https://sarabic.ae/20240521/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-استخدام-واردات-الأصول-الروسية-المجمدة-لمحاولة-منع-انهيار-نظام-كييف-1089062711.html

الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام واردات الأصول الروسية المجمدة لمحاولة منع انهيار نظام كييف

الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام واردات الأصول الروسية المجمدة لمحاولة منع انهيار نظام كييف

سبوتنيك عربي

صرح وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، بأن "الاتحاد الأوروبي وافق على استخدام الدخل من الأصول الروسية لدعم القوات المسلحة الأوكرانية". 21.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-21T11:37+0000

2024-05-21T11:37+0000

2024-05-21T11:37+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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وأضاف ليبافسكي، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد وافقنا في الاتحاد الأوروبي على استخدام عائدات الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لمساعدة أوكرانيا. ما يصل إلى ثلاثة مليارات يورو هذا العام وحده، سيذهب 90 بالمئة منها إلى الجيش الأوكراني".وصرّحت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، يوم 16 مايو/ أيار الجاري، بأن الخطط الغربية لاستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، إما عن طريق مصادرة الأموال بشكل مباشر أو استخدام العائدات منها، قد تؤدي إلى تقويض النظام النقدي العالمي.وقالت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي عندما سألتها وكالة "سبوتنيك" عن خطط الغرب لاستخدام الأصول المجمدة: "من المهم بالنسبة للصندوق أن يكون لأي إجراءات يتم اتخاذها أساس قانوني كاف وألا تقوض عمل النظام النقدي الدولي".وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.

https://sarabic.ae/20240423/مجلس-الفيدرالية-مصادرة-الأصول-الروسية-المجمدة-تدمر-الاقتصاد-العالمي-1088206639.html

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