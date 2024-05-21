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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240521/الاتحاد-الأوروبي-يوافق-على-استخدام-واردات-الأصول-الروسية-المجمدة-لمحاولة-منع-انهيار-نظام-كييف-1089062711.html
الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام واردات الأصول الروسية المجمدة لمحاولة منع انهيار نظام كييف
الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام واردات الأصول الروسية المجمدة لمحاولة منع انهيار نظام كييف
سبوتنيك عربي
صرح وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، بأن "الاتحاد الأوروبي وافق على استخدام الدخل من الأصول الروسية لدعم القوات المسلحة الأوكرانية". 21.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-21T11:37+0000
2024-05-21T11:37+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
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وأضاف ليبافسكي، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد وافقنا في الاتحاد الأوروبي على استخدام عائدات الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لمساعدة أوكرانيا. ما يصل إلى ثلاثة مليارات يورو هذا العام وحده، سيذهب 90 بالمئة منها إلى الجيش الأوكراني".وصرّحت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، يوم 16 مايو/ أيار الجاري، بأن الخطط الغربية لاستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، إما عن طريق مصادرة الأموال بشكل مباشر أو استخدام العائدات منها، قد تؤدي إلى تقويض النظام النقدي العالمي.وقالت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي عندما سألتها وكالة "سبوتنيك" عن خطط الغرب لاستخدام الأصول المجمدة: "من المهم بالنسبة للصندوق أن يكون لأي إجراءات يتم اتخاذها أساس قانوني كاف وألا تقوض عمل النظام النقدي الدولي".وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
https://sarabic.ae/20240423/مجلس-الفيدرالية-مصادرة-الأصول-الروسية-المجمدة-تدمر-الاقتصاد-العالمي-1088206639.html
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روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام واردات الأصول الروسية المجمدة لمحاولة منع انهيار نظام كييف

11:37 GMT 21.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayoمقر الاتحاد الأوروبي
مقر الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.05.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، بأن "الاتحاد الأوروبي وافق على استخدام الدخل من الأصول الروسية لدعم القوات المسلحة الأوكرانية".
وأضاف ليبافسكي، عبر شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "لقد وافقنا في الاتحاد الأوروبي على استخدام عائدات الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي لمساعدة أوكرانيا. ما يصل إلى ثلاثة مليارات يورو هذا العام وحده، سيذهب 90 بالمئة منها إلى الجيش الأوكراني".

وبدوره، قال وزير الخارجية البلجيكي، آجا لبيب، بعد الموافقة على القرار: "ستكون هذه الأموال متاحة لكييف، بحلول شهر يوليو(تموز المقبل)".

علم روسيا في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 23.04.2024
مجلس الفيدرالية: مصادرة الأصول الروسية المجمدة تدمر الاقتصاد العالمي
23 أبريل, 06:13 GMT
وصرّحت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، يوم 16 مايو/ أيار الجاري، بأن الخطط الغربية لاستخدام الأصول السيادية الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، إما عن طريق مصادرة الأموال بشكل مباشر أو استخدام العائدات منها، قد تؤدي إلى تقويض النظام النقدي العالمي.
وقالت كوزاك، خلال مؤتمر صحفي عندما سألتها وكالة "سبوتنيك" عن خطط الغرب لاستخدام الأصول المجمدة: "من المهم بالنسبة للصندوق أن يكون لأي إجراءات يتم اتخاذها أساس قانوني كاف وألا تقوض عمل النظام النقدي الدولي".

وفي معرض تقييمها لاحتمالات التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول على مستوى "مجموعة السبع" في إطار الاجتماع الوزاري المقبل للمجموعة في إيطاليا، أكدت كوزاك أن "القرار يجب أن يتم اتخاذه في المحاكم والسلطات القضائية المختصة".

وبعد بدء العملية العسكرية الخاصة، جمّد الاتحاد الأوروبي و"مجموعة السبع" ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.
ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
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