الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي من خلال كتلة سيادية في الانتخابات".ماكرون يعلن حل البرلمان الفرنسيووجه رئيس البلاد، على خلفية النتائج الأولية المنخفضة لحزبه، رسالة مصورة للفرنسيين أعلن فيها قرار حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة تجرى الجولة الأولى منها في 30 يونيو/ حزيران.سياسي فرنسي: ماكرون يقود بلادنا إلى حرب انتحارية مع روسياوفي وقت سابق من اليوم، قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، عبر قناة "تلغرام"، إن خسارة حزب "النهضة" الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في انتخابات البرلمان الأوروبي، كانت بمثابة فشل لماكرون نفسه وسياساته.
https://sarabic.ae/20240609/بايدن-يعلن-التوصل-إلى-اتفاق-مع-ماكرون-بشأن-الأصول-الروسية-1089675684.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/1c/1089294127_105:0:1214:832_1920x0_80_0_0_ec2792902a0299f7cd597ff31e136f80.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار فرنسا , العالم
أخبار فرنسا , العالم

"تجنبا للحرب".. سياسي فرنسي يدعو إلى الوحدة ضد ماكرون

05:23 GMT 10.06.2024 (تم التحديث: 05:26 GMT 10.06.2024)
© AFP 2023 / ODD ANDERSENالرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.06.2024
© AFP 2023 / ODD ANDERSEN
تابعنا عبر
صرح زعيم حزب الوطنيين، فلوريان فيليبو، أن الأحزاب الفرنسية بحاجة إلى الاتحاد في كتلة واحدة في الانتخابات البرلمانية الجديدة.
وقال فيليبو على منصة "إكس": "لقد أعلن ماكرون عن حل الجمعية الوطنية ولكنه يريد إنهاء كل النقاشات حول الأسس الموضوعية من خلال تحديد موعد للتصويت في غضون ثلاثة أسابيع فقط!"، مضيفا:

"إن الحرب العالمية الثالثة وتحول الاتحاد الأوروبي إلى دولة هي مواضيع تستحق نقاشًا حقيقيًا بالنسبة للفرنسيين".

ودعا السياسي الأحزاب الأخرى إلى الاتحاد واستغلال الوقت المتبقي قبل الانتخابات حتى يتمكن الفرنسيون من إظهار موقفهم من هذه القضايا المهمة.
وأضاف فيليبو أن "الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي من خلال كتلة سيادية في الانتخابات".
ماكرون يعلن حل البرلمان الفرنسي
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
بايدن يعلن التوصل إلى اتفاق مع ماكرون بشأن الأصول الروسية
أمس, 15:25 GMT

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "BFMTV"، أن حزب التجمع الوطني اليميني فاز مبدئيا في انتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا، حيث حصل على 32 في المئة من الأصوات، فيما حصل حزب النهضة بزعامة إيمانويل ماكرون على المركز الثاني بنسبة 15.4%.

ووجه رئيس البلاد، على خلفية النتائج الأولية المنخفضة لحزبه، رسالة مصورة للفرنسيين أعلن فيها قرار حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات نيابية مبكرة تجرى الجولة الأولى منها في 30 يونيو/ حزيران.
سياسي فرنسي: ماكرون يقود بلادنا إلى حرب انتحارية مع روسيا
وفي وقت سابق من اليوم، قال السيناتور الروسي أليكسي بوشكوف، عبر قناة "تلغرام"، إن خسارة حزب "النهضة" الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في انتخابات البرلمان الأوروبي، كانت بمثابة فشل لماكرون نفسه وسياساته.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بلينكن يبدأ من إسرائيل جولته الإقليمية لبحث وقف إطلاق النار06:10 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. واشنطن: ندعم تحرير المحتجزين بتفاوض أو وسائل أخرىأمس, 20:23 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала