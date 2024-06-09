https://sarabic.ae/20240609/بايدن-يعلن-التوصل-إلى-اتفاق-مع-ماكرون-بشأن-الأصول-الروسية-1089675684.html

بايدن يعلن التوصل إلى اتفاق مع ماكرون بشأن الأصول الروسية

بايدن يعلن التوصل إلى اتفاق مع ماكرون بشأن الأصول الروسية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه توصل إلى اتفاق مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لنقلها إلى كييف. 09.06.2024, سبوتنيك عربي

2024-06-09T15:25+0000

2024-06-09T15:25+0000

2024-06-09T15:25+0000

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وذكرت وسائل إعلام غربية في بيان أن الرئيس الأميركي جو بايدن قال، اليوم الأحد، إنه توصل إلى اتفاق مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستخدام أرباح الأصول الروسية المجمدة لمساعدة أوكرانيا.ووفقا لصحيفة "فايننشال تايمز"، فإن الولايات المتحدة تضغط على دول مجموعة السبع لتحويل قرض إلى أوكرانيا، والذي تقترح سداده باستخدام الدخل المستقبلي من الأصول الروسية المجمدة في الغرب، والتي يقع معظمها في أوروبا.وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.وحتى وقت قريب، كان الاتحاد الأوروبي يناقش سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية إعادة إعمار أوكرانيا فقط.وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا قد يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع" والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.وذكر الكرملين في وقت سابق، أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بـ"السرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.سيناتور أمريكي: التهديدات بالاستيلاء على الأصول الروسية تقلل من"شهية" تمويل الديون الخارجية لواشنطنإعلام أمريكي: واشنطن تخسر "الحرب العالمية الثالثة الأيديولوجية" أمام روسيا والصين

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