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بايدن يعلن التوصل إلى اتفاق مع ماكرون بشأن الأصول الروسية
بايدن يعلن التوصل إلى اتفاق مع ماكرون بشأن الأصول الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لنقلها إلى كييف. 09.06.2024, سبوتنيك عربي
2024-06-09T15:25+0000
2024-06-09T15:25+0000
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وذكرت وسائل إعلام غربية في بيان أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال، اليوم الأحد، إنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن الولايات المتحدة تضغط على دول مجموعة السبع لتحويل قرض إلى أوكرانيا، والذي تقترح سداده باستخدام الدخل المستقبلي من الأصول الروسية المجمدة في الغرب، والتي يقع معظمها في أوروبا.وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.وحتى وقت قريب، كان الاتحاد الأوروبي يناقش سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية إعادة إعمار أوكرانيا فقط.وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا قد يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع" والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.وذكر الكرملين في وقت سابق، أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بـ"السرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.سيناتور أمريكي: التهديدات بالاستيلاء على الأصول الروسية تقلل من"شهية" تمويل الديون الخارجية لواشنطنإعلام أمريكي: واشنطن تخسر "الحرب العالمية الثالثة الأيديولوجية" أمام روسيا والصين
https://sarabic.ae/20240605/مجموعة-السبع-تعتزم-دعم-أوكرانيا-من-أموال-الأصول-الروسية-المجمدة-1089522091.html
https://sarabic.ae/20240528/البيت-الأبيض-لا-إجماع-بين-دول-مجموعة-السبع-حول-استخدام-الأصول-الروسية-المجمدة-1089293461.html
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روسيا, أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن

بايدن يعلن التوصل إلى اتفاق مع ماكرون بشأن الأصول الروسية

15:25 GMT 09.06.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEBالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2024
© AFP 2023 / SAUL LOEB
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أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لنقلها إلى كييف.
وذكرت وسائل إعلام غربية في بيان أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال، اليوم الأحد، إنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت السلطات الأمريكية ووسائل الإعلام الغربية أن استخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة لسداد القرض الذي يمكن أن تمنحه الولايات المتحدة لأوكرانيا هو قيد المناقشة حاليًا.

ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن الولايات المتحدة تضغط على دول مجموعة السبع لتحويل قرض إلى أوكرانيا، والذي تقترح سداده باستخدام الدخل المستقبلي من الأصول الروسية المجمدة في الغرب، والتي يقع معظمها في أوروبا.
مقاتلات هجومية سو-25 في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2024
مجموعة السبع تعتزم دعم أوكرانيا من أموال الأصول الروسية المجمدة
5 يونيو, 05:27 GMT
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.
ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وحتى وقت قريب، كان الاتحاد الأوروبي يناقش سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية إعادة إعمار أوكرانيا فقط.
وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا قد يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع" والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
البيت الأبيض: لا إجماع بين دول مجموعة السبع حول استخدام الأصول الروسية المجمدة
28 مايو, 18:54 GMT
وذكر الكرملين في وقت سابق، أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بـ"السرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.
سيناتور أمريكي: التهديدات بالاستيلاء على الأصول الروسية تقلل من"شهية" تمويل الديون الخارجية لواشنطن
إعلام أمريكي: واشنطن تخسر "الحرب العالمية الثالثة الأيديولوجية" أمام روسيا والصين
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