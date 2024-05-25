https://sarabic.ae/20240525/دول-مجموعة-السبع-تناقش-إمكانية-تحويل-الأرباح-من-الأصول-الروسية-المجمدة-إلى-كييف-1089204109.html

دول مجموعة السبع تناقش إمكانية تحويل الأرباح من الأصول الروسية المجمدة إلى كييف

دول مجموعة السبع تناقش إمكانية تحويل الأرباح من الأصول الروسية المجمدة إلى كييف

سبوتنيك عربي

أعلن وزراء مالية مجموعة السبع، عن إحراز تقدم في المفاوضات بشأن إمكانية تحويل الأرباح من الأصول الروسية المجمدة إلى كييف. 25.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-25T16:25+0000

2024-05-25T16:25+0000

2024-05-25T16:25+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

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بالإضافة إلى ذلك، أكد ممثلو مجموعة السبع أنه، وفقًا لأنظمتهم القانونية، ستظل الأصول الروسية في ولاياتهم القضائية مجمدة حتى "تدفع روسيا ثمن الأضرار" التي لحقت بأوكرانيا.ومن المقرر أن تعقد القمة السنوية لمجموعة أكبر الاقتصادات في العالم في الفترة من 13 إلى 15 يونيو/ حزيران القادم في بوليا الإيطالية.ويوجد نحو 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية - وهي واحدة من أكبر أنظمة التسوية والمقاصة في العالم.وحتى وقت قريب، كان الاتحاد الأوروبي يناقش سبل استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل عملية إعادة إعمار أوكرانيا فقط. وذكر الكرملين في وقت سابق، أن اتخاذ مثل هذه القرارات "سيكون خطوة أخرى في انتهاك جميع قواعد وأعراف القانون الدولي".ووصفت وزارة الخارجية الروسية تجميد الأصول الروسية في أوروبا بـ"السرقة"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يستهدف أموال الأفراد فحسب، بل يستهدف أيضًا أصول الدولة الروسية.

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