البيت الأبيض: لا إجماع بين دول مجموعة السبع حول استخدام الأصول الروسية المجمدة

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الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
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كواليس السينما
الرؤية بين الرواية والسينما
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
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قوانين الاقتصاد
خبير يبيّن أهمية إنشاء منصة استثمارية بين روسيا والبحرين
09:17 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
10:03 GMT
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مرايا العلوم
الإشارة الفريدة في الدماغ ولغز اختفاء الكروموسوم
10:31 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: إسرائيل تستهدف العقول الفلسطينية لتقتل الأمل لديهم ولتهجرهم من أرضهم
11:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
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مساحة حرة
ماذا يعني القرار الإسرائيلي بفك الارتباط بشمال الضفة؟
12:10 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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20 د
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بلا قيود
قيادي في حماس: إسرائيل تعتقد أنها فوق القانون
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مساحة حرة
عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
17:03 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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183 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
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13 د
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عودة سفير السعودية إلى سوريا بعد قطيعة استمرت 12 عاما
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من الملعب
لبنان يواجه فلسطين وبنغلادش ضمن التصفيات المزدوجة
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شؤون عسكرية
خبير: من مصلحة أوروبا إنشاء جيش أوروبي يحررها من سيطرة دولة الشر الكبرى
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
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مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
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عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
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خبير عسكري مصري: ما تفعله إسرائيل جاء نتيجة عدم المحاسبة
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سر النجاح التطوري والحجم الصغير للكائن والجينات الكاذبة
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البيت الأبيض: لا إجماع بين دول مجموعة السبع حول استخدام الأصول الروسية المجمدة
البيت الأبيض: لا إجماع بين دول مجموعة السبع حول استخدام الأصول الروسية المجمدة
سبوتنيك عربي
صرح نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي داليب سينغ، اليوم الثلاثاء، بأنه ليس هناك إجماع بين دول مجموعة السبع حول مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T18:54+0000
2024-05-28T18:54+0000
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وقال داليب سينغ إن "الاستيلاء على رأس المال هو خط أحمر بالنسبة للعديد من شركائنا في مجموعة السبع، سواء في إطار نظرية التدابير المضادة أو في سياق النظرية القانونية لـ "المقاصة" التي تطالب بها أوكرانيا كتعويض، وتحويلها إلى جانب الأصول في الميزانية العمومية لمجموعة السبع، وقمنا بتعويض ذلك مقابل مسؤوليتنا الجماعية، من خلال الاحتياطيات الروسية".يذكر أن وزراء مالية دول مجموعة السبع قد ناقشوا، قبل نحو أسبوع، بمدينة ستريسا الإيطالية مشروع خطة لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، تمهيدا لعرضها على قادة دولهم خلال الاجتماع المقبل للمجموعة الشهر المقبل. وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو. ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.وحتى وقت قريب، كان الاتحاد الأوروبي يناقش سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية إعادة إعمار أوكرانيا فقط.وذكر الكرملين في وقت سابق، أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بـ"السرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.سيناتور أمريكي: التهديدات بالاستيلاء على الأصول الروسية تقلل من"شهية" تمويل الديون الخارجية لواشنطنإعلام أمريكي: واشنطن تخسر "الحرب العالمية الثالثة الأيديولوجية" أمام روسيا والصين
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

البيت الأبيض: لا إجماع بين دول مجموعة السبع حول استخدام الأصول الروسية المجمدة

18:54 GMT 28.05.2024
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.05.2024
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبر
صرح نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي داليب سينغ، اليوم الثلاثاء، بأنه ليس هناك إجماع بين دول مجموعة السبع حول مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة.
وقال داليب سينغ إن "الاستيلاء على رأس المال هو خط أحمر بالنسبة للعديد من شركائنا في مجموعة السبع، سواء في إطار نظرية التدابير المضادة أو في سياق النظرية القانونية لـ "المقاصة" التي تطالب بها أوكرانيا كتعويض، وتحويلها إلى جانب الأصول في الميزانية العمومية لمجموعة السبع، وقمنا بتعويض ذلك مقابل مسؤوليتنا الجماعية، من خلال الاحتياطيات الروسية".
وأوضح في هذا الصدد "في أي من المسارين المتفق عليهما، ليس لدينا توافق كمجموعة السبع".
يذكر أن وزراء مالية دول مجموعة السبع قد ناقشوا، قبل نحو أسبوع، بمدينة ستريسا الإيطالية مشروع خطة لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، تمهيدا لعرضها على قادة دولهم خلال الاجتماع المقبل للمجموعة الشهر المقبل.
قمة مجموعة السبع في هيروشيما - سبوتنيك عربي, 1920, 25.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
دول مجموعة السبع تناقش إمكانية تحويل الأرباح من الأصول الروسية المجمدة إلى كييف
25 مايو, 16:25 GMT
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.
ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وحتى وقت قريب، كان الاتحاد الأوروبي يناقش سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية إعادة إعمار أوكرانيا فقط.
وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا قد يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع" والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.
وذكر الكرملين في وقت سابق، أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بـ"السرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.
سيناتور أمريكي: التهديدات بالاستيلاء على الأصول الروسية تقلل من"شهية" تمويل الديون الخارجية لواشنطن
إعلام أمريكي: واشنطن تخسر "الحرب العالمية الثالثة الأيديولوجية" أمام روسيا والصين
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