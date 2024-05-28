https://sarabic.ae/20240528/البيت-الأبيض-لا-إجماع-بين-دول-مجموعة-السبع-حول-استخدام-الأصول-الروسية-المجمدة-1089293461.html
البيت الأبيض: لا إجماع بين دول مجموعة السبع حول استخدام الأصول الروسية المجمدة
البيت الأبيض: لا إجماع بين دول مجموعة السبع حول استخدام الأصول الروسية المجمدة
سبوتنيك عربي
صرح نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي داليب سينغ، اليوم الثلاثاء، بأنه ليس هناك إجماع بين دول مجموعة السبع حول مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة. 28.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-28T18:54+0000
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وقال داليب سينغ إن "الاستيلاء على رأس المال هو خط أحمر بالنسبة للعديد من شركائنا في مجموعة السبع، سواء في إطار نظرية التدابير المضادة أو في سياق النظرية القانونية لـ "المقاصة" التي تطالب بها أوكرانيا كتعويض، وتحويلها إلى جانب الأصول في الميزانية العمومية لمجموعة السبع، وقمنا بتعويض ذلك مقابل مسؤوليتنا الجماعية، من خلال الاحتياطيات الروسية".يذكر أن وزراء مالية دول مجموعة السبع قد ناقشوا، قبل نحو أسبوع، بمدينة ستريسا الإيطالية مشروع خطة لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، تمهيدا لعرضها على قادة دولهم خلال الاجتماع المقبل للمجموعة الشهر المقبل. وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو. ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.وحتى وقت قريب، كان الاتحاد الأوروبي يناقش سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية إعادة إعمار أوكرانيا فقط.وذكر الكرملين في وقت سابق، أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بـ"السرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.سيناتور أمريكي: التهديدات بالاستيلاء على الأصول الروسية تقلل من"شهية" تمويل الديون الخارجية لواشنطنإعلام أمريكي: واشنطن تخسر "الحرب العالمية الثالثة الأيديولوجية" أمام روسيا والصين
https://sarabic.ae/20240525/دول-مجموعة-السبع-تناقش-إمكانية-تحويل-الأرباح-من-الأصول-الروسية-المجمدة-إلى-كييف-1089204109.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
البيت الأبيض: لا إجماع بين دول مجموعة السبع حول استخدام الأصول الروسية المجمدة
صرح نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي داليب سينغ، اليوم الثلاثاء، بأنه ليس هناك إجماع بين دول مجموعة السبع حول مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة.
وقال داليب سينغ إن "الاستيلاء على رأس المال هو خط أحمر بالنسبة للعديد من شركائنا في مجموعة السبع، سواء في إطار نظرية التدابير المضادة أو في سياق النظرية القانونية لـ "المقاصة" التي تطالب بها أوكرانيا كتعويض، وتحويلها إلى جانب الأصول في الميزانية العمومية لمجموعة السبع، وقمنا بتعويض ذلك مقابل مسؤوليتنا الجماعية، من خلال الاحتياطيات الروسية".
وأوضح في هذا الصدد "في أي من المسارين المتفق عليهما، ليس لدينا توافق كمجموعة السبع".
يذكر أن وزراء مالية دول مجموعة السبع قد ناقشوا، قبل نحو أسبوع، بمدينة ستريسا الإيطالية مشروع خطة لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا، تمهيدا لعرضها على قادة دولهم خلال الاجتماع المقبل للمجموعة الشهر المقبل.
وبعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، جمد الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات النقد الأجنبي الروسية البالغة نحو 300 مليار يورو.
ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.
وحتى وقت قريب، كان الاتحاد الأوروبي يناقش سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة
لتمويل عملية إعادة إعمار أوكرانيا فقط.
وحذر البنك المركزي الأوروبي من أن هذا قد يشكل مخاطر على سمعة العملة الأوروبية على المدى الطويل
، ودعا إلى "النظر إلى ما هو أبعد من هذا الصراع" والبحث عن طرق أخرى لتمويل كييف.
وذكر الكرملين في وقت سابق، أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".
ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بـ"السرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.